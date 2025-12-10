চায়ের দোকানে বচসা, বুকে সজোরে ঘুষি; মৃত্যু তৃণমূল কর্মীর

চায়ের দোকানে বচসা, বুকে সজোরে ঘুষি; মৃত্যু তৃণমূল কর্মীর
মঙ্গলবার রাতে একপ্রস্থ কথা-কাটাকাটির পর বুধবার সকালে চায়ের দোকানে অশান্তির জেরে মারধরের ঘটনা ঘটে।
Published : December 10, 2025 at 4:44 PM IST
মেমারি, 10 ডিসেম্বর: চায়ের দোকানে বসচার জেরে এক ব্যক্তিকে মারধর করে খুনে অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ৷ মৃত ব্যক্তির নাম লালটু সিকদার (66)। তাঁর বাড়ি মেমারি-2 ব্লকের বড় পলাশন এলাকায় ৷ মৃত ব্যক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী বলে পরিচিত। এই ঘটনার প্রকাশ্যে এল তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল। ঘটনায় মৃতের পরিবার তারু শেখের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে । পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷
মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সাতগেছিয়াতে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর বই মেলার অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন লালু সিকদার ৷ তিনি সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর অনুগামী হিসেবেই পরিচিত ৷ ফলে লাল্টু বইমেলা যাওয়ার কারণে তাকে টিটকিরি করতে থাকে তারু শেখ বলে অভিযোগ ৷ আজ বুধবার সকালের দিকেও ফের লাল্টুর সঙ্গে তারু শেখের ফের বচসা ও কথা কাটাকাটি হয় ৷ সেই সময় লাল্টু শেখের বুকে ঘুষি মারার অভিযোগ ওঠে তারু শেখের বিরুদ্ধে ৷ ঘুষির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন লাল্টু সিকদার ৷ সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরেই এই ঘটনা।
মৃতের স্ত্রী আঞ্জুরা সুলতানা বলেন, "আমার স্বামী তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ছিলেন। আমার স্বামীকে যে খুন করেছে, আমি তার শাস্তি চাই।
আমি এখন কার কাছে থাকব, কী খাবো জানি না।" মেমারি থানার পুলিশ জানিয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।
মৃতের মেয়ে জাহানারা বেগম বলেন, "কালকে মেমারি বইমেলা নিয়ে সাতগেছিয়াতে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর মিটিং ছিল। আমার বাবা সেই মিটিংয়ে গিয়েছিল । সেই কারণে বাবাকে ধমকি দেয় তারু শেখ ৷ বাবা রাতে আমাকে ঘটনার কথা জানায়। আজ সকালে বাবা চায়ের দোকানে চা খেতে যাচ্ছিল। ফের বাবাকে তাঁরা উত্যক্ত করে ৷ উত্তর দেওয়ায় বাবার বুকে ঘুষি মারে তারুর । বাবা তখন মাটিতে পড়ে যায় ৷ আমি ছুটে গিয়ে বাবাকে কী হয়েছে, জিজ্ঞাসা করায় শুধু তারুর কথাটা মুখে উচ্চারণ করে ৷ তারপর মারা যায়। আশেপাশের লোকজন জড়ো হয়। পুলিশ আসে। আমরা দোষী ব্যক্তির শাস্তি চাই।"
স্থানীয় বাসিন্দা সুরবাহ শেখ বলেন, "খবর পাওয়ার পরে আমি গিয়ে দেখি লালটু সর্দার রাস্তায় শুয়ে আছে । একটা চায়ের দোকানের সামনে কথা কাটাকাটি থেকে দু'জনের মধ্যে ঝামেলা হয় ৷ এরপর তাঁকে মারধর করলে তিনি রাস্তায় পড়ে যান। সেখানেই তিনি মারা যান ৷ পরে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।"
লাল্টু সিকদার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর অনুগামী হিসেবেই পরিচিত। অন্যদিকে তৃণমূল নেতা তারু শেখ ইসমাইল গোষ্ঠীর লোক বলে পরিচিত। তাঁদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই গোষ্ঠী কোন্দল চলছিল। ফলে সাতগেছিয়াতে সিদ্ধিকুল্লা চৌধুরীর বইমেলা অনুষ্ঠানে লাল্টু সিকদার উপস্থিত থাকায় তাঁকে টোন টিটকিরি হুমকি দিতে থাকে তারু শেখ । এরপরেই মঙ্গলবার রাতে একপ্রস্থ কথা-কাটাকাটির পরে বুধবার সকালে চায়ের দোকানে অশান্তির জেরে মারধরের ঘটনা ঘটে।