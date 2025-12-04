মমতার মঞ্চে ওঠার আগেই সাসপেন্ড হুমায়ুন, গড়বেন নতুন দল

মমতার মঞ্চে ওঠার আগেই সাসপেন্ড হুমায়ুন, গড়বেন নতুন দল
বহিষ্কার করা হল ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে । শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এই সিদ্ধান্ত বলে জানাল শাসকদল ।
Published : December 4, 2025 at 12:23 PM IST
বহরমপুর, 4 ডিসেম্বর: হুমায়ুন কবীরকে তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড করল দল ৷ আজ বহরমপুরে জনসভা রয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ সকালে সেখানেই গিয়েছিলেন হুমায়ুন ৷ সেখানে তিনি খবর পান তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে ৷ সঙ্গে সঙ্গে হুমায়ুন কবীরও জনসভার স্থল থেকে বেরিয়ে যান ৷ আগামিকাল শুক্রবার পদত্যাগ পত্র জমা দেবেন বলে জানিয়েছেন হুমায়ুন ৷ 22 ডিসেম্বর নিজের দল ঘোষণা করবেন ।
এদিন মমতার সভা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় হুমায়ুন বলেন, "দলের জেলা সভাপতির আমন্ত্রণেই তিনি এসেছিলেন ।" এরপরই তিনি জানান, আগামিকালই তিনি পদত্যাগ করছেন । শুধু তাই নয়, 6 ডিসেম্বর বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাসও হচ্ছে । কার্যত সদর্পে ঘোষণা করলেন 22 ডিসেম্বর তিনি নিজের দল ঘোষণা করছেন ।
অন্যদিকে, এদিন সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ফিরহাদ হাকিম জানান, তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে ৷ রাজ্যে শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য দল যখন কাজ করছে, তখন কবীরের আচরণ চরম শৃঙ্খলাভঙ্গের সামিল । হুমায়ুনের সঙ্গে দল আর কোনও সম্পর্ক রাখবে না ।
তিনি আরও বলেন, "কবীর সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন, যা তৃণমূলে কঠোরভাবে বিরুদ্ধে । তৃণমূল সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না । এখন থেকে দলের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক থাকবে না । আমাদের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে তাঁকে বরখাস্ত করা হচ্ছে ৷"
উল্লেখ্য, বাবরি মসজিদের শিলান্যাস নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে রাজ্য-রাজনীতিতে জলঘোলা হচ্ছিল । তৃণমূলের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল হুমায়ুনের । তা সত্ত্বেও তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সভায় আসছেন বলে জানিয়েছিলেন । এদিন বেলা 11টা নাগাদ তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থলে পৌঁছে যান । কিন্তু তাঁকে মঞ্চে উঠতে দেওয়া হয়নি ৷