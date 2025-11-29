ETV Bharat / state

বহরমপুরে তৃণমূল কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন, আটক 2

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন হায়াতুল্লা শেখ ৷ সেই সময় ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা করে দুষ্কৃতীরা ৷ ঘটনায় 2 জন আটক ৷

TMC WORKER KILLED
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 29, 2025 at 3:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বহরমপুর, 29 নভেম্বর: ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মুর্শিদাবাদ সফরে যাবেন মুখ্যমুন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তার আগেই বহরপুরে দুস্কৃতীদের হাতে খুন তৃণমূল কর্মী । শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বহরমপুর থানার অন্তর্গত হরিহরপাড়া রাজ্য সড়কের পাশে কুমড়োদহ ঘাট এলাকায় । মৃত ব্যক্তির নাম হায়াতুল্লা শেখ (45) ৷ ঘটনায় ইতিমধ্যেই 2 জনকে আটক করেছে পুলিশ ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য ছিলেন ৷ বাড়ি রাজধরপাড়া পঞ্চায়েতের কুমড়োদহ ঘাট এলাকায় ৷ সম্পর্কে বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আইজুদ্দিন মণ্ডলের শ্যালক ৷ জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, "এদিন রাতে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন ওই ব্যক্তি ৷ সেই সময় দুস্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় । ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে । প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে চার-পাঁচজন দুষ্কৃতী ছিল ৷"

বহরমপুরে তৃণমূল কর্মীকে খুন (ইটিভি ভারত)

জানা গিয়েছে, হায়াতুল্লা এলাকায় প্রভাবশালী তৃণমূল কর্মী ছিলেন । শুক্রবার রাতে বাড়ির সামনে তাঁর উপর ছুরির কোপ চালাতে শুরু করে 5 জন দুষ্কৃতীর একটি দল বলে অভিযোগ ৷ ধারালো অস্ত্রের কোপে তাঁর বুকের বামদিকে গুরুতর চোট লাগে ৷ মুহূর্তের মধ্যে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন ৷ এরপর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা ৷

স্থানীয় বাসিন্দারা হায়াতুল্লাকে উদ্ধার করে দ্রুত মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । জানা গিয়েছে, হায়াতুল্লার এক দাদা রাজধরপাড়ার তৃণমূলের প্রধান পদে রয়েছেন । তৃণমূলের রাজধরপাড়া অঞ্চল কমিটির সদস্য পদেও ছিলেন মৃত ওই ব্যক্তি । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বহরমপুর থানার পুলিশ ৷

স্থানীয়দের অভিযোগ, রাজধরপাড়া পঞ্চায়েতে বেশ কিছুদিন ধরে কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে মতানৈক্য ও চাপা উত্তেজনা চলছিল ৷ পরিবারের অভিযোগ, সেই অশান্তির জেরেই খুন হয়েছেন হায়াতুল্লা ৷ ঘটনায় কংগ্রেসের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠছে ৷ তৃণমূল পঞ্চায়েত সভাপতি আইজুদ্দিন মণ্ডল বলেন, "চাকু মেরে ভাইকে খুন করা হয়েছে । যারা খুন করেছে তারা সবাই কংগ্রেস করে । দোষিদের শাস্তি চাই ।"

এদিকে তৃণমূলের অভিযোগ অস্বীকার করেছে কংগ্রেস ৷ জেলা কংগ্রেস সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, "কংগ্রেস রক্তপাতের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয় । সারা বাংলা দেখছে তৃণমূলের হাতেই খুন হচ্ছেন তৃণমূল কর্মীরা । প্রকৃত তদন্ত হলে সব সত্যি সামনে আসবে ।"

উল্লেখ্য, 4 ডিসেম্বরে বহরমপুরে একটি রাজনৈতিক সভা করার পরিকল্পনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ৷ তার আগে শুক্রবারের ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে ৷ প্রশ্ন উঠছে এলাকার নিরাপত্তা নিয়েও ৷

বৃহস্পতিবার রাতে হাওড়ার বালির নিশ্চিন্দা এলাকার বুড়ো শিবতলার কাছে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধানকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় ৷ ঘটনায় গুরুতর আহত হন প্রধান ও তাঁর সঙ্গী ৷ দুষ্কৃতীরা মোট চার রাউন্ড গুলি চালায় বলে অভিযোগ ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন সাঁপুইপাড়া বসুকাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান দেবব্রত মণ্ডল ও তাঁর সঙ্গী অনুপম রানা । হাসপাতাল সূত্রে খবর, দু'জনেরই অবস্থা সঙ্কটজনক ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, ওইদিন রাতে দেবব্রত মণ্ডল একটি অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে অনুপম রানার সঙ্গে বাইকে ফিরছিলেন। সেই সময়ে অন্য এক মোটরবাইকে করে দুষ্কৃতীরা এসে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। এরপর স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান । আশঙ্কাজনক অবস্থায় দেবব্রত মণ্ডলকে উত্তর হাওড়ার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে এবং পরে এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷

পড়ুন: বালিতে পঞ্চায়েত প্রধানকে লক্ষ্য করে গুলি, অবস্থা আশঙ্কাজনক

TAGGED:

TMC WORKER KILLED IN BERHAMPORE
MISCREANTS ATTACKED TMC WORKER
তৃণমূল কর্মীকে গুলি করে খুন
বহরমপুরে তৃণমূল কর্মীকে খুন
TMC WORKER KILLED

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.