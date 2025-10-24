ETV Bharat / state

অন্তঃসত্ত্বা সোনালি-সহ 6 জনকে ফেরানোর হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য, কেন্দ্রের ভূমিকায় সরব তৃণমূল

বীরভূমের বাসিন্দা অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ও অন্য পাঁচজন বাংলাদেশেই আটকে রয়েছেন ৷ আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও তাঁদের ফেরানোর উদ্যোগ নেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার ৷

Sonali Bibi Bangladesh Pushback Case
সোনালি বিবি-সহ ছ'জন বাংলাদেশেই (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 24, 2025 at 6:32 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 24 অক্টোবর: সোনালি খাতুন-সহ ছয় পরিযায়ীকে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা ও তাঁদের বাংলাদেশে পাঠানোর ঘটনায় বিজেপিকে 'বাংলা বিরোধী জমিদার' বলে আক্রমণ শানাল তৃণমূল ৷ কলকাতা হাইকোর্ট অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ও বাকিদের বাংলাদেশ থেকে ফেরানোর সময়সীমা ধার্য করে দিয়েছিল ৷ কিন্তু সেই মেয়াদ শেষ হচ্ছে শুক্রবার ৷ এদিকে সোনালি বিবিরা এখনও বাংলাদেশেই ৷

তৃণমূলের অভিযোগ, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ তাঁদের ফেরানোর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি ৷ অভিযোগ, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করেছে। এ নিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম ও রাজ্যের নারী-শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট করেছেন ।

সামিরুল ইসলাম সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে আদালতের নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষ হলেও কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের দেশে ফেরানোর ন্যূনতম পদক্ষেপও করেনি ৷ এই আচরণ শুধু আইনের প্রতি অসম্মান নয়, মানবিকতার প্রতিও আঘাত ৷"

তিনি আরও জানিয়েছেন, "প্রথমে তাঁদের বাংলাদেশি হিসেবে দাগিয়ে দিয়ে নির্বাসনে পাঠানো হল ৷ এরপর দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের বাংলাদেশি প্রমাণের আপ্রাণ চেষ্টা চালায় ৷ কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের পাশাপাশি বাংলাদেশের একটি আদালতও তাঁদের ভারতীয় বলে চিহ্নিত করেছে ৷ ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনকে তাঁদের ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে ৷"

সামিরুলের অভিযোগ, “এই নির্দেশ সত্ত্বেও বাংলার দরিদ্র, অসহায় নাগরিকদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের এই উদাসীনতা বাংলার প্রতি বঞ্চনা ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার প্রতিফলন ৷" তিনি হুঁশিয়ারি দেন, আগামী নির্বাচনে বাংলার মানুষ এর যথাযথ জবাব দেবে ৷ পাশাপাশি রাজ্য এই আইনি লড়াই চালিয়ে যাবে বলেও জানিয়েছেন ৷

অন্যদিকে, রাজ্যের মহিলা ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা কেন্দ্রের ভূমিকার নিন্দা করে বলেন, "গর্ভবতী এক নারীর সঙ্গে এই আচরণ মানবাধিকারের পরিপন্থী ৷ আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা না করা অত্যন্ত লজ্জাজনক ৷"

কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্যের তরফে আইনজীবী স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ বীরভূমের ছ'জন পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশি সন্দেহে পুশব্যাক করা হয় ৷ গত 26 জুন দিল্লি থেকে অসম সীমান্তে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে তাঁদের বাংলাদেশে পাঠানো হয় ৷ এদিকে তাঁরা তিন পুরুষ ধরে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের মুরারইয়ের পাইকরে বাস করছেন ৷

TAGGED:

SONALI BIBI PUSHBACK CASE
MIGRANT WORKER SONALI BIBI
BANGLADESH
সোনালি বিবি বাংলাদেশে আটকে
SONALI BIBI PUSHBACK CASE

