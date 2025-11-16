রাজা রামমোহন 'ব্রিটিশদের দালাল' ! বিজেপি'র উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর মন্তব্যে তুমুল ঝড়; কড়া আক্রমণ তৃণমূলের
'বন্দেমারতম'-এর সার্ধ শতবর্ষ উদযাপন হচ্ছে ৷ এদিকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশদের জন্য জাতীয় সঙ্গীত লিখেছিলেন ৷ তারপর রাজা রামমোহন রায় ব্রিটিশ এজেন্ট !
Published : November 16, 2025 at 2:31 PM IST
আগর মালওয়া (মধ্যপ্রদেশ), 16 নভেম্বর: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর এবার বিজেপি মন্ত্রীর নিশানায় বাংলা তথা দেশের সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় ! তিনি নাকি ব্রিটিশদের দালাল ছিলেন ৷ ধর্মান্তরণ করিয়েছিলেন ৷ তার এই কাজ রুখে দিয়েছিলেন সাঁওতাল নেতা বিরসা মুণ্ডা ৷ গতকাল তাঁর সার্ধশতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে এই বাংলার মনীষীকে নিয়ে এমন বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ইন্দর সিং পারমার ৷ এহেন মন্তব্যে ইতিমধ্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্য তথা দেশের রাজনীতিতে ৷
এই বক্তব্যকে হাতিয়ার করে বিজেপি-র বাংলা ঘৃণা নিয়ে মাঠে নেমেছে শাসকদল তৃণমূল ৷ বিজেপি শাসিত রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর এই ভিডিয়োটি পোস্ট করে তৃণমূল সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছে, "বিজেপি যে বাংলাকে কতটা ঘৃণা করে, তার কোনও সীমা নেই ৷ মহান সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় ভয়ঙ্কর সতীদাহ প্রথা রদ করেছিলেন ৷ তাঁকে এখন 'ব্রিটিশ এজেন্ট' এবং 'ভুয়ো সংস্কারক' বলছেন এক বিজেপি নেতা ৷ পরিহাস, তিনি মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ইন্দর সিং পারমার ৷"
সম্প্রতি কর্ণাটক বিধাসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বেশ্বর হেগড়ে জাতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গে বলেন, "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘জন গণ মন’ রচনা করেছিলেন ব্রিটিশদের স্বাগত জানাতে ৷" তিনি রাজ্যের বিজেপি সাংসদ ৷ তার আগে অসমে কংগ্রেসের একটি সভায় 'আমার সোনার বাংলা' গেয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার ধারায় মামলা দায়েরের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷ কারণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আমার সোনার বাংলা' গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ৷
গত 14 নভেম্বর নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর কার্যালয় থেকে হুঙ্কার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী- বিহারে বিপুল জয়ের হাত ধরে আগামী বছরে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গড়বে বিজেপি ৷ রাজ্যে বিজেপি নেতা-কর্মীরা রীতিমতো বিহার জয়ের উদযাপন করেছেন ৷ এই আবহে মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, "রাজা রামমোহন রায় ব্রিটিশদের দালাল ছিলেন ৷ তিনি বহু মানুষের ধর্মান্তরণ করিয়েছিলেন ৷"
.@BJP4India’s hatred for Bengal’s icons knows no bounds.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) November 16, 2025
The same Raja Ram Mohan Roy — the great reformer who abolished the horrific practice of Sati, has now been called a “British agent” and a “fake reformer” by BJP leader and, ironically, the Higher Education Minister of… pic.twitter.com/FaOrFd5oI5
নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়কে নিয়ে তিনি আরও বলেন, "ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে দেশবাসীর ধর্মীয় ও সামাজিক আস্থা নষ্ট করার দুঃসাহসিক চেষ্টা চলছিল ৷ ব্রিটিশ সমাজসংস্কারকরা অনেক ভারতীয়কে নিজেদের মতো করে গড়ে তুলেছিলেন ৷ সেই তালিকায় ছিলেন রাজা রামমোহন রায় ৷ তিনি ব্রিটিশদের উদ্দশ্য সাধনের সেবক ছিলেন ৷ ধর্মান্তরণ রুখতে অথবা আদিবাসী সমাজকে রক্ষার প্রকৃত কাজ তিনি করেননি; বরং সমাজকে বিভাজিত করার ভূমিকা নিয়েছিলেন ৷"
বিজেপি নেতার এহেন বক্তব্য সামনে আসতে তৃণমূল বাংলার আরেক মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার ঘটনা মনে করিয়ে দিয়েছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় শাসক দল লিখেছে, "এই অপমান প্রথম নয় ৷ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার স্বামী বিবেকানন্দকে 'ধন্দে ভোগা বামপন্থী' বলে উল্লেখ করেছিলেন ৷ বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান ভুল বলেছিলেন ৷ উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সরকার স্কুলের পাঠ্যবই থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের রচনা বাদ দিয়ে দিয়েছে ৷ বিজেপির প্রতিটি কাজ, প্রত্যেকটি অপমান বুঝিয়ে দেয় যে বিজেপি বাংলা বিরোধী ৷
শুধুমাত্র কোনও স্বতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ নয়, বাংলার আত্মা, বাংলার সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে আক্রমণ করা হচ্ছে ৷ বাংলার মহাপুরুষদের অসম্মান করার ঘটনায় বিজেপির একটি দিক তুলে ধরেছে: তাদের বাংলা-ফোবিয়া আসল ৷ আপনারা যখন বাংলার বৌদ্ধিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে তাল মেলাতে পারেন না, তখন ওই অপমান করার আশ্রয় নেন ৷ বাংলা এর জবাব দেবে- উচ্চৈস্বরে এবং পরিষ্কার !"
রাজ্যের নারী শিশু ও সমাজ কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, “রামমোহন রায় যেমন সতীদাহ প্রথা রদ করেছিলেন, তেমনই নারীমুক্তির সংগ্রামে পথ প্রদর্শন করেছিলেন ৷ এমন একজন মনীষীকে ভুয়ো সমাজসংস্কারক বা ব্রিটিশদের দালাল বলা চরম অজ্ঞতা এবং সরাসরি বাংলার অপমান ৷ বাংলা যখন যুক্তিবাদ, মানবিকতা ও নবজাগরণের আলো দেখিয়েছে, তখন সেই আলো ম্লান করতে আজ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার চলছে ৷" মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ইন্দর সিং পরমার তাঁর মন্তব্যের জন্য সোশাল মিডিয়ায় ক্ষমা চেয়েছেন ৷