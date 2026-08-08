মোথাবাড়িতে রাস্তায় তাড়া করে তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুন ! কাঠগড়ায় কংগ্রেস নেতার ঘনিষ্ঠরা

মোথাবাড়িতে রাস্তায় তাড়া করে তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুন ! কাঠগড়ায় কংগ্রেস নেতার ঘনিষ্ঠরা
পুরনো আর্থিক বিবাদ, ব্যক্তিগত শত্রুতা নাকি অন্য কোনও কারণে এই খুন- সব দিকই খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
Published : August 8, 2026 at 6:42 PM IST
মালদহ, 8 অগস্ট: ছেলের ওষুধ কিনতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন । পথে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে কয়েক জন তাঁকে তাড়া করে বলে অভিযোগ । প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন তৃণমূল কর্মী নাসিরুদ্দিন । কিন্তু ইকতা বাজারের কাছে তাঁকে ধরে ফেলে দুষ্কৃতীরা । অভিযোগ, সেখানে তাঁকে বেধড়ক মারধর করার পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় । গুলিও চালানো হয় বলেও দাবি পরিবারের । রক্তাক্ত অবস্থায় বাঙ্গিটোলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় 26 বছরের ওই যুবকের । শুক্রবার রাতের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদহের কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের পঞ্চানন্দপুর এলাকায় ।
নিহত নাসিরুদ্দিন পঞ্চানন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা । এক সময় তিনি তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে । পরে পুনেতে হোটেল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হন। মাঝেমধ্যে বাড়িতে আসতেন। নাসিরের পরিবারের অভিযোগ, স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের ঘনিষ্ঠ কয়েক জন এই হামলার সঙ্গে যুক্ত । পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগেও তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে । যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে কংগ্রেস । তৃণমূল নেতৃত্বও ঘটনাটিকে সরাসরি রাজনৈতিক হামলা বলতে নারাজ ।
পরিবারের দাবি, শুক্রবার রাতে ছেলের জন্য ওষুধ কিনতে পঞ্চানন্দপুর থেকে বাঙ্গিটোলা গ্রামীণ হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিলেন নাসির । নয়াবাজার হাইস্কুলের কাছে কয়েক জন বন্ধুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয় । তাঁরা নাসিরকে মুড়ি খাওয়ার জন্য ডাকেন । এরপরই আগ্নেয়াস্ত্র হাতে কয়েক জন তাঁকে তাড়া করে বলে অভিযোগ ।
নিহতের ভাই মহসিন আহমেদের দাবি, "নয়াবাজার হাইস্কুলের কাছে দাদার বন্ধুরা ওকে মুড়ি খেতে ডাকে । সেখান থেকেই দুলাল প্রধান, তাঁর ভাই ফিরোজ এবং সুলতানটোলার মিঠুন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দাদাকে তাড়া করে । দাদাও সেখান থেকে পালাতে শুরু করে । ইকতা বাজারের কাছে দুলাল প্রধানের ভাইয়ের মিষ্টির দোকান রয়েছে । সেখানে দাদাকে ধরে ফেলে ওরা । তার পর হাসুয়া, ছুরি নিয়ে হামলা চালায়। গুলিও করা হয়।”
ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দা এবং পরিবারের লোকজন রক্তাক্ত নাসিরকে উদ্ধার করে বাঙ্গিটোলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান । কিন্তু চিকিৎসা শুরুর কিছু ক্ষণের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয় । খবর পেয়ে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছে দেহ নিজেদের হেফাজতে নেয় । শনিবার ময়নাতদন্তের জন্য দেহ মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ।
হামলার পিছনে পুরনো টাকা-পয়সার বিবাদ থাকতে পারে বলে দাবি নিহতের পরিবারের । মহসিনের বক্তব্য, প্রায় দেড় বছর আগে একটি মিষ্টির দোকানের মালিক নাসিরের কাছ থেকে 80 হাজার টাকা নিয়েছিলেন । সেই টাকা ফেরত দেওয়া নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদ হয় । ওই ঘটনায় নাসিরকে জেলেও যেতে হয়েছিল বলে পরিবারের দাবি । প্রায় তিন মাস সংশোধনাগারে থাকার পর জামিনে মুক্তি পান তিনি । পরে পুনে চলে যান এবং সেখানে হোটেল ব্যবসা শুরু করেন ।
স্থানীয় বাসিন্দা মীর সইদ আলিও পুরনো বিবাদের কথা জানিয়েছেন । তাঁর দাবি, "টাকাপয়সা নিয়ে আগে ওদের মধ্যে মারামারি হয়েছিল । নাসিরকে জেলও খাটতে হয়েছিল । পরে সব ঝামেলা মিটে যায় । নাসির পুনেতে হোটেলের কাজে চলে যায় । মাঝেমধ্যে বাড়িতে আসত । শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ বাঙ্গিটোলা হাসপাতালের দিকে যাওয়ার সময় ওকে তাড়া করা হয় । ইকতা বাজারে মিষ্টির দোকানের সামনে ধরে মারধর, ছুরি দিয়ে আঘাত এবং গুলি করা হয় । হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরেই নাসির মারা যায় ।" তবে পুরনো আর্থিক বিবাদের সঙ্গে শুক্রবারের খুনের সরাসরি যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় । তদন্তে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
নাসির এক সময় তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। সেই কারণে ঘটনায় রাজনৈতিক রং লাগলেও তৃণমূলের স্থানীয় বিধায়ক নজরুল ইসলাম ঘটনার সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক যোগ রয়েছে বলে মনে করছেন না । তিনি বলেন, "যে কোনও হিংসার ঘটনাই দুঃখজনক । কেউ কাউকে পিটিয়ে বা কুপিয়ে খুন করবে, সেটা বরদাস্ত করা যায় না । পুলিশ গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে । অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা হবে । আমি কংগ্রেস, বিজেপি বা তৃণমূল কাউকেই দোষারোপ করতে রাজি নই । পুলিশের তদন্তেই সত্যি ঘটনা বেরিয়ে আসবে । যত দূর জানি, এই ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক কোনও কারণ নেই । ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকেই ঘটনা হয়ে থাকতে পারে ।"
নিহতের পরিবারের অভিযোগে স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের নাম উঠলেও কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী তা অস্বীকার করেছেন । তিনি বলেন, "এই ঘটনায় রাজনীতির কোনও যোগ নেই । কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে । আশা করছি, অপরাধীরা খুব তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে । তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত ।"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে । যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাঁরা ঘটনার পর থেকেই পলাতক বলে পুলিশের দাবি । তাঁদের সন্ধানে শুক্রবার রাত থেকেই এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে । শনিবার সকালেও বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর । জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । অভিযুক্তেরা সবাই পলাতক । তাঁদের খোঁজে পুলিশি তল্লাশি চলছে ।"
নাসিরের অতীতও তদন্তের আওতায় এসেছে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এক সময় তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি, আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন করে হুমকি এবং সন্ত্রাসের অভিযোগে মোথাবাড়ি থানায় একাধিক মামলা হয়েছিল । সেই সূত্রে তাঁকে গ্রেফতারও করা হয় । প্রায় তিন মাস জেলে থাকার পর জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন তিনি । । তবে শুক্রবার রাতের হামলার প্রকৃত কারণ এখনও নিশ্চিত নয় । পুরনো আর্থিক বিবাদ, ব্যক্তিগত শত্রুতা নাকি অন্য কোনও কারণে এই খুন- সব দিকই খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।