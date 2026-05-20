জুটমিলে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে গ্রেফতার তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা

জুটমিলে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে গ্রেফতার তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা
আগেও জুটমিলে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে বেশ কয়েকজনকে ওই নেতা মারধর করেন বলে অভিযোগ । তার ভিত্তিতে শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে মামলাও করেছিল জুটমিল কর্তৃপক্ষ ।
Published : May 20, 2026 at 9:01 AM IST
চাঁপদানি, 20 মে: জুটমিলে মহিলাদের নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে গ্রেফতার তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা কিশোর কেওট । বুধবার তৃণমূল শ্রমিক নেতাকে চন্দননগরে আদালতে পেশ করবে ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ । চন্দননগর পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে । সবটাই খতিয়ে দেখা হবে বলেও জানানো হচ্ছে ।
চাঁপদানি জুটমিলে দীর্ঘদিন ধরেই অচল অবস্থা চলছিল । মিল খোলা থাকলেও শ্রমিকরা কাজে গিয়েও কাজ পাচ্ছিল না বলে অভিযোগ । মঙ্গলবার তৃণমূল শ্রমিক নেতা মিল সচল করা ও কাজের দাবিতে মহিলাদের নিয়ে বিক্ষোভ দেখান নর্থ ব্রুক জুটমিলের সামনে ।
এরপরই মিলে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ চাঁপদানি ফাঁড়িতে খবর দেয় । এর আগেও কিশোর কেওট মিলে কাজের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে বেশ কয়েকজনকে মারধর করেন বলে অভিযোগ । তার ভিত্তিতে শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে মামলাও করেছিল জুটমিল কর্তৃপক্ষ । সেই মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে জামিন নিতে হয় এই শ্রমিক নেতাকে । এদিন ফের বিক্ষোভ দেখাতে গেলে জুটমিল কর্তৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেফতার করে কিশোরকে ।
এই বিষয়ে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "এলাকায় দাদাগিরি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।" রাজ্যে পালাবদলের পর অভিযোগের ভিত্তিতে হুগলিতে একাধিক শ্রমিক নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।
এবার নর্থব্রুক জুটমিলের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা কিশোর গ্রেফতার হল । চাঁপদানি পুরসভার 9 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের স্বামী কিশোর । তাঁর বিরুদ্ধে আগেও জুটমিলে শ্রমিকদের নিয়ে অশান্তি করার অভিযোগ উঠেছে । নর্থব্রুক জুটমিলে স্থায়ী অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক কাজ করে বর্তমানে । সেই শ্রমিকদের নিয়ে নানা সময় আন্দোলন করতে দেখা গিয়েছে এই আইএনটিটিইউসি নেতাকে । এর আগেও জুটমিলে গোলমাল পাকানো, জুটমিল থেকে গাড়ি বেরনো বন্ধ করে গেট আটকে আন্দোলন ও নিরাপত্তা রক্ষীকে মারধরের অভিযোগ ছিল কিশোরের বিরুদ্ধে ।
হুগলি জেলার তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা মনোজ চক্রবর্তী জানান, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরেই হুগলি জেলায় একাধিক শ্রমিক নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্যই এই ঘটনা ঘটানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর ।
যদিও চাঁপদানি বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিলীপ সিং বলেন, "উনি যদি জনপ্রতিনিধি হয়ে একটি জুটমিলের কাছে গিয়ে মাতব্বরি করেন, দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকেন, কোম্পানি গেটের সামনে গিয়ে হাঙ্গামা করবেন, হুমকি দেবেন, তাহলে তো আইন আইনের মতোই কাজ করবে । কাউন্সিলর হোক বা চেয়ারম্যান, এসব চলবে না । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে সরকার চলছে রাজ্যে ৷ বিশৃঙ্খলা করলে পুলিশ তো ব্যবস্থা নেবেই ।"