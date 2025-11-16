সোম থেকে শুরু রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের শ্রমিক সমাবেশ, জানুয়ারিতে মেগা কর্মসূচি কলকাতায়

সোম থেকে শুরু রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের শ্রমিক সমাবেশ, জানুয়ারিতে মেগা কর্মসূচি কলকাতায়
তৃণমূলের শ্রমিক সেল সূত্রে জানা যাচ্ছে, রাজ্যের নানা প্রান্তে কাঁথি, জলপাইগুড়ি, ফারাক্কা, হুগলির শ্রীরামপুরে— একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সমাবেশ আয়োজন করা হবে।
Published : November 16, 2025 at 8:02 PM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতিতে নতুন মাত্রা যোগ করতে আগামীকাল থেকেই রাজ্যজুড়ে শ্রমিক সমাবেশ শুরু করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। নির্মাণ, মৎস্য, চা, বিদ্যুৎ এবং কৃষি–শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিপুল সংখ্যক শ্রমিকদের লক্ষ্য করেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে শাসক দল। তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে, রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিক শ্রেণির সংখ্যা বিপুল এবং এদের মধ্যেই রয়েছে প্রায় আড়াই কোটি ভোটার— যা আগামী নির্বাচনী সমীকরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
তৃণমূলের শ্রমিক সেল সূত্রে জানা যাচ্ছে, রাজ্যের নানা প্রান্তে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সমাবেশ আয়োজন করা হবে। কাঁথি, জলপাইগুড়ি, ফারাক্কা, হুগলির শ্রীরামপুর— প্রতিটি এলাকাকে বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ কারণ, শ্রমনির্ভর জনসংখ্যা সেখানে উল্লেখযোগ্য। আগামীকাল থেকেই পর্যায়ক্রমে শুরু হবে জেলা–ওয়ারি সভার সূচি, এবং তা চলবে আগামী জানুয়ারি পর্যন্ত।
তৃণমূলের প্রথম সারির এক শ্রমিক নেতা বলেন, “রাজ্যের শ্রমিকরা সবসময়ই তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি। অসংগঠিত শ্রমিকদের সুরক্ষায় রাজ্য সরকার যে পরিমাণ প্রকল্প করেছে, কেন্দ্র সেগুলিকে বারবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাই শ্রমিকদের সামনে সত্যিটা তুলে ধরা আমাদের দায়িত্ব।” তিনি আরও যোগ করেন, “কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষায় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার অধিকাংশই কাগুজে। মজুরি, পেনশন, নিরাপত্তা— সব ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা বঞ্চিত। তৃণমূল সেই বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করছে।”
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূলের এই শ্রমিক–কেন্দ্রিক কর্মসূচি সরাসরি নির্বাচনমুখী। অসংগঠিত শ্রমিকদের অংশগ্রহণ এবং তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ভবিষ্যতে দলকে ভোট ময়দানে বাড়তি সুবিধা দিতে পারে। শ্রমিকদের সমস্যা ও সরকারি প্রকল্পের অগ্রগতি তুলে ধরার পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে ‘বাধা’র অভিযোগ থেকেও রাজনৈতিক বার্তা ছড়াতে চাইছে তৃণমূল।
জানা যাচ্ছে, আগামী জানুয়ারি মাসে কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে হবে একটি ‘মেগা সমাবেশ’। দলের দুই শীর্ষ নেতানেত্রী— তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়— উপস্থিত থাকতে পারেন বলে উচ্চপর্যায়ের সূত্রের খবর। সমাবেশটি রাজ্যব্যাপী শ্রমিক প্রচারাভিযানের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হতে পারে।
তৃণমূলের বক্তব্য, শ্রমিক সমাবেশের মাধ্যমে সমাজের নিম্নস্তর পর্যন্ত পৌঁছনো অনেক সহজ হয়। বিশেষ করে নির্মাণশ্রমিক, মৎস্যজীবী, চা–শ্রমিক, কৃষি–শিল্প শ্রমিক— সবাইকে একই প্ল্যাটফর্মে এনে তাদের বাস্তব সমস্যার কথা জানানো ও সমাধানের পথ খোঁজা এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।
রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেকেই মনে করছেন, বিজেপির সমান্তরাল শ্রমিক সংগঠনের কার্যক্রমের মোকাবিলা ও মাঠদখল করতেও তৃণমূল এই উদ্যোগ নিয়েছে। আগামীকাল থেকে শুরু হওয়া এই শ্রমিক সমাবেশই রাজ্যে নির্বাচনী সুর আরও তীব্র করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।