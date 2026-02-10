মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন উচ্চস্বরে ডিজে বাজিয়ে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ! বোলপুরে কাঠগোড়ায় তৃণমূল

মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন উচ্চস্বরে ডিজে বাজিয়ে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ! বোলপুরে কাঠগোড়ায় তৃণমূল
মাধ্যমিক পরীক্ষার মধ্যে উচ্চস্বরে ডিজে বাজিয়ে চলছে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ৷ তৃণমূলের আয়োজিত খেলা ঘিরে বোলপুরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷
Published : February 10, 2026 at 7:05 PM IST
বোলপুর, 10 ফেব্রুয়ারি: চলছে মাধ্যমিক পরীক্ষা ৷ তার মধ্যেই উচ্চস্বরে ডিজে বাজিয়ে হচ্ছে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট । তৃণমূলের স্পোর্টস সেলের আয়োজিত ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তরজা ৷
বোলপুর ডাকবাংলো স্টেডিয়াম মাঠে নেতাজি কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে বীরভূম জেলা তৃণমূলের স্পোর্টস সেল । সঙ্গীতশিল্পী কেশব দে-এর বর্ণাঢ্য সঙ্গীতানুষ্ঠানে বড় বড় বক্স বাজিয়ে খেলার উদ্বোধন করা হয় ৷ পরীক্ষা চলাকালীন ঘটনাটি কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷ বিজেপি ও সিপিএম-এর অভিযোগ, শাসক দলের তরফে খেলার আয়োজন করায় প্রশাসন নীরব হয়ে রয়েছে ৷ বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার অমনদীপ সিং বলেন, "পুলিশ বিষয়টি দেখছে । যদি ডিজে চলে বন্ধ করা হবে ।"
বিরোধীরা অভিযোগ করায় টুর্নামেন্টের আয়োজকদের ব্যাখ্যা, ডিজে বক্স বাজানো হয়েছে ঠিকই ৷ কিন্তু, মাধ্যমিক পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে আওয়াজ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে । আয়োজকদের পক্ষে কামরুল আলি বলেন, "মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে মাঠের বাইরে আমরা বক্স রাখিনি ৷ জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা দিচ্ছে পরীক্ষার্থীরা ৷ তাদের যাতে অসুবিধা না-হয়, সেই কথা মাথায় রেখেই আওয়াজ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।"
গত 2 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা । শেষ হবে 11 ফেব্রুয়ারি । পরীক্ষা চলাকালীন প্রকাশ্যে মাইক, ডিজে বাজিয়ে কোনও রকম অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক কর্মসূচি, সভা, মিছিল করার উপর প্রশাসনের তরফে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷ অথচ, প্রশাসনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বোলপুর ডাকবাংলো স্টেডিয়াম মাঠে ডিজে বাজিয়ে চলছে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ৷
মাঠের চারিদিকে রয়েছে বড় বড় স্ক্রিন, মাঠজুড়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, তৃণমূলের বীরভূম জেলা কোর কমিটির সদস্য সুদীপ্ত ঘোষের ছবি লাগানো হয়েছে ৷ বিরোধীদের অভিযোগ, খেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও ছিল শব্দের তাণ্ডব ৷ কিন্তু, পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ৷
উল্লেখ্য, কালীপুজোর সময় বোলপুর থানাতে ডিজে বাজিয়ে উদ্যম নৃত্যানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ সোশাল মিডিয়াজুড়ে ওঠে নিন্দার ঝড় ৷ এবার সেই বোলপুর থানার অন্তর্গত এলাকায় মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন ডিজে বাজিয়ে ক্রিকেট টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে ৷
সিপিআই(এম)-এর বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, "খেলাধুলোর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই ৷ কিন্তু, মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন ডিজে বাজানোর বিষয়ে আইনের প্রয়োজন হয় না ৷ এর জন্য সাধারণ বুদ্ধি থাকাই যথেষ্ট ৷ আর প্রশাসন ও দল বলে আলাদা কিছু নেই ৷ জেলা তৃণমূলের আয়োজনে এই টুর্নামেন্ট হচ্ছে ৷ আসলে এই দলের লোক যখন চুরি করতে যায়, প্রশাসন তখন এদের পিছনে পিছনে যায় ৷"
বিজেপির বোলপুর শহর সভাপতি কাঞ্চন ঘোষ বলেন, "শাসক দলের সাত খুন মাফ ৷ আমরা কোনও অনুষ্ঠান করতে গেলে কত রকমের অনুমতি নিতে হয় ৷ আর মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন ডিজে বাজিয়ে খেলা চলছে ৷ অথচ, প্রশাসন চোখ বন্ধ করে রয়েছে ৷ প্রশাসন তৃণমূলের অঙ্গুলি হেলনে চলে, মদত দেয় ৷ বোলপুরের আইসিকে আমার আর্জি, বিষয়টি দেখুন ৷ পরীক্ষা চলাকালীন ডিজে বাজিয়ে অনুষ্ঠান কীভাবে সম্ভব ?"