ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে বিবাদ ! কালিয়াচকে তৃণমূল সমর্থককে গুলি, আক্রান্ত আরও 2

ক্রিকেট খেলা নিয়ে বচসার জেরে মালদার কালিয়াচকে চলল গুলি ৷ গুলিবিদ্ধ এক তৃণমূল সমর্থক ৷ আহত আরও দুই ব্যক্তি ৷
Published : January 6, 2026 at 5:39 PM IST
মালদা, 6 জানুয়ারি: ক্রিকেট খেলা নিয়ে বচসা জেরে এক ব্যক্তিকে গুলি মারার অভিযোগ । বন্দুকের বাট দিয়ে আরও দু'জনকে মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ ৷ মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত কাশিমনগর নিচুপাড়া এলাকায় ৷ আক্রান্তরা সকলেই বর্তমানে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷
জানা গিয়েছে, গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির নাম জামালুদ্দিন শেখ ওরফে লুকু ৷ বয়স 38 বছর । বাড়ি কালিয়াচকের নয়াগ্রাম এলাকায় । ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছেন জামালুদ্দিনের ছেলে সামিম শেখ ও মুস্তাফিজুর রহমান । মালদার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ঘটনার খবর পেয়েছি । ইতিমধ্যে অভিযোগের তদন্ত শুরু করা হয়েছে ৷ ঘটনার তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে । কী কারণে এই ঘটনা ? পূর্বের কোনও শত্রুতার জেরে এই ঘটনা কি না, সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"
গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির দাদা সাজিরুদ্দিন হকের অভিযোগ, কয়েকদিন আগে কাশিমনগরের ছেলেরা নয়াগ্রামে ক্রিকেট খেলতে এসেছিল । সেই খেলা নিয়ে দুই দলের মধ্যে গণ্ডগোল হয় ৷ সেই বিবাদের জেরে কাশিমনগরের দু'জন ছেলে এসে হুমকি দেয় । সেই সময় অভিযুক্তদের আটকে রেখে খবর দেওয়া হয়েছিল পরিবারের লোকেদের । তাঁরা এসে মীমাংসা করে অভিযুক্তদের নিয়ে চলে যায় ।
সাজিরুদ্দিনের অভিযোগ, মঙ্গলবার সকালে মুস্তাফিজুর রহমানকে জল দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠানো হয় । এরপর কয়কেজন মিলে মুস্তাফিজুরকে আটকে রেখে মারধর করে বাকিদের ডাকতে বলে । তাঁকে বাঁচাতে গেলে সাদ্দাম শেখকে বন্দুকের বাট দিয়ে নাকে মারা হয় । অভিযুক্তদের বাধা দিতে গেলে জামালুদ্দিনকে পিছন থেকে গুলি করা হয় । গুলি কোমরের পাশের অংশ দিয়ে ঢুকে পেটের মধ্যে দিয়ে বেড়িয়ে যায় । কিছুক্ষণ পর স্থানীয়রা গিয়ে আক্রান্তদের উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করেন । বর্তমানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে ।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷ বিজেপির অভিযোগ তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে এই ঘটনা ৷ দক্ষিণ মালদায় বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, "গত বছর এই সময় তৃণমূল নেতা দুলাল সরকারকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল । মালদা জেলাজুড়ে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে । গতকাল গাজোলে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এসেছে । আজ কালিয়াচকে একজনকে গুলি মারা হয়েছে । সমস্ত জেলায় তৃণমূলের নিজেদের মধ্যেই গণ্ডগোল হচ্ছে । মারছেও তৃণমূল, মরছেও তৃণমূল । সাধারণ মানুষের জন্য তৃণমূল লড়াই করে না । এরা শুধু ক্ষমতা আর সিন্ডিকেট দখলের লড়াই করছে ।"
এদিকে, বিজেপির এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছে তৃণমূল ৷ জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুণ্ডুর দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই ৷ ঘটনাটি ব্যক্তিগত বচসার জেরে ঘটেছে ৷ তিনি বলেন, "ক্রিকেট খেলা নিয়ে এই ঘটনা ঘটেছে । এই ঘটনা কেবলমাত্র গ্রাম্য বিবাদ । এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই । পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন রয়েছে । অপরাধীদের কাউকে ছাড়া হবে না । দোষীরা শাস্তি পাবেন ৷"