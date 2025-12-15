গুলির পর একাধিক কোপে ক্ষতবিক্ষত দেহ, ফরাক্কায় খুন পঞ্চায়েত সদস্যের ভাই

গুলির পর একাধিক কোপে ক্ষতবিক্ষত দেহ, ফরাক্কায় খুন পঞ্চায়েত সদস্যের ভাই
তৃণমূল নেতার ভাইকে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায় ৷ প্রথমে গুলি, পরে আলম শেখের মৃত্যু নিশ্চিত করতে কোপানো হয় বলে অভিযোগ ৷
Published : December 15, 2025 at 1:18 PM IST
ফরাক্কা, 15 ডিসেম্বর: তৃণমূল নেতার ভাইয়ের খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ফরাক্কায় ৷ প্রথমে গুলি ৷ তারপর মৃত্যু নিশ্চিত করতে ধারালো অস্ত্রের কোপ মারে দুষ্কৃতীরা ! দেহ দেখে এমনটাই অনুমান পুলিশের ৷ জানা গিয়েছে, মৃত ব্য়ক্তি নিজেও সক্রিয় তৃণমূল কর্মী ছিলেন ৷ রবিবার রাতে ফরাক্কার কেদুয়ার এনটিপিসির অ্যাশপন্ড এলাকা থেকে ওই কর্মীর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করা হয় ।
মৃতের নাম আলম শেখ (46) । বাড়ি ফরাক্কার থানার অন্তর্গত জোড়পুকুরিয়া এলাকায় । তাঁর দাদা স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নবী শেখ ৷ রবিবার রাতে দেহ উদ্ধার করে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ । ফরাক্কার এসডিপিও শেখ শামসুদ্দিন বলেন, "পুরাতন শত্রুতার জেরেই খুন বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে । এর সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও যোগ নেই । দুষ্কৃতীদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য পুলিশ তৎপরতা শুরু করেছে । এলাকা আপাতত শান্ত ।"
পরিবার সূত্রে খবর, মৃত আলম শেখ ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অ্যাশপন্ড এলাকায় পাহারা দিতেন । পাশাপাশি, অ্যাশপন্ডে পাইপও সাপ্লাই দিতেন । এলাকায় তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী হিসাবেই পরিচিত ছিলেন তিনি । প্রতিদিনের মতো রবিবার রাতেও বাড়ি থেকে বেরিয়ে অ্যাশপন্ড এলাকায় নাইট ডিউটিতে যান আলম । তারপর এদিন গভীর রাতে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখতে পান স্থানীয় এক ব্যক্তি । তিনিই পরিবারের লোকজনদের খবর দেন বলে জানা গিয়েছে ।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ফরাক্কা থানার পুলিশকর্মীরা । এরপর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয় । ইতিমধ্যেই ফরাক্কা থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতের পরিবার ৷ পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, 5 বছর আগে এনটিপিসি-এর কাজে যোগ দেন আলম । সেই সময় এক অশান্তিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি ৷ এনটিপিসি-এর কাজ কে পাবে, তাই নিয়ে শুরু হয় চাপানউতোর । এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার ভাই হিসাবে কাজে অগ্রাধিকার পেয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠে ৷ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে শত্রুতার সূত্রপাত বলে অভিযোগ ।
মৃতের দাদা কাবেল শেখ বলেন, "এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই । পাঁচ বছর আগে ঝামেলা হয়েছিল । সেই ঝামেলার কারণেই খুন । দুষ্কৃতীরা পরিকল্পনা করে আগেই অ্যাশপন্ডে বোমা, পিস্তল, ধারালো অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিল ।"
উল্লেখ্য, রবিবার বীরভূমের শান্তিনিকেতনের কঙ্কালীতলা এলাকা থেকে তৃণমূল নেতা মদন লোহারের দেহ উদ্ধার করা হয় । পরিবারের অভিযোগ তাঁকে খুন করা হয়েছে ৷ কঙ্কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধোলটেকুড়ি গ্রামের প্রাক্তন বুথ সভাপতি ছিলেন বছর পঞ্চাশের মদন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যা থেকে নিঁখোজ ছিলেন ৷ রবিবার মাঠ থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয় ৷ ঘটনার তদন্ত করছে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ ৷ সেইদিন রাতে ফরাক্কায় ফের খুন তৃণমূল কর্মী ৷