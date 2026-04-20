বাড়ি ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ তৃণমূল কর্মী, ভোটমুখে উত্তপ্ত গোসাবা
এই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তৃণমূল ৷ যদিও গেরুয়া শিবির এটিকে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে দায় এড়িয়েছে ৷
Published : April 20, 2026 at 9:57 AM IST
গোসাবা, 20 এপ্রিল: হাতে গোনা দিন দশ পরই দ্বিতীয় দফায় ভোট রয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনায় ৷ প্রার্থী নিয়ে প্রচারের পাশাপাশি গ্রামস্তরেও প্রায়দিনই বৈঠক করছেন নেতা-কর্মীরা ৷ সেই মতো তৃণমূলের পার্টি অফিসে দলীয় বৈঠক ছিল ৷ সেই বৈঠক সেরে রবিবার রাতে বাড়ি ফিরছিলেন তৃণমূল কর্মী দিব্যেন্দু গায়েন ৷
আচমকা তাঁর উপর চড়াও হয় কিছু দুষ্কৃতী ৷ তাঁকে লক্ষ্য করে চালানো হয় গুলি ৷ ভোটের কয়েকদিন আগে এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনার গোসাবায় শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূপেন্দ্রপুর এলাকায় ৷ বর্তমানে কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আহত তৃণমূল কর্মী ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে দলীয় বৈঠক সেরে মোটরবাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন দিব্যেন্দু গায়েন । অভিযোগ, সেই সময় আগে থেকেই ওত পেতে থাকা দুষ্কৃতীরা আচমকাই তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় । একটি গুলি তাঁর ডান পায়ের উরুতে লাগে । গুলির আঘাতে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি । রাতের নীরবতা ভেঙে গুলির শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পুরো এলাকায় ।
স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় দিব্যেন্দুকে উদ্ধার করেন । প্রথমে তাঁকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । হাসপাতাল সূত্রে খবর, তিনি আপাতত স্থিতিশীল থাকলেও চিকিৎসকদের কড়া নজরে রাখা হয়েছে ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিব্যেন্দু গায়েন এলাকায় তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিত। আগামী 22 এপ্রিল গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী সুব্রত মণ্ডলের সমর্থনে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী সভা হওয়ার কথা রয়েছে । সেই সভাকে সামনে রেখে রবিবার সন্ধ্যায় দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন দিব্যেন্দু । বৈঠক শেষে বাড়ি ফেরার পথেই তিনি হামলার শিকার হন । ঘটনার পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে ।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে । ইতিমধ্যেই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্ত শুরু করেছে । আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷
প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, হামলাটি পূর্বপরিকল্পিত । তবে এর পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি নাকি ব্যক্তিগত শত্রুতা রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় । কোনও পক্ষের অভিযোগই এখনও পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ । অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে ।
অন্যদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা চরমে । তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে । তাদের দাবি, পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে এবং ভোটের আগে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করতেই এই ধরনের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে ।
তৃণমূলের অভিযোগ, বিরোধী শক্তিকে দমিয়ে রাখতে এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতেই এই হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল । তবে এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিকর্ণ নস্কর । তিনি বলেন, "তৃণমূলের ভিতরে যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলছে, তারই জেরে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে । বিজেপির উপর ভিত্তিহীন অভিযোগ চাপিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে । আমাদের কোনও কর্মী বা সমর্থক এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয় ।" তাঁর এই মন্তব্যে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে ।
রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, এই ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা গণতান্ত্রিক পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে । প্রশাসনের তরফে দ্রুত দোষীদের গ্রেফতারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ।