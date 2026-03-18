250 আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল, বারুইপুর পশ্চিমে প্রচার শুরুতে আত্মবিশ্বাসী বিমান

250 আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল, বারুইপুর পশ্চিমে প্রচার শুরুতে আত্মবিশ্বাসী বিমান
নাম ঘোষণার পরেই প্রচারের ময়দানে নেমে পড়েছেন তৃণমূল প্রার্থী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় । পুজো দিলেন বিশালাক্ষী মন্দিরে ৷
Published : March 18, 2026 at 2:00 PM IST
বারুইপুর, 18 মার্চ: বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে আবারও তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্য বিধানসভার বিদায়ী অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের । 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেস যখন প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে, তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় এই কেন্দ্রে অভিজ্ঞতার উপরই ভরসা রাখছে দল ।
নাম ঘোষণার পরেই আর দেরি না করে প্রচারের ময়দানে নেমে পড়েছেন তৃণমূল প্রার্থী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় । বুধবার সকালে বারুইপুরের ঐতিহ্যবাহী বিশালাক্ষী মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন তিনি । পুজোর পরেই দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে এলাকায় দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে প্রচারের সূচনা করেন । সবুজ রঙে রাঙানো দেওয়াল জুড়ে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলিতে ফুটে উঠতে শুরু করে দলের প্রতীক ও স্লোগান, যা ঘিরে কর্মীদের মধ্যে স্পষ্ট উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায় ।
স্থানীয়দের একাংশের মতে, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও এলাকার সঙ্গে গভীর যোগাযোগই বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান হাতিয়ার । তাই আবারও তাঁকেই প্রার্থী করায় দলীয় কর্মীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে । প্রচারের প্রথম দিনেই বিপুল সংখ্যক সমর্থকের উপস্থিতি সেই বার্তাই দিচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহলের মত । এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেন, "রাজ্যে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে মানুষ ফের তৃণমূল কংগ্রেসকেই ক্ষমতায় আনবে । আমরা 250-এরও বেশি আসন নিয়ে সরকার গঠন করব ।" তাঁর এই মন্তব্যে স্পষ্ট, আসন্ন নির্বাচনে বড় জয়ের লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল ।
এদিকে, প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই বারুইপুর পশ্চিমে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমেই চড়তে শুরু করেছে । বিভিন্ন দল নিজেদের মতো করে প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে । তবে প্রার্থী ঘোষণার পরই তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দ্রুত প্রচার শুরু করে এগিয়ে থাকার কৌশল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । সব মিলিয়ে, পুজো দিয়ে প্রচারের সূচনা এবং দেওয়াল লিখনের মধ্য দিয়ে বারুইপুর পশ্চিমে নির্বাচনী লড়াইয়ের আবহ তৈরি করে দিলেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এখন দেখার, অভিজ্ঞতা ও সংগঠনের জোরে তিনি আবারও এই কেন্দ্রে মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারেন কি না ।