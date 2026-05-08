ক্লাবঘর থেকে উদ্ধার তৃণমূল কর্মীর দেহ, চাঞ্চল্য পূর্বস্থলীতে
রাজ্যে অব্যাহত ভোট পরবর্তী হিংসা ৷ কোথাও রাজনৈতিক দলের কর্মীকে মারধর তো কোথাও আবার খুনের অভিযোগ উঠছে ৷ এবারের ঘটনা পূর্বস্থলীর ৷
Published : May 8, 2026 at 7:18 AM IST
পূর্বস্থলী, 8 মে: ভোট পরবর্তী সময়ে ক্রমেই বাড়ছে হিংসার ঘটনা ৷ কখনও বিজেপি তো কখনও তৃণমূল কর্মীকে খুনের অভিযোগ উঠছে ৷ উত্তেজনার এই আবহে এবার পূর্ব বর্ধমানে তৃণমূল কর্মীর রহস্যমৃত্যু ৷
ঘটনা পূর্বস্থলী 1 ব্লকের নাদনঘাট থানার দোলগোবিন্দপুর এলাকার ৷ বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয় একটি ক্লাবঘর থেকে উদ্ধার হয় তৃণমূল কর্মী অসিত দেবনাথের ঝুলন্ত দেহ । ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোরও ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রীরামপুর অঞ্চলের দোলগোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা পেশায় ডেকোরেটর ব্যবসায়ী অসিত দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন এলাকায় । এদিন দুপুরে ক্লাবঘরের ভিতরে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান এলাকাবাসীরা । খবর দেওয়া হয় নাদনঘাট থানায় । পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় ৷
মৃতের পরিবারের অভিযোগ, ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই অসিতবাবুর উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল । পরিবারের দাবি, বাড়িতে হামলা চালানোর পাশাপাশি একাধিকবার তাঁকে হুমকিও দেওয়া হয় । মৃতের ভাইয়ের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার দুপুরেও তাঁকে ভয় দেখানো হয়েছিল । পরিবারের আরও দাবি, এলাকায় কিছু ব্যক্তি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই এই ধরনের চাপ বাড়তে থাকে । এরপরই ক্লাবঘর থেকে অসিত দেবনাথের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হওয়ায় রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে ।
যদিও যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব । এই বিষয়ে বিজেপি নেতা সুভাষ পাল বলেন, "দলে নব্য বিজেপি বলে কিছু নেই । নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরে বিজেপি কাউকে দলে নেয়নি । আমাদের রাজ্য নেতৃত্বের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, তৃণমূল থেকে আসা কাউকে এখন দলে নেওয়া হবে না । ফলে এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই । প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ।"
ঘটনার প্রকৃত কারণ কী, এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । এলাকায় উত্তেজনা থাকায় মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী ।
সম্প্রতি, মধ্যমগ্রামের দোলতলা সংলগ্ন দোহারিয়া এলাকায় হামলা চালানো হয়েছিল শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের উপরে । অভিযোগ, একটি মোটরবাইকে করে দুষ্কৃতীরা তাঁর গাড়ির পিছু নেয় । দোহারিয়ার একটি বাইপাস রোডে পৌঁছতেই সামনে আচমকা দুষ্কৃতীরা চন্দ্রনাথের গাড়ি ঘিরে ধরে গুলিবৃষ্টি শুরু করে । মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁঝরা হয়ে যান চন্দ্রনাথ রথ ৷ তার মধ্যেই এবার তৃণমূল কর্মীর রহস্যমৃত্যুর খবর ৷