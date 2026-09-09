মুখ্যমন্ত্রীর হেলিপ্যাডে 'আর্মি' লেখা গাড়ি নিয়ে ঢুকে গ্রেফতার তৃণমূল নেতার ছেলে

মুখ্যমন্ত্রীর হেলিপ্যাডে 'আর্মি' লেখা গাড়ি নিয়ে ঢুকে গ্রেফতার তৃণমূল নেতার ছেলে
ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৃণমূল নেতার ছেলে বাপি রায়কে গ্রেফতার করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। পাল্টা ছেলের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার বাবার ৷
Published : September 9, 2026 at 4:18 PM IST
শিলিগুড়ি, 9 সেপ্টেম্বর: ফুলবাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভিভিআইপি নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেঙে 'আর্মি' লেখা গাড়ি নিয়ে সোজা হেলিপ্যাডে ঢুকে গ্রেফতার তৃণমূল নেতার ছেলে। মুখ্যমন্ত্রীর ভিভিআইপি নিরাপত্তায় ফাঁকফোকর ছিল কি না, উত্তরকন্যা সংলগ্ন মাঠে এই ঘটনার পর তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ।
মঙ্গলবার গভীর রাতে এই ঘটনায় অভিযুক্ত ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির প্রাক্তন তৃণমূল ব্লক সভাপতি দিলীপ রায়ের ছেলে দিগম্বর রায় ওরফে বাপি রায়কে গ্রেফতার করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। বুধবার তাকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।
শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার রানা মুখোপাধ্যায় বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তাবেষ্টনীতে অনধিকার প্রবেশ করার অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিরাপত্তায় গলদ থাকার বিষয় সহ পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।"
উত্তরবঙ্গ সফরে আসা মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার অবতরণের জন্য মঙ্গলবার ফুলবাড়ির ওই মাঠে ছিল কড়া পুলিশি পাহারা। কিন্তু কোনও কিছু তোয়াক্কা না-করেই হেলিপ্যাডের ভিতরে গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়েন বাপি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হেলিপ্যাডের বাইরে থাকা বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।
এক বিজেপি নেতার কথায়, "সাধারণ মানুষ বা বিরোধীদের জন্য পুলিশি নিরাপত্তার কড়াকড়ি থাকে, আর এক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার ছেলের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর হেলিপ্যাডের সুরক্ষাবলয় নিমেষে খুলে যায় ? একজন বিরোধী রাজনৈতিক নেতার ছেলে কীভাবে ওই অতি-সংবেদনশীল এলাকায় বহাল তবিয়তে গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ?"
গতকাল পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বিজেপির বিক্ষোভের মুখে পড়ে পুলিশ। হেলিপ্যাডের বাইরে তৈরি হয় চরম বিশৃঙ্খলা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ বাহিনী এবং সেখান থেকে বাপিকে বের করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে বিজেপির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই গভীর রাতে এনজেপি থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।
অন্যদিকে, ছেলের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বাবা দিলীপ রায়। তাঁর কথায়, "আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী ৷ তাই গাড়িতে 'এক্স-আর্মি' লেখা রয়েছে। আমার ছেলের এক পুলিশকর্মী বন্ধু সেখানে ভিআইপি ডিউটিতে ছিলেন। ছেলে তাঁকে শুধু খাবার পৌঁছে দিতেই সেখানে গিয়েছিল। এর পিছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না ৷ বিষয়টিকে অযথা বড় করে দেখানো হচ্ছে।"