কেরলের পর বাংলা, এসআইআরের বিরুদ্ধে বিধানসভায় প্রস্তাব আনতে পারে তৃণমূল

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মঙ্গলবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এসআইআরের কাজ শুরু হয়েছে রাজ্যে ৷ বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি করছেন বিএলও-রা ৷

resolution over sir in the winter session of wb assembly
এসআইআরের বিরুদ্ধে বিধানসভায় প্রস্তাব আনতে পারে তৃণমূল (Etv Bharat)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 5, 2025 at 5:58 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 5 নভেম্বর: এসআইআরের বিরুদ্ধে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে প্রস্তাব আনতে চাইছে রাজ্য়ের শাসক শিবির ৷ দলের অন্দরে এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে ৷

মঙ্গলবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এসআইআরের কাজ শুরু হয়েছে বাংলায় ৷ বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি করছেন বিএলও'রা ৷ তারই মধ্যে এসআইআরের বিরোধিতায় প্রস্তাব এনে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ আরও বাড়াতে চাইছে বাংলার শাসক শিবির ৷ দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নভেম্বরের মাঝামাঝি সপ্তাহেই শুরু হতে পারে শীতকালীন অধিবেশন ৷ ততদিনে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্যজুড়ে চলমান বিতর্ক আরও তীব্র হবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ ৷ এমন পরিস্থিতিতে বিধানসভায় একটি প্রস্তাব এনে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে তৃণমূল।

প্রশাসনিক প্রস্তুতির মধ্যেই SIR ঘিরে রাজনৈতিক পারদও চড়তে শুরু করেছে ৷ প্রথম থেকেই তৃণমূল মনে করছে, আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিকে বাড়তি সুবিধা দিতেই এই পদক্ষেপ করেছে কমিশন ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এ নিয়ে সরব হয়েছেন ৷ এসআইআরের প্রক্রিয়ায় প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ যাচ্ছে, এমনকী এই আশঙ্কায় একের পর এক মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে বলে দাবি ঘাসফুল শিবিরের। এমনই আবহে বিধানসভায় এসআইআর সংক্রান্ত প্রস্তাব আনার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ৷

আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনই বর্তমান বিধানসভার শেষ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হতে চলেছে । ফেব্রুয়ারি মাসে কেবল অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করা হবে। তাই রাজনৈতিক দিক থেকে এই অধিবেশনের গুরুত্ব অনেকটাই। তৃণমূল পরিষদীয় দলের পরিকল্পনা এই অধিবেশনকেই হাতিয়ার করে এসআইআর ইস্যুতে কেন্দ্রের শাসক দল ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হওয়া এবং রাজ্যের ভোটারদের বিশেষ বার্তা দেওয়া। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে এই ইস্যুতে বিজেপিকে কোণঠাসা করবে তৃণমূল ৷ বিধানসভার অধিবেশন আয়োজন করে সেই কাজটাই আরও এগিয়ে রাখতে চায় তারা ৷

এর আগে মঙ্গলবারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতার রেড রোড থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত বিশাল প্রতিবাদ মিছিল হয়েছে ৷ মিছিলের পর সভা থেকেও তোপ দেখেছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান ৷ তাঁর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, বাংলার একজন ভোটারের নাম বাদ গেলেও দিল্লির বিজেপি সরকার তিনি ফেলে দেবেন ৷ সেই কর্মসূচির পরই এসআইআরের বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনার বিষয়ে নতুন করে উদ্যোগী হয়েছে তৃণমূল পরিষদীয় দল ৷

তৃণমূলের এক প্রবীণ বিধায়ক ইটিভি ভারত-কে বলেন, “নির্বাচন কমিশন যেভাবে এসআইআর শুরু করেছে, তাতে নাগরিকত্ব হারানোর আশঙ্কায় মানুষ চরম সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ৷ এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক । তাই আমাদের দল চায়, বিধানসভাতেই এই ইস্যুতে প্রস্তাব এনে বিজেপি এবং কমিশনের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ জানানো হোক ৷”

তবে এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত দলীয় নেতৃত্ব প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি। পরিষদীয় দলের তরফে জানানো হয়েছে, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব। তাঁদের সবুজ সঙ্কেত মিললেই প্রস্তাব আনা হতে পারে আসন্ন অধিবেশনে। ইতিমধ্যে কেরল বিধানসভায়য় এসআইআরের বিরুদ্ধে অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। চলতি বছরের 29 সেপ্টেম্বর বাম নেতৃত্বাধীন কেরল বিধানসভায় সর্বসম্মতভাবে এই প্রস্তাব পাশ হয়। এবার রাজ্য বিধানসভায় আসতে চলেছে প্রস্তাব ৷

