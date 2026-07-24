'আমাকে উস্কানি দেবেন না', শুভেন্দুর বিরুদ্ধে কর্মীদের রাজপথে নামার নির্দেশ মমতার
নাম না করে শুভেন্দুকে মমতার হুঁশিয়ারি, তৃণমূলে প্রায় এক দশক থাকার সময় তিনি কী কী করেছেন, তা আমার জানা ৷ আমাকে যেন উস্কানি দেওয়া না-হয়।
Published : July 24, 2026 at 7:32 AM IST
কলকাতা, 24 জুলাই: 2026 বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে সরকার বদল হয়েছে ৷ রাজনৈতিক পালাবদলের পর তৃণমূল কর্মীদের মনোবল ফেরাতে সরাসরি ময়দানে নামলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শাসক দল বিজেপি'র বিরুদ্ধে আক্রমণের সুর চড়ালেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকারের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ মোকাবিলার জন্য দলীয় কর্মীদের ঘরে বসে না-থেকে রাজপথে নামার স্পষ্টবার্তা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো।
রাজ্যে পালাবদলের পর নিচুতলার কর্মী থেকে শীর্ষ নেতৃত্ব— কারোরই যে আর চুপ করে বসে থাকার উপায় নেই, তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। ক্ষমতার অলিন্দ থেকে দূরে সরলেও তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তি বা জনসমর্থন বিন্দুমাত্র কমেনি বলে দাবি তাঁর। দলের অন্দরের হতাশা দূর করতে নতুন উদ্যমে শূন্য থেকে সংগঠন পুনর্গঠনের ডাক দিয়েছেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ বক্তব্য, ভয় দেখিয়ে বা প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে তৃণমূল কংগ্রেসকে থমকে দেওয়া যাবে না।
নাম না-করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে তীব্র ভাষায় নিশানা করেছেন তৃণমূল নেত্রী। দলীয় সহকর্মীদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, তৃণমূলে থাকার সময়ে শুভেন্দুর যাবতীয় কর্মকাণ্ড তাঁর একদম হাতের তালুর মতো জানা। কড়া সুরে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, "তৃণমূলে প্রায় এক দশক থাকার সময় তিনি কী কী করেছেন, তা আমার জানা আছে ৷ আমাকে যেন উস্কানি দেওয়া না-হয়।"
রাজ্যের বর্তমান প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়েও তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন মমতা। তাঁর অভিযোগ, পুলিশকে শাসক দলের আজ্ঞাবহ করে ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ প্রকৃত আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বদলে তৃণমূলকে দুর্বল করাই প্রশাসনের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে ৷ রাতের অন্ধকারে দলের নেতা-কর্মীদের বাড়িতে আক্রমণ চালানোর অভিযোগ তুলেছেন তিনি ৷ তবে এর জন্য নিচুতলার পুলিশ কর্মীদের সরাসরি দায়ী করতে বারণ করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর কথায়, দীর্ঘ দিন সরকার চালানোর অভিজ্ঞতায় তিনি ভালো করেই জানেন কার নির্দেশে পুলিশকে কাজ করতে হচ্ছে ৷
ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ার পর যারা দল ছেড়ে বিজেপি বা শাসক শিবিরের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন, তাঁদের জন্য নিজের কড়া অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তারা আর কোনওদিন দলে ফিরতে পারবে না-বলে সাফ জানিয়ে তিনি বলেন, "দলের জন্য এটা ভালোই হয়েছে। চোরেরা দল ছেড়ে পালিয়েছে ৷ আমাকে ক্ষমা করবেন, ওদের আর ফেরানো হবে না।" তাঁর মতে, চরম সঙ্কটের মুখে যারা দল ছেড়ে বিজেপির আশ্রয় নিয়েছে, তারা আখেরে তৃণমূলকে আবর্জনা মুক্ত করতেই সাহায্য করেছে ৷
মিথ্যা মামলা বা গ্রেফতারের ভয় দেখিয়ে আন্দোলন স্তব্ধ করা যাবে না বলে কর্মীদের আশ্বস্ত করেছেন তৃণমূল নেত্রী। কর্মীদের মনোবল বাড়াতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, "ভয় দেখিয়ে হয়তো সাময়িকভাবে কয়েকজনকে চুপ করিয়ে রাখা যায়। কিন্তু তাতে দলের আসল শক্তি কমে না।"
কলকাতায় বসে না-থেকে এবার নিজেই জেলা সফরে বেরোনোর কথা ঘোষণা করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সরকার ও প্রশাসনকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তিনি বলেন, "আমি এবার জেলায় জেলায় যাব। দেখতে চাই কে আমাকে আটকাতে পারে।"
ব্লক ও বুথস্তরে সর্বক্ষণ আন্দোলনে থাকার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি সর্বাগ্রে রাজপথে নামার আহ্বান জানিয়েছেন মমতা। রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক আক্রমণ মোকাবিলায় চূড়ান্ত লড়াইয়ের বার্তা দিয়ে কর্মীদের মানসিকভাবে তৈরি থাকতে বলেছেন তিনি। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি হিসেবে গ্রেফতারির মুখোমুখি হতে হলেও পিছু না-হটার পরামর্শ দিয়ে তিনি জানান, "ওরা রাজ্যের সব মানুষকে জেলে পুরতে পারবে না।"
রাজনৈতিক শিবিরের মতে, শুভেন্দু অধিকারীর সরকারকে মূল প্রতিপক্ষ চিহ্নিত করে এখন থেকেই তৃণমূলকে সর্বাত্মক আক্রমণের মেজাজে চালনা করাই মমতার এই নির্দেশের প্রধান বার্তা।