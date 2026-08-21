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ভোটব্যাঙ্কের জন্য 15 বছর ধরে 'স্লিপার সেল' তৈরি করেছে তৃণমূল, একদিনে মুছবে না: অগ্নিমিত্রা

অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বিএসএফের একাংশের বিরুদ্ধেও ওঠা অভিযোগের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, এটা দেশের সুরক্ষার বিষয়, কোনও স্তরে অনিয়ম থাকলে তা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন ।

Agnimitra Paul
মেদিনীপুরের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 21, 2026 at 5:04 PM IST

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মেদিনীপুর, 21 অগস্ট: সরকার বদলেছে । কিন্তু বদলালেই কি এক লহমায় মুছে যাবে পুরনো 'জাল' ? অনুপ্রবেশ, ভুয়ো নথি এবং 'স্লিপার সেল' নিয়ে এ বার সরাসরি পূর্বতন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । তাঁর অভিযোগ, "দীর্ঘ 15 বছর ধরে ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে দেশের বিরুদ্ধে কাজ করেছে তৃণমূল সরকার ।" একই সঙ্গে তাঁর দাবি, নতুন সরকার ক্ষমতায় এলেই 'স্লিপার সেল'গুলি রাতারাতি গুটিয়ে বাংলাদেশে চলে যাবে, এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই ।

শুক্রবার মেদিনীপুরে একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অগ্নিমিত্রা । সীমান্তে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন । তাঁর অভিযোগ, "বিগত রাজ্য সরকার তাদের ভোটের ডকুমেন্টস বানিয়ে দিয়েছে ।" তবে একই সঙ্গে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কয়েক জনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ থাকার কথা স্বীকার করেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, অনুপ্রবেশের গোটা প্রক্রিয়ায় যে কোনও স্তরে অনিয়ম থাকলে তা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন ।

ভোটব্যাঙ্কের জন্য 15 বছর ধরে 'স্লিপার সেল' তৈরি করেছিল তৃণমূল, এক দিনে মুছবে না: অগ্নিমিত্রা (ইটিভি ভারত)

সীমান্ত পেরিয়ে 'স্লিপার সেল' ঢোকার অভিযোগ নিয়েও সতর্ক করেন অগ্নিমিত্রা । তাঁর বক্তব্য, "চার তারিখে বিজেপি সরকার এসেছে মানেই যে স্লিপার সেলগুলি গুটিগুটি পায়ে বাংলাদেশে পালিয়ে যাবে, এটা ভাবার কারণ নেই ।" দীর্ঘদিন ধরে তৈরি হওয়া এমন কোনও নেটওয়ার্ককে ভাঙতে সময় লাগবে বলেই তাঁর দাবি ।

জেলাবাসীর উদ্দেশেও সতর্কবার্তা দিয়েছেন তিনি । তাঁর পরামর্শ, এলাকায় নতুন কোনও ব্যক্তি এসে বসবাস শুরু করলে তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে । সন্দেহজনক কিছু মনে হলে আইন নিজের হাতে না তুলে পুলিশকে খবর দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি । তাঁর কথায়, "নাগরিকের দায়িত্ব পালন করুন ।"

Agnimitra Paul
মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল (নিজস্ব চিত্র)

শুধু সীমান্ত নয়, উত্তরবঙ্গের কৌশলগত নিরাপত্তা নিয়েও কথা বলেন অগ্নিমিত্রা । অমিত শাহের বৈঠকের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বলেন, 'চিকেনস নেক' এর একটি বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গে । তাঁর দাবি, ওই করিডর দিয়ে জঙ্গি এবং 'স্লিপার সেল' ঢোকার আশঙ্কা রয়েছে । তাই নিরাপত্তার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানান তিনি ।

এ দিনের সফরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার প্রসঙ্গও উঠে আসে । সিউড়ি এবং কলকাতার অগ্নিকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন করা হলে অগ্নিমিত্রা জানান, দ্রুত একটি দলকে কাজে নামানো হয়েছে । বিভিন্ন জায়গায় পরিকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তাঁর বক্তব্য, নির্দিষ্ট তালিকা অনুযায়ী কোথায় কী রয়েছে এবং কোথায় ঘাটতি রয়েছে, তা চিহ্নিত করা হচ্ছে । কোথাও একাধিক ঘাটতি চোখে পড়লে সেই জায়গা 'সিল' করে দেওয়ার কথাও জানান তিনি ।

এর পাশাপাশি এ দিন মেদিনীপুরে দলের সাংগঠনিক কর্মসূচিও ছিল অগ্নিমিত্রার । জেলার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে তাঁর । দলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনার কর্মসূচিও রয়েছে ।

এ দিন মেদিনীপুরের রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও যোগ দেন অগ্নিমিত্রা । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পর জেলার বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগ দেন তিনি । দীর্ঘদিন পর নতুন সরকারের মন্ত্রী হিসাবে মেদিনীপুরে তাঁর সফর ঘিরে বিজেপি কর্মীদের মধ্যেও উৎসাহ দেখা যায় ।

তবে তাঁর সফরের রাজনৈতিক তাৎপর্য ছাপিয়ে এ দিনের সাংবাদিক বৈঠকে সবচেয়ে বেশি জায়গা করে নেয় অনুপ্রবেশ এবং 'স্লিপার সেল' এর প্রসঙ্গ । অগ্নিমিত্রার বক্তব্য, 15 বছর ধরে তৈরি হওয়া কোনও সমস্যা সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে এক দিনে শেষ করা সম্ভব নয় । সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি স্থানীয় স্তরেও সচেতনতা বাড়ানো জরুরি ।

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TMC SLEEPER CELLS
VOTE BANK POLITICS
INFILTRATION
অগ্নিমিত্রা পাল
AGNIMITRA PAUL

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