অন্তঃসত্ত্বা সোনালি-সহ 6 জনকে ফেরানোর হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য, কেন্দ্রের ভূমিকায় সরব তৃণমূল

অন্তঃসত্ত্বা সোনালি-সহ 6 জনকে ফেরানোর হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য, কেন্দ্রের ভূমিকায় সরব তৃণমূল
বীরভূমের বাসিন্দা অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ও অন্য পাঁচজন বাংলাদেশেই আটকে রয়েছেন ৷ আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও তাঁদের ফেরানোর উদ্যোগ নেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার ৷
Published : October 24, 2025 at 6:32 PM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: সোনালি খাতুন-সহ ছয় পরিযায়ীকে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা ও তাঁদের বাংলাদেশে পাঠানোর ঘটনায় বিজেপিকে 'বাংলা বিরোধী জমিদার' বলে আক্রমণ শানাল তৃণমূল ৷ কলকাতা হাইকোর্ট অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ও বাকিদের বাংলাদেশ থেকে ফেরানোর সময়সীমা ধার্য করে দিয়েছিল ৷ কিন্তু সেই মেয়াদ শেষ হচ্ছে শুক্রবার ৷ এদিকে সোনালি বিবিরা এখনও বাংলাদেশেই ৷
তৃণমূলের অভিযোগ, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ তাঁদের ফেরানোর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি ৷ অভিযোগ, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করেছে। এ নিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম ও রাজ্যের নারী-শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট করেছেন ।
Bangla-Birodhi Zamindars hatred towards Bengal continues!— Samirul Islam (@SamirulAITC) October 24, 2025
On 26.9.2025 the Honourable Calcutta High Court ordered that six people who were wrongfully sent to Bangladesh — including the pregnant Sonali Khatun — be returned back to India within four weeks.
Today (24.10.2025)… pic.twitter.com/c3iBSlLPDd
সামিরুল ইসলাম সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে আদালতের নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষ হলেও কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের দেশে ফেরানোর ন্যূনতম পদক্ষেপও করেনি ৷ এই আচরণ শুধু আইনের প্রতি অসম্মান নয়, মানবিকতার প্রতিও আঘাত ৷"
তিনি আরও জানিয়েছেন, "প্রথমে তাঁদের বাংলাদেশি হিসেবে দাগিয়ে দিয়ে নির্বাসনে পাঠানো হল ৷ এরপর দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের বাংলাদেশি প্রমাণের আপ্রাণ চেষ্টা চালায় ৷ কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের পাশাপাশি বাংলাদেশের একটি আদালতও তাঁদের ভারতীয় বলে চিহ্নিত করেছে ৷ ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনকে তাঁদের ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে ৷"
সামিরুলের অভিযোগ, “এই নির্দেশ সত্ত্বেও বাংলার দরিদ্র, অসহায় নাগরিকদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের এই উদাসীনতা বাংলার প্রতি বঞ্চনা ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার প্রতিফলন ৷" তিনি হুঁশিয়ারি দেন, আগামী নির্বাচনে বাংলার মানুষ এর যথাযথ জবাব দেবে ৷ পাশাপাশি রাজ্য এই আইনি লড়াই চালিয়ে যাবে বলেও জানিয়েছেন ৷
.@BJP4India has always functioned with a feudal, colonial mindset, one that seeks to trample the people of Bengal under its boots. When their financial blockade and smear campaigns failed to break Bengal’s spirit, they resorted to something even more despicable: branding… pic.twitter.com/wtylAzaXUz— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) October 24, 2025
অন্যদিকে, রাজ্যের মহিলা ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা কেন্দ্রের ভূমিকার নিন্দা করে বলেন, "গর্ভবতী এক নারীর সঙ্গে এই আচরণ মানবাধিকারের পরিপন্থী ৷ আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা না করা অত্যন্ত লজ্জাজনক ৷"
কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্যের তরফে আইনজীবী স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ বীরভূমের ছ'জন পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশি সন্দেহে পুশব্যাক করা হয় ৷ গত 26 জুন দিল্লি থেকে অসম সীমান্তে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে তাঁদের বাংলাদেশে পাঠানো হয় ৷ এদিকে তাঁরা তিন পুরুষ ধরে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের মুরারইয়ের পাইকরে বাস করছেন ৷