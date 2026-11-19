কোথায় মলয় ঘটক-নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীরা, প্রশ্ন ক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মীদের একাংশের
Paschim Bardhaman TMC Leaders Missing: কারও ফোন বন্ধ, তো কেউ নম্বর বদলে ফেলেছেন ! কর্মীদের পাশে না-দাঁড়ানোর অভিযোগ ৷ সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : November 19, 2026 at 12:45 AM IST
দুর্গাপুর, 18 নভেম্বর: ক্ষমতায় থাকার সময় যাঁদের কথায় উঠত-বসত গোটা জেলা তৃণমূল, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আজ তাঁরা কোথায় ? সিপিএম জমানায় ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করা থেকে শুরু করে গত 15 বছর ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের হেভিওয়েট ও তাবড় নেতারা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কার্যত আড়ালে চলে গিয়েছেন ৷ এই অভিযোগ তৃণমূলের নিচুতলা নেতা ও কর্মীদের ৷
আর এই নিয়েই এখন দুর্গাপুর ও আসানসোল শিল্পাঞ্চল জুড়ে তৃণমূলের অন্দরে এবং সাধারণ কর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ৷ তাঁদের অভিযোগ, যেসব নেতাদের জন্য মাঠে নেমেছেন, যাঁদের এক কথায় অনেক অনৈতিক কাজ করেছেন, তাঁরা এখন সেইসব কর্মীদের বিপদে ফেলে পীঠটান দিয়েছেন ৷
কর্মীদের চোখে কাঠগড়ায় একসময়ের 'দাপুটে' নেতৃত্ব
দুর্গাপুর মহকুমার বিভিন্ন ব্লকের তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিকূলতা ও মামলার গেরোয় যখন সাধারণ কর্মীরা জর্জরিত, তখন নেতারা কেউ-কেউ 'সেটিং' করে নিজেদের পিঠ বাঁচিয়েছেন, আবার অনেকে পরিবার নিয়ে সম্পূর্ণ গা-ঢাকা দিয়েছেন ৷
তৃণমূলের একটা বড় অংশের কর্মীদের অভিযোগ, দলের অনেক হেভিওয়েট নেতাই এখন তাঁদের মোবাইল নম্বর বন্ধ রেখেছেন বা বদলে ফেলেছেন ৷ সাধারণ কর্মীরা যখন কাজ হারিয়ে কিংবা আইনি লড়াইয়ে কোণঠাসা হয়ে দিন কাটাচ্ছেন, তখন একশ্রেণির প্রাক্তন নেতা পরিবার নিয়ে দিঘা বা দার্জিলিংয়ে সময় কাটাচ্ছেন, এই অভিযোগেই এখন সরগরম পশ্চিম বর্ধমানের রাজনীতি ৷
তৃণমূলের অন্দরে আঙুল উঠছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রাক্তন সভাপতি অপূর্ব মুখোপাধ্যায়, শ্রমিক নেতা প্রভাত চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন মন্ত্রী মলয় ঘটক, আইএনটিটিইউসি নেতা অভিজিৎ ঘটক, প্রাক্তন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এবং সর্বপরী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো হেভিওয়েট নেতার অনুপস্থিতি নিয়ে ৷ একসময় সরকারি উৎসব থেকে শুরু করে পাড়ার পুজো—সর্বত্র যাঁদের উপস্থিতি থাকত বাধ্যতামূলক, কঠিন সময়ে তাঁদের কাউকেই পাশে পাওয়া যাচ্ছে না-বলে অভিযোগ তুলেছেন নিচুতলার কর্মীরা ৷
দুর্গাপুর পুরনিগমের 12 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কর্মী অমিয় মুখোপাধ্যায়ের বলেন, "নেতাদের এই রূপ দেখব ভাবিনি ৷ আমাদের দিয়ে আন্দোলন করিয়ে ওঁরা সুখ ভোগ করেছেন ৷ আজ অনেকে কাজ হারিয়েছে, মামলা মাথায় নিয়ে ঘুরছে ৷ কিন্তু, নেতারা কেউ খোঁজ নিতে আসেননি ৷"
দুর্গাপুরের যমুনা গ্রামের বাসিন্দা তৃণমূল কর্মী সঞ্জয় মণ্ডল বলেন, "অবাক লাগছে এঁদেরকে আমরা এতদিন নেতা বলে সম্মান দিয়েছি ৷ গলায় উত্তরীয় পড়িয়েছি, ফুল মালা দিয়ে বরণ করেছি ! আজ আর এরা রাস্তাতেও নেই ৷ বহু নেতাদের মোবাইল ফোন সুইচ অফ কিংবা নম্বর বদলে ফেলেছেন ৷ এঁরা গদ্দার ৷"
বিস্ফোরক প্রাক্তন নেতাদের মন্তব্য
তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রাক্তন সভাপতি ভি শিবদাসন দাশু এই প্রসঙ্গে তীর্যক মন্তব্য করেছেন ৷ তিনি বলেন, "ধান্দাবাজ যাঁরা ছিলেন, তাঁরা নিজেদের অবৈধ রোজগার বাঁচাতে ও মার খাওয়ার ভয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বেইমানি করেছেন ৷ আদালতের নির্দেশিকায় আসল কর্মীরা প্রমাণ দিয়েছেন, তাঁরা আজও মমতার সঙ্গেই আছেন, আর 15 বছর ক্ষমতা ভোগ করা ব্যক্তিরা এখন বালিশ চাটছেন ৷"
1998 সাল থেকে তৃণমূলের একনিষ্ঠ কর্মী, পরবর্তী সময়ে দুর্গাপুরে 2 নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন দেবাশিস আচার্য ৷ ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে তিনি বলেন, "বাস্তবিক অর্থে যাঁরা এতদিন নেতাগিরি করে এলেন, তাঁরা আজ কোথায় লুকিয়ে গিয়েছেন, সে কথা দলের কর্মীরা সব জানে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যাঁরা বেইমানি করলেন, তাঁরা আয়নায় একবার নিজেরা নিজেদের মুখ দেখুন ৷ তাঁরা কি ছিলেন, আর আজকে কি হয়েছেন ? দল যখন বিপাকে, তখন মানুষ চেনা গেল ৷ আমরা কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বস্ত সৈনিক ছিলাম, আছি এবং আমরণ থাকব ৷ আর যাঁরা দলকে ভাঙিয়ে নিজেদের প্রভাব, প্রতিপত্তি করলেন, তাঁরা সবাই মুখ লুকিয়েছেন ৷ কারণটা আমার বলার দরকার নেই ৷ কারণটা আমজনতা সবাই জানে ৷"
দুর্গাপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্নে জেলা সভাপতি, দু’বারের তৃণমূল বিধায়ক এবং দুর্গাপুরের প্রাক্তন মেয়র অপূর্ব মুখোপাধ্যায় ফোনে বলেন, "আমি গত 11 বছর ধরে দলের বিষয়ে সংবাদমাধ্যম অথবা দলগতভাবে কারও কাছে কোনও মন্তব্য করিনি ৷ আজও আমি কোনও মন্তব্য করব না ৷ দলীয় কর্মীদের ক্ষোভ যাঁদের বিরুদ্ধে, তাঁদেরকে প্রশ্ন করুন ৷"
তৃণমূলের বর্তমান এই পরিস্থিতি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি দুর্গাপুরের বিজেপি নেতৃত্ব ৷ দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, "এঁরা কখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবেসে দল করেননি ৷ রাজনীতি ও সমাজ উভয়েরই ক্ষতি করে এঁরা নিজেদের আখের গুছিয়েছেন ৷"