'ইলেকশন পিটিশন শেষ হয় না, নজির গড়ুন', ভবানীপুর নিয়ে আদালতে কল্যাণের আর্জি

'ইলেকশন পিটিশন শেষ হয় না, নজির গড়ুন', ভবানীপুর নিয়ে আদালতে কল্যাণের আর্জি
ভবানীপুর বিধানসভা আসনে হারকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই মামলা যেন দ্রুত শেষ করা যায়, আবেদন করলেন আইনজীবী ৷
Published : August 4, 2026 at 2:58 PM IST
কলকাতা, 4 অগস্ট: বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুরের ফলাফল চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে ইলেকশন পিটিশন দায়ের করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার এই মামলায় যুক্ত হয়ে চেয়ে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে চিঠি দিয়েছেন ভবানীপুর কেন্দ্রের এক প্রার্থী ৷ এই চিঠি নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে ৷ অন্যদিকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতার আইনজীবী কল্য়াণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারপতি গৌরঙ্গ কান্তের কাছে দ্রুত এই মামলার নিষ্পত্তি করার আর্জি জানিয়েছেন ৷
এদিন তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে বলেন, "মাই লর্ড, পাঁচ বছরেও ইলেকশন পিটিশনের মামলা শেষ হয় না, এবার একটা নজির তৈরি করুন ৷" ভাবনীপুর কেন্দ্রের এক প্রার্থী এই মামলায় যুক্ত হতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে চিঠি দিয়েছেন ৷ আইনজীবী কল্যাণ দাবি করেছেন, তিনি এই চিঠির কপি পাননি ৷ এছাড়া, এভাবে আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে চিঠি দিয়ে মামলার অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ৷ এই বিষয়ে রেজিস্ট্রার জেনারেলকে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি গৌরঙ্গ কান্ত ৷
ভবানীপুর কেন্দ্রের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল চ্যালেঞ্জ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা নির্বাচন সংক্রান্ত (ইলেকশন পিটিশন) মামলায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর বক্তব্য জানাতে আদালতের কাছে সময় চেয়েছেন । বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত চার সপ্তাহ সময় দিয়েছেন তাঁকে ৷ এই সময়ের মধ্যে লিখিত বক্তব্য জানাতে হবে তাঁকে ৷ পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকেও রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷ চার সপ্তাহ পরে হবে ফের শুনানি ৷
এদিনরে শুনানিতে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, "17 জন মামলার নোটিস পেয়েছেন ৷ কিন্তু মাত্র তিন জন কেন হাজির হয়েছেন শুনানিতে ?" সবাইকে নতুন করে নোটিশ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷ মমতার আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এদিন আদালতে বলেন, "পাঁচ বছরেও ইলেকশন পিটিশন মামলা শেষ হয় না ৷ এটা কলকাতা হাইকোর্টের খারাপ ইতিহাস ৷ 'মাই লর্ড', নতুন ইতিহাস তৈরি করতে সাহায্য করুন ৷ 1981 সাল থেকে প্র্যাকটিস করছি ৷ মাত্র একটি মামলায় পাঁচ বছর শেষের তিন মাস আগে নিষ্পত্তি হয়েছে । এবার এই মামলায় একটা নজির গড়তে দয়া করে সাহায্য করুন ৷" বিচারপতি আশ্বাস দেন, "চেষ্টা করছি।"
উল্লেখ্য, গত 23 জুন কলকাতা হাইকোর্ট ভবানীপুর কেন্দ্রের সমস্ত নির্বাচনী নথি সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশনকে- ইলেকট্রনিক নথি থেকে ভিভিপ্যাট, সিসিটিভি, সহ সমস্ত নথি সংরক্ষণ করতে হবে ৷