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মুখ্যমন্ত্রীর হেলিপ্যাডে 'আর্মি' লেখা গাড়ি নিয়ে ঢুকে গ্রেফতার তৃণমূল নেতার ছেলে

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৃণমূল নেতার ছেলে বাপি রায়কে গ্রেফতার করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। পাল্টা ছেলের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার বাবার ৷

TMC LEADER SON ARRESTED ON HELIPAD
বাঁ-দিক থেকে তৃণমূল নেতার ছেলে বাপি রায় ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 9, 2026 at 4:18 PM IST

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শিলিগুড়ি, 9 সেপ্টেম্বর: ফুলবাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভিভিআইপি নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেঙে 'আর্মি' লেখা গাড়ি নিয়ে সোজা হেলিপ্যাডে ঢুকে গ্রেফতার তৃণমূল নেতার ছেলে। মুখ্যমন্ত্রীর ভিভিআইপি নিরাপত্তায় ফাঁকফোকর ছিল কি না, উত্তরকন্যা সংলগ্ন মাঠে এই ঘটনার পর তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ।

মঙ্গলবার গভীর রাতে এই ঘটনায় অভিযুক্ত ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির প্রাক্তন তৃণমূল ব্লক সভাপতি দিলীপ রায়ের ছেলে দিগম্বর রায় ওরফে বাপি রায়কে গ্রেফতার করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। বুধবার তাকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

TMC LEADER SON ARRESTED ON HELIPAD
বুধবার অভিযুক্ত বাপি রায়কে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয় (ইটিভি ভারত)

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার রানা মুখোপাধ্যায় বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তাবেষ্টনীতে অনধিকার প্রবেশ করার অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিরাপত্তায় গলদ থাকার বিষয় সহ পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।"

উত্তরবঙ্গ সফরে আসা মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার অবতরণের জন্য মঙ্গলবার ফুলবাড়ির ওই মাঠে ছিল কড়া পুলিশি পাহারা। কিন্তু কোনও কিছু তোয়াক্কা না-করেই হেলিপ্যাডের ভিতরে গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়েন বাপি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হেলিপ্যাডের বাইরে থাকা বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

এক বিজেপি নেতার কথায়, "সাধারণ মানুষ বা বিরোধীদের জন্য পুলিশি নিরাপত্তার কড়াকড়ি থাকে, আর এক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার ছেলের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর হেলিপ্যাডের সুরক্ষাবলয় নিমেষে খুলে যায় ? একজন বিরোধী রাজনৈতিক নেতার ছেলে কীভাবে ওই অতি-সংবেদনশীল এলাকায় বহাল তবিয়তে গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ?"

গতকাল পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বিজেপির বিক্ষোভের মুখে পড়ে পুলিশ। হেলিপ্যাডের বাইরে তৈরি হয় চরম বিশৃঙ্খলা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ বাহিনী এবং সেখান থেকে বাপিকে বের করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে বিজেপির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই গভীর রাতে এনজেপি থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

অন্যদিকে, ছেলের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বাবা দিলীপ রায়। তাঁর কথায়, "আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী ৷ তাই গাড়িতে 'এক্স-আর্মি' লেখা রয়েছে। আমার ছেলের এক পুলিশকর্মী বন্ধু সেখানে ভিআইপি ডিউটিতে ছিলেন। ছেলে তাঁকে শুধু খাবার পৌঁছে দিতেই সেখানে গিয়েছিল। এর পিছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না ৷ বিষয়টিকে অযথা বড় করে দেখানো হচ্ছে।"

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্রীর হেলিপ্যাড
CM SUVENDU ADHIKARI
TMC LEADERS SON ARRESTED
গ্রেফতার তৃণমূল নেতার ছেলে
TMC LEADER SON ARRESTED ON HELIPAD

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