বিধানসভায় 'বিচিত্র বিরোধী ব্রিগেড'! কার বিরোধিতা খাঁটি ? তরজায় তৃণমূলের ঋতব্রত-কুণাল

বিধানসভায় 'বিচিত্র বিরোধী ব্রিগেড'! কার বিরোধিতা খাঁটি ? তরজায় তৃণমূলের ঋতব্রত-কুণাল
শাসক-বিরোধী তরজা, সামাজিক নানা বিষয়ে আলোচনা দেখেছে বিধানসভা ৷ দেখেছে ভাঙচুরও ৷ তবে বিরোধী শিবিরের এমন অবতার বিরল ৷ ইটিভি ভারতের সুরজিৎ দত্তের রিপোর্ট ৷
Published : June 18, 2026 at 8:44 PM IST
কলকাতা, 18 জুন: বৃহস্পতিবার ৷ ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল 11টা বাজতে 10। বিধানসভা ভবনের দরজায় হাজির মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসু। তাঁদের দেখে হাত বাড়িয়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। একটু আগেই কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছে অধ্যক্ষের রায়কে মান্যতা দিয়েই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা হিসেবে কাজ চালাবেন ঋতব্রত। কাজেই মুখের হাসি প্রশস্ত তাঁর।
সৌজন্য বিনিময়ের পর আবার ভিতরে চলে যান বিরোধী দলনেতা ৷ খানিকবাদে জানা যায়, রাজ্যপাল আরএন রবি বিধানসভায় প্রবেশ করছেন। মুখ্যমন্ত্রীর তরফে খবর পাঠানো হয় বিরোধী দলনেতার কাছে ৷ তড়িঘড়ি আবারও প্রবেশদ্বারে চলে আসেন উলুবেরিয়া পূর্বের বিধায়ক ৷ তিনজনে রাজ্যপালকে স্বাগত জানিয়ে বিধানসভার ভিতরে নিয়ে গেলেন। শুরু হল রাজ্যপালের ভাষণ। সিপিএম আমলে রাজ্যপালকে এভাবে স্বাগত জানানোর ছবি দেখা গিয়েছে বারবার ৷
ভিতরে তখন মমতা তৃণমূল আর বিদ্রোহী তৃণমূল আলাদা আলাদা ব্লক। অতীতে কখনও বিধানসভায় এই দৃশ্য দেখা যায়নি। মমতা তৃণমূলের বিধায়করা বসেছিলেন বিরোধী বেঞ্চের একদম শেষ প্রান্তে ৷ তাঁদের মধ্যে প্রথমে বসেছিলেন প্রাক্তন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও প্রাক্তন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ঋতব্রতদের ব্লকের 'নেতৃত্বে' স্বয়ং বিরোধী দলনেতা। একই বেঞ্চে বসে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও জাভেদ খান। এদিনের বিধানসভায় আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকী ও সিপিএম বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমানকে। উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের দুই বিধায়কও।
এদিন যেহেতু রাজ্যপালের ভাষণ ছাড়া বিধানসভায় বিশেষ করে কর্মসূচি ছিল না, তাই আলাদা করে কোনও বিরোধী নেতারই সেভাবে সক্রিয় ভূমিকা দেখানোর সুযোগ ছিল না। শুধু বিরোধী দলনেতা হিসেবে বিদ্রোহী তৃণমূলের নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কেই সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গেল বিধানসভা কক্ষে।
এমনিতে বিধানসভা মানেই শাসক-বিরোধী উত্তাপ ৷ চাপানউতোর,কটাক্ষ আর তীর্যক মন্তব্যের আবহ ৷ কিন্তু 2026 সালে নির্বাচনের পর গঠিত বিধানসভার সমীকরণ এই প্রচলিত ছবিকে যেন বদলে দিয়েছে ৷ এখানে শাসক নির্দিষ্ট হলেও প্রধান বিরোধী কারা তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। খতায়কলমে যারা বিরোধী, তারা কতটা সরকার বিরোধী অবস্থান নেবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে রাজনৈতিক মহল ৷
সংখ্যায় যারা কম সেই মমতাপন্থী তৃণমূল বিধায়করা আপাতত তীব্র সরকার-বিরোধী মনোভাব নেবেন না বলে জানিয়েছেন ৷ বরং নারী নির্যাতন বন্ধ করার কথা বলা সরকার কেন সেই একই অভিযোগে অভিযুক্ত বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নেবে না, সেই প্রশ্ন তুলেছে ৷ পাল্টা ঋতব্রত বলছেন, ওঁদের উচিত 15 বছর মুখ বন্ধ করে বসে থাকা ৷ এদিনের হিসেব বলছে ঋতব্রত সঙ্গে ছিলেন 38 জন ৷ আর শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং কুণাল ঘোষদের সঙ্গে ছিলেন 14 জন ৷ বাকি তৃণমূল বিধায়করা ছিলেন অনুপস্থিত ৷
অধিবেশনের পর সাংবাদিক সম্মেলন করলেন বিরোধী দলনেতা ৷ কুণাল ঘোষ ও শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়রাও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। তাঁরা স্পষ্টভাষায় জানালেন, এই সরকার সবে ক্ষমতায় এসেছে ৷ বিরোধী ভূমিকায় বসলেও এখনই কড়া সমালোচনার রাস্তায় হাঁটতে চাইছে না তৃণমূল। সাংবাদিকরা তাঁদের কাছে জানতে চান, এই অবস্থান কোন তৃণমূলের ? ঠিক তখনই ঋতব্রতকে আক্রমণ করলেন কুণাল। স্পষ্ট ভাষায় জানান, তিনি ঋতব্রতকে নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চান না।
কুণালের কথায়, "আজ রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরকার কড়া অবস্থায় নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন। এই অবস্থায় কীভাবে বিরোধী দলনেতার মর্যাদা পান ওই নেতা (ঋতব্রত)। তাঁর বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে ৷ কেন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।" নির্বাচন পরবর্তী সময় বিরোধীরা যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন এবং যেভাবে কলকাতার বুকে হকার উচ্ছেদ করা হচ্ছে তা নিয়েও ঋতব্রতরা কেন চুপ ? সে প্রশ্নও তুলেছেন কুণাল। তাঁর কটাক্ষ, ওদের সবটাই ছদ্ম-বিরোধিতা। মানুষ সব দেখছে ৷ সুযোগ পেলেই বদলে দেবে।
পাল্টা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ওদের তো আগামী 15 বছর চুপ করে বসে থাকার কথা। বুদ্ধবাবুর সময় যে সংস্কৃতি ছিল সেটা গত 15 বছরে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ৷ সেটা আমরা আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। বিরোধিতার জন্য সময় আছে। রাজ্যপালের ভাষণের উপর পাঁচ ঘণ্টা ধরে আলোচনা হবে ৷ যা বলার বলব।"
এমন 'বিচিত্র বিরোধী ব্রিগেড' আগে দেখা গিয়েছে কি না, তা মনে করতে পারছেন না কোনও রাজনৈতিক বোদ্ধাই ! বিরোধী শিবিরের সদস্য সিপিএম মুস্তাফিজুর রহমানকে তাঁর কৌশল কী হবে তা প্রশ্ন করা হলে তিনি অবশ্য বলেন, "আমরা খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে ৷ এই অবস্থায় সরকার যদি জনবিরোধী কোন পদক্ষেপ নেয়, বাকিরা কে কী করবে জানি না, আমরা বিরোধিতা করব ।"
ভারতীয় রাজনীতি সবসময়ই বর্ণময় ৷ রাজনৈতিক সমীকরণ এমন এমন পরিস্থিতি তৈরি করা যার কল্পনা করাও কঠিন ৷ বঙ্গ বিধানসভার এমন বেনজির দৃশ্য দেখে অনেকেরই মনে পড়ে যাচ্ছে, প্রয়াত বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রমোদ মহাজনের কথা ৷ লোকসভার তাঁর দেওয়া একাধিক ভাষণের বিভিন্ন অংশ এখন সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ৷
একবার সংসদে দাঁড়িয়ে তাঁর চিন সফরের অভিজ্ঞতা সাংসদদের শুনিয়েছিলেন ৷ একটি সরকারি সফরে কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং আরও সাংসদদের নিয়ে চিনে গিয়েছিলেন প্রমোদ মহাজন ৷ সেখানে সে দেশের এক সাংসদ তাঁর কাছে জানতে চান, ভারতের গণতন্ত্র কেমন ? জবাবে প্রমোদ বলেন, "আমি কয়েকজনের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ৷ তাহলেই আপনি ভারতের গণতন্ত্রের গতিপ্রকৃতি বুঝতে পারবেন ৷"
এরপর জানান তিনি তিন জনের সঙ্গে চিনের ওই সাংসদের পরিচয় করান ৷ প্রথমজন দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ দলের সদস্য ৷ তার দল সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করে ৷ দ্বিতীয় জনের দল তৃতীয় বৃহত্তম ৷ তিনি শাসক জোটের সদস্য, কিন্তু সরকারকে সমর্থন করেন না ৷ আর তৃতীয় জন তাঁর দলের একমাত্র সাংসদ ৷ অথচ তিনিই এখন সরকারের পুরধা !"