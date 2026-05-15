ভোট-পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত কর্মীরা, পথে না-নেমে সোশাল মিডিয়ায় বার্তা দিয়ে দায় সারছেন অভিষেক ?

ভোট-পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত কর্মীরা, পথে না-নেমে সোশাল মিডিয়ায় বার্তা দিয়ে দায় সারছেন অভিষেক ?
সোশাল মিডিয়ায় 16 মিনিট 47 সেকেন্ডের ভিডিয়ো বার্তা পোস্ট করে দলের কর্মীদের প্রতি নিজের বক্তব্য রেখেছেন অভিষেক।
Published : May 15, 2026 at 3:44 PM IST
কলকাতা, 15 মে: নির্বাচন পরবর্তী ফলাফলের পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শাসকদল তৃণমূলের নেতা ও কর্মীদের উপর ব্যাপক হামলার অভিযোগ সামনে আসছে। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে দলের সুপ্রিমো তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কালো কোট গায়ে চাপিয়ে আইনি লড়াইয়ের জন্য সরাসরি আদালতে পৌঁছে গিয়েছেন, ঠিক তখনই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ময়দানে অনুপস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র জল্পনা শুরু হয়েছে। পথে নেমে আক্রান্ত কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর বদলে, তাঁর প্রধান হাতিয়ার সেই সোশাল মিডিয়া ৷ 16 মিনিট 47 সেকেন্ডের ভিডিয়ো বার্তা পোস্ট করে দলের কর্মীদের প্রতি নিজের বক্তব্য পেশ করেছেন অভিষেক। আর তারপরই দলের অন্দরে এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে প্রশ্ন উঠছে, ময়দান ছেড়ে এটাই কি তাঁর লড়াইয়ের বর্তমান অবস্থান ?
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বাংলার রাজনীতি বরাবরই আন্দোলন, বিপ্লব এবং সংগ্রামের। দলের তৃণমূল স্তরের কর্মীরা যখন আক্রান্ত, ঘরছাড়া, তখন সরাসরি রাস্তায় নেমে তাদের মনোবল বাড়ানোই একজন শীর্ষ নেতার প্রধান কাজ বলে মনে করছেন অনেকে। কিন্তু এতদিন যাঁদের 'অভিষেক-পন্থী' বলে পরিচিতি ছিল, সেই সমস্ত নেতাদেরও সেভাবে আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। দলের অন্দরে ইতিমধ্যেই গুঞ্জন রয়েছে, কর্পোরেট স্টাইলে দল পরিচালনা করতে গিয়ে এবং কর্পোরেট সংস্থার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তৃণমূলের মতো মাটি কামড়ে পড়ে থাকা সংগঠনের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে, ময়দান ছেড়ে সোশাল মিডিয়ায় অভিষেকের এই বার্তা কি কর্মীদের মনে নতুন করে কোনও আশার সঞ্চার করতে পারল ? তা নিয়ে সন্দিহান খোদ তৃণমূলেরই একাংশ।
দলের অন্দরে যখন তাঁকে ঘিরে একাংশের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে, ঠিক তখনই ময়দান ছেড়ে সোশাল মিডিয়ায় 16 মিনিট 47 সেকেন্ডের একটি ভিডিয়ো বার্তা পোস্ট করে কর্মীদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন তিনি। পোস্ট করা ওই বার্তায় দলের কর্মীদের উদ্দেশে অভিষেক বলেন, "4 তারিখের পর থেকে জোর জবরদস্তি ক্ষমতা দখল করে বিরোধী আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের উপর ভয়ঙ্কর ঝড় বইয়ে দিচ্ছে।" তাঁর দাবি, এই হিংসা আসলে বিরোধীদের ভয়ের বহিঃপ্রকাশ। কারণ তারা বাংলার মানুষের এবং তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।
এই ভোট-পরবর্তী হিংসায় নিহত দলের কর্মীদের স্মরণ করে অভিষেক তাঁর বার্তায় বলেন, "এন্টালির তাপস নস্কর, নানুরের আবির শেখ, বেলেঘাটার বিশ্বজিৎ পট্টনায়ক, পূর্বস্থলী দক্ষিণের পিঙ্কু দেবনাথ, কুলপির মিঠুন সামন্ত, গোঘাটের সহদেব বাগ বা নারায়ণগড়ের বীরেন পাত্রদের মতো একনিষ্ঠ সহকর্মীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।" নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে কড়া ভাষায় তিনি হুঁশিয়ারি দেন, "দলের এই কর্মীদের রক্ত বৃথা যেতে দেওয়া হবে না। তৃণমূল কংগ্রেস এই পরিবারগুলির পাশে সর্বদা রয়েছে।"
আইনি লড়াইয়ের বিষয়েও কর্মীদের নির্দিষ্ট বার্তা দিয়েছেন তিনি। অভিষেক জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে। যে সমস্ত দলীয় কার্যালয় বিরোধীরা ভাঙচুর বা দখল করেছে, তা পুনরুদ্ধারের জন্য কর্মীদের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি প্রশাসনের উপর ভরসা রাখতে বলেছেন তিনি। তাঁর কথায়, "প্রতিটি ঘটনায় থানায় ডায়েরি বা এফআইআর করতে হবে।" একইসঙ্গে, ভোটগণনার দিন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করে এবং ইভিএমে কারচুপি করে লুটপাট চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে গণনাকেন্দ্রের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশেরও দাবি জানিয়েছেন তিনি।
বার্তার শেষ পর্বে গীতার বাণী উদ্ধৃত করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, "অধর্মের আয়ু বেশিদিন নয়। সত্য এবং ন্যায়ের জয় হবেই।" দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর সংযোজন, "বিপদের দিনে যে আগে বুক পেতে দাঁড়ায়, সেই প্রকৃত সৈনিক।" আর ঠিক এই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। সমালোচকদের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন, যিনি কর্মীদের বুক পেতে দাঁড়ানোর কথা বলছেন, তিনি নিজে কেন এই দুর্দিনে কোচবিহার বা কাকদ্বীপের আক্রান্ত কর্মীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন না?
বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই কি তবে কেবল সমাজমাধ্যমের চার দেওয়ালেই সীমাবদ্ধ থাকবে? দলের এই কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে অভিষেকের এই 'ভার্চুয়াল' উপস্থিতি কি আদৌ কর্মীদের মনে সাহস জোগাতে পারবে, নাকি কর্পোরেট রাজনীতির সঙ্গে আদি তৃণমূলের যে দ্বন্দ্ব, তাকে আরও উসকে দেবে— এখন সেটাই বঙ্গ রাজনীতির সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।