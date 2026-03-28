দুপুরে BJP আর বিকেলে TMC, 'ব্যর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী'র বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ তৃণমূলের

আজ দিনভর বঙ্গ রাজনীতিতে অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগের জোর তরজার সাক্ষী থাকতে চলেছে ওয়াকিবহাল মহল। শাহি সফরের দিনেই জোড়া 'চার্জশিট', আজ তৃণমূল-বিজেপির জোর টক্কর ৷

বাঁ-দিক থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমিত শাহ (ডানদিকে) (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 28, 2026 at 1:46 PM IST

​কলকাতা, 28 মার্চ: ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, রাজ্য রাজনীতিতে ততই উত্তেজনার পারদ চড়ছে ৷ এবার রাজ্যের শাসকদল এবং প্রধান বিরোধী দলের রাজনৈতিক দ্বৈরথ এক নতুন মাত্রা পেতে চলেছে । শনিবার, খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে 'চার্জশিট' পেশ করতে চলেছে রাজ্য বিজেপি। আর চুপ করে বসে নেই তৃণমূল কংগ্রেসও। একইদিনে, পাল্টা দেশের 'ব্যর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী'র বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রকাশ করতে চলেছে ঘাসফুল শিবির।

দুপুরে বিজেপি এবং বিকেলে তৃণমূল ৷ শনিবার শহর কলকাতার রাজনৈতিক ছবিটা ঠিক এমনই হতে চলেছে। বিজেপি সূত্রে খবর, রাজ্যে পরিবর্তনের পর দীর্ঘ 15 বছরের তৃণমূল শাসনে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ এবং সার্বিক অবক্ষয়ের খতিয়ান তুলে ধরে একটি 40 পাতার চার্জশিট তৈরি করেছে গেরুয়া শিবির ৷ বিশেষজ্ঞদের একটি বিশেষ দল দিয়ে তৈরি এই চার্জশিটটি আজ প্রকাশ করবেন খোদ অমিত শাহ ৷

জানা গিয়েছে, এই চার্জশিটে সরাসরি নাম থাকছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শুধু তাই নয়, ওই চার্জশিটের প্রথম পাতাতেই অশান্ত পশ্চিমবঙ্গের একটি ছবির পাশাপাশি থাকছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিও। মূলত, গত কয়েক বছরে বঙ্গ বিজেপির নেতারা তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ তুলে ধরেছেন, এবার সেগুলিকেই আনুষ্ঠানিকভাবে একত্রে প্রকাশ করা হচ্ছে ৷

​অন্যদিকে, শাহি আক্রমণের কড়া জবাব দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাজ্যের শাসকদলও। শনিবার বিকেলেই আসরে নামছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে খবর, তৃণমূল কংগ্রেসের তিন হেভিওয়েট নেতা, মহুয়া মৈত্র, কীর্তি আজাদ এবং ব্রাত্য বসু এদিন একটি বিশেষ সাংবাদিক বৈঠক করবেন। সেখান থেকেই অমিত শাহকে 'দেশের সবচেয়ে অকেজো এবং ব্যর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী' (ইন্ডিয়াজ মোস্ট ইউজলেস অ্যান্ড ফেইলড হোম মিনিস্টার) আখ্যা দিয়ে পালটা চার্জশিট পেশ করবেন তাঁরা। দিনের প্রথমার্ধে বিজেপির আক্রমণের ঠিক কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাল্টা প্রত্যাঘাতের রূপরেখা তৈরি করে রেখেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ​রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পাল্টা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রাজ্যের শাসকদল বুঝিয়ে দিতে চাইছে যে, তারা কোনওভাবেই বিনাযুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ।

প্রসঙ্গত, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইতিমধ্যেই নিজেদের 15 বছরের সরকারের কাজের খতিয়ান বা 'উন্নয়নের পাঁচালি' প্রকাশ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিভিন্ন সভা থেকে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব বারবার দাবি করেছে, তারা কাজের নিরিখেই রিপোর্ট কার্ড সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরছে। সেই সঙ্গে, কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির কাছেও তাদের কাজের রিপোর্ট কার্ড দাবি করেছিল জোড়াফুল শিবির।

কিন্তু আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে সরাসরি তৃণমূল আমলের ভুলত্রুটি, রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা এবং দুর্নীতির অভিযোগগুলি সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার কৌশল নিয়েছে তারা। আর এই জোড়া রাজনৈতিক কৌশল ঘিরেই আজ সরগরম হতে চলেছে মহানগরী।

​সব মিলিয়ে, শনিবার রাজ্য রাজনীতিতে একেবারে টানটান উত্তেজনা। একদিকে যেমন দুর্নীতি ও অবনতির অভিযোগে রাজ্য সরকারকে বিঁধতে মরিয়া পদ্ম শিবির, অন্যদিকে তেমনই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সামগ্রিক ব্যর্থতা তুলে ধরে পাল্টা চাপ সৃষ্টির ব্লুপ্রিন্ট সাজিয়েছে তৃণমূল। এখন দেখার বিষয়, নির্বাচনমুখী বাংলায় দুই শিবিরের এই রাজনৈতিক 'চার্জশিট' যুদ্ধ ভোটারদের মন জয়ে ঠিক কতটা প্রভাব ফেলতে পারে।

