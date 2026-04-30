226 পেরবোই, সরকার গড়ছে মা-মাটি-মানুষ; ভিডিয়ো বার্তা মমতার

226 পেরবোই, সরকার গড়ছে মা-মাটি-মানুষ; ভিডিয়ো বার্তা মমতার
সরকার গড়ছে তৃণমূলই ৷ ভোটের পরদিনই আত্মবিশ্বাসী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিডিয়ো বার্তা ৷
Published : April 30, 2026 at 4:56 PM IST
কলকাতা, 30 এপ্রিল: বুথ ফেরত সমীক্ষা নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বৃহস্পতিবার বিকেলে একটি ভিডিয়ো বার্তায় তিনি ঘোষণা করেন "আমরা 226টি আসন পাব ৷" এই ভিডিয়ো পোস্ট করে তৃণমূল সুপ্রিমো লিখেছেন, "আমরা মা-মাটি-মানুষের সরকার গঠন করছি । জয় বাংলা ৷"
গতকাল ভোট শেষে বুথ ফেরত সমীক্ষায় দু'রকম ফলাফলই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে ৷ কয়েকটি সমীক্ষা বলছে পরিবর্তন হবে অর্থাৎ সরকার গড়বে বিজেপি ৷ অন্য কয়েকটি সমীক্ষার দাবি, চতুর্থ বারের জন্য ক্ষমতায় ফিরছে তৃণমূল ৷
আমরা মা-মাটি-মানুষের সরকার গঠন করছি।— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 30, 2026
জয় বাংলা! pic.twitter.com/igVP0FlM9G
রাজ্যে 2026-এর হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব সদ্যসমাপ্ত হয়েছে ৷ জনাদেশ এই মুহূর্তে ইভিএম বন্দি হয়ে কড়া নিরাপত্তায় স্ট্রংরুমে সংরক্ষিত ৷ গতকাল ভোট শেষে একাধিক বুথ ফেরত সমীক্ষা বা এক্সিট পোল, যেখানে রাজ্যে পালাবদলের তীব্র জল্পনা উসক দিয়েছে ৷ কিন্তু সেই জল্পনায় জল ঢেলে, সমস্ত এগজিট পোলকে সরাসরি 'বিজেপির চক্রান্ত' বলে উড়িয়ে দিলেন তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
ভোট মেটার 24 ঘণ্টা কাটতে না-কাটতেই একটি বিশেষ ভিডিয়ো বার্তা দিয়ে আত্মবিশ্বাসের সুরে তৃণমূল সুপ্রিমো দাবি করলেন, এবারও রাজ্যে মা-মাটি-মানুষের সরকারই গঠিত হতে চলেছে ৷ দলের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তাঁর কড়া বার্তা— ইভিএম চুরির চক্রান্ত রুখতে দিনরাত এক করে স্ট্রংরুম পাহারা দিতে হবে ৷