বাড়ি থেকে ডেকে তৃণমূল সমর্থককে পিটিয়ে খুন ! কাঠগড়ায় বিজেপি

বাড়ি থেকে ডেকে তৃণমূল সমর্থককে পিটিয়ে খুন ! কাঠগড়ায় বিজেপি
হুগলির পুরশুড়ার এই ঘটনায় বিজেপির দুষ্কৃতীদের উপর দায় চাপিয়েছেন মৃতের ছেলে ৷ ঘটনার তদন্ত করে দ্রুত দোষীদের শাস্তির আবেদন বিজেপি বিধায়কের ৷
Published : June 16, 2026 at 7:16 AM IST
পুরশুড়া, 16 জুন: তৃণমূল সমর্থককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে । সোমবার দুপুর তিনটে নাগাদ পাঁচ ছয় জন ব্যক্তি স্থানীয় এক তৃণমূল নেতাকে খুঁজতে এসে পাশের বাড়ির এক বৃদ্ধকে বাঁশ লাঠি দিয়ে পেটায় বলে অভিযোগ । তাতেই আহত হন 71 বছর বয়সী শেখ শাহ আলম । তাঁর স্ত্রী ও বউমা বাঁচাতে গেলে তাঁদেরও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ।
পরিবারের লোকজন ওই বৃদ্ধ তৃণমূল কর্মীকে উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । অভিযোগের তীর বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে । মৃতের পরিবারের দাবি, তৃণমূলকে ভোট দেওয়ায় অপরাধ ৷ স্থানীয় বিজেপি বিধায়কের কাছে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে ।
ঘটনায় যুক্ত দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশকে আবেদন করেছেন পুড়শুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ । মঙ্গলবার আরামবাগ হাসপাতালে বৃদ্ধের ময়নাতদন্ত করা হবে । পুলিশ সূত্রে খবর, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে । একজন বয়স্ক ও অসুস্থ মানুষকে এভাবে পিটিয়ে মারার ঘটনায় গ্রামবাসীদের মধ্যেও আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে ।
জানা গিয়েছে, পুড়শুড়া কেলেপাড়া গ্রামের বাসিন্দা শাহ আলম ছিলেন পেশায় একজন হোটেল কর্মী । সোমবার হঠাৎ কিছু দুষ্কৃতী এসে ঘুম থেকে ডেকে বৃদ্ধকে বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর করে । মৃতের স্ত্রী ও পুত্রবধূ হামলাকারীদের অনুরোধ করলেও তারা শোনেনি বলে অভিযোগ । উল্টে তাঁদেরও মারধর করা হয় ।
এই বিষয়ে বৃদ্ধের পুত্রবধূ সেরিনা বেগম বলেন, "তৃণমূল সমর্থক ছিল আমার শ্বশুর । ইঁট বটির বাঁট দিয়ে দিয়ে মারা হয়েছে । ঘুম থেকে তুলে মেরেছে । বাধা দিতে গেলে আমাদেরও মারা হয়েছে । আটকাতে গেলে সরে যেতে বলে ওরা । নাহলে আমাদের মেরে ফেলার হুমকি দেয় ।"
শাহ আলমের ছেলে রফিকুল ইসলামের কথায়, "আমাদের পাশে বাড়ির এক তৃণমূল নেতাকে পায়নি বলে আমার বাবাকে টেনে নিয়ে গিয়ে মারধর করেছে । বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে মারধর করা হয়েছে । আমার বাবার অপরাধ তিনি তৃণমূল সমর্থক ৷ তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন । বাবা তৃণমূল সমর্থক বলে একজন বৃদ্ধ মানুষকে পিটিয়ে খুন করবে ? আমাদের বিরুদ্ধে তো কোনও তোলাবাজির অভিযোগ নেই । যারা আমার বাবাকে খুন করেছে, তারা বিজেপির গুন্ডা, বিজেপি কর্মী হতে পারে না । বিজেপির বিধায়ক চিন্তা করুন দোষীদের ছেড়ে দেওয়া হবে না শাস্তি দেওয়া হবে । কোন সংবিধানে লেখা আছে তৃণমূল করা যাবে না । আমি যদি তৃণমূলকে ভোট দিই তাহলে আমাকে খুন করে দেবে ? এটাই প্রশ্ন বিজেপি নেতৃত্বের কাছে । আমার যাকে পছন্দ আমি ভোট দিয়েছি ।"
এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, "যে কোনও মৃত্যু দুঃখজনক । এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে । বিজেপি সুশাসনে বিশ্বাস করে । বিজেপি এই কাজ করতে পারে না । যদি বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের সত্যতা মেলে তাহলে আইন আইনের পথেই চলবে । দোষীদের রেয়াত করা হবে না ।"