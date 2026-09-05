রাজ্যের পর্যটন-প্রচার ভিডিয়োতে আইফেল টাওয়ার-লন্ডন আই ! বিজেপি সরকারকে কটাক্ষ তৃণমূলের

রাজ্যের পর্যটন-প্রচার ভিডিয়োতে আইফেল টাওয়ার-লন্ডন আই ! বিজেপি সরকারকে কটাক্ষ তৃণমূলের
বাংলার নিজস্ব সৌন্দর্যের পরিবর্তে বিদেশের ছবি কেন, প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল ৷ মমতা শিবিরের তোপ, বিজেপি বাংলার সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দিতে চায় ।
Published : September 5, 2026 at 11:47 PM IST
কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: শুক্রবার 'ধনধান্য' অডিটোরিয়ামে রাজ্যের পর্যটনকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরতে নতুন ভিডিয়ো প্রকাশ করেছে সরকার । ভিডিয়োটি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে প্রবল রাজনৈতিক বিতর্ক । রাজ্যের পর্যটন ভিডিয়োতে বাংলার নিজস্ব সৌন্দর্যের বদলে বিদেশের ছবি কেন, তা নিয়ে বর্তমান শাসকদল বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেছে বিরোধী দল তৃণমূল ।
ভিডিয়োটিতে কী রয়েছে ?
পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন দফতরের প্রকাশিত প্রায় এক মিনিটের এই ভিডিয়োটির ট্যাগলাইন দেওয়া হয়েছে, ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল: হোয়্যার ইন্ডিয়া ফিলস ডিফারেন্ট’ । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, ভিডিয়োর শুরুতেই ভেসে উঠছে রোমের সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা, মিশরের পিরামিড, ব্রাজিলের ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার, প্যারিসের আইফেল টাওয়ার এবং লন্ডন আইয়ের মতো বিখ্যাত সব বিদেশি স্থাপত্যের ছবি । বিরোধীদের অভিযোগ, গোটা ভিডিয়োতে বাংলার নিজস্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পাহাড়, জঙ্গল, নদী বা নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতির কোনও উল্লেখ নেই । বাংলার প্রতীক হিসেবে শুধুমাত্র এক ঝলক হাওড়া ব্রিজকে দেখানো হয়েছে ।
তৃণমূলের তীব্র সমালোচনা
ভিডিয়োটি সামনে আসার পর থেকেই সরব হয়েছেন মমতা-পন্থী নেতারা । তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ সোশাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে লেখেন, ‘‘এটা কি আমাদের রাজ্যের পর্যটনের নতুন প্রমোশন ? যদি হয়, কারা করল ? বাংলার পর্যটনস্থানগুলি কই ? দেশবিদেশের ছবি দিয়ে বাংলার প্রমোশন ? অবিলম্বে বদল করা হোক । সরকার দেখুন ।’’
পাশাপাশি আসরে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি সেলও । তারা পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলের একটি পর্যটন ভিডিয়োর সঙ্গে বর্তমান ভিডিয়োটির তুলনামূলক একটি ক্লিপ প্রকাশ করেছে । আইটি সেলের দাবি, আগের ভিডিয়োটিতে বাংলার প্রতি ভালোবাসা এবং সংস্কৃতির আন্তরিক ছোঁয়া ছিল । কিন্তু বর্তমান ভিডিয়োতে রাজ্যের নাম ছাড়া আর কিছুই চেনার উপায় নেই । তাদের স্পষ্ট অভিযোগ, ‘‘এই বিজেপি বাংলাকে চেনে না, এরা বাংলার সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দিতে চায় !’’
অপেক্ষায় রাজনৈতিক মহল
রাজ্যের নিজস্ব ঐতিহ্য ও পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে উপেক্ষা করে বিদেশি স্থাপত্য দিয়ে কেন বাংলার প্রমোশন করা হল, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও সমালোচনার ঝড় উঠেছে । এখন দেখার বিষয়, বিরোধীদের এই কড়া আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে রাজ্য পর্যটন দফতর বা পর্যটন মন্ত্রী কীভাবে এই অভিযোগের মোকাবিলা করেন !