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ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে শহিদ সমাবেশ করতে চেয়ে নগরপালকে চিঠি তৃণমূলের

চিঠি দেওয়ার কথা জানিয়ে দোলা বলেন, "33 বছর ধরে ওই জায়গায় শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান হয়ে আসছে ৷ এবারও সভা আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হোক ৷"

TMC
শহিদ সমাবেশ করতে চেয়ে নগরপালকে চিঠি তৃণমূলের (ফাইল চিত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেসবুক থেকে নেওয়া)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 27, 2026 at 10:36 PM IST

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কলকাতা, 27 জুন: ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে 21 জুলাইয়ের শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান করতে চেয়ে শনিবার কলকাতা পুলিশকে চিঠি দিল তৃণমূল ৷ নগরপাল অজয় নন্দাকে লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে, গত 33 বছর ধরে ওই জায়গায় শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান হয়ে আসছে ৷ তাই এবারও সভা আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হোক ৷

এ নিয়ে সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন ৷ তিনি জানান, শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান করতে চেয়ে দলের তরফে নগরপালকে চিঠি দেওয়া হয়েছে ৷ গত কয়েক দশকের রীতি মেনে 21 জুলাই দলীয় কর্মীদের বার্তা দেবেন মমতা ৷ দোলার কথায়, "21 জুলাই আমাদের দলের সবচেয়ে বড় কর্মসূচি ৷ আমাদের ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই ওই জায়গায় শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান হচ্ছে ৷ এবারও যাতে সভার আয়োজন করতে পারি তার জন্য় আবেদন জানিয়েছি ৷"

তৃণমূলের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে এদিন আবেদন করা হলেও গত কয়েকদিন ধরে শোনা যাচ্ছে এবার আর ধর্মতলার ব্যস্ত রাস্তায় সমাবেশ করার অনমতি কলকাতা পুলিশ দেবে না ৷ এ প্রসঙ্গে দোলা বলেন, "প্রশাসন যদি ওই একই এলাকায় আয়োজিত যোগ দিবসের অনুষ্ঠানের জন্য সাতদিন রেড রোড বন্ধ রাখতে পারে তাহলে কয়েক ঘণ্টার জন্য ট্রাফিক বন্ধ করে শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান কেন করতে দেবে না ? আমাদের যোগ দিবসের অনুষ্ঠান নিয়ে কোনও আপত্তি নেই ৷ কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে যে জায়গায় অনুষ্ঠান হয়ে আসছে সেখানে অনুমতি না দেওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে না ৷"

1993 সালে যুব কংগ্রেসের ডাকে আয়োজিত এক মিছিলে পুলিশ গুলি চালায় বলে অভিযোগ ৷ তাতে 13 জনের প্রাণ যায় ৷ তৃণমূল প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই দিনটিকে শহিদ দিবস হিসেবে পালন করে তৃণমূল ৷ প্রতিবার ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনের মঞ্চ থেকে দলীয় কর্মীদের বার্তা দেন মমতা ৷ শুধু তাই নয়, এই শহিদ দিবসের মঞ্চকে ব্যবহার করেই রাজনৈতিক পরিসরে তৃণমূলের চলার পথ কী হবে তার দিকনির্দেশ দেন মমতা ৷ এতদিন লোকসভা থেকে শুরু করে বিধানসভা নির্বাচনের সাফল্যও এই মঞ্চেই পালন করত তৃণমূল ৷ তবে এবার পরিস্থিতি আলাদা ৷ 15 বছর বাদে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন মমতা ৷ প্রথমবার রাজ্যে সরকার গড়েছে বিজেপি ৷

নির্বাচনে পরাজয়ের পর জুন মাসের 2 তারিখ প্রথম প্রকাশ্য সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নেন মমতা ৷ রাণি রাসমণি রোডে সমাবেশ করার আবেদন জানানো হলেও পুলিশ তা বাতিল করে দেয় ৷ পরে ওয়াই চ্যানেলে সভা করেন মমতা ৷ সম্প্রতি এই প্রসঙ্গের উল্লেখে করে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "কোনও আপত্তি নেই রোজ মিছিল করুন ৷ কিন্তু আমি জানি আপনার আর (সরকারে) আসতে পারবেন না ৷ ওই চ্যাপ্টার ক্লোজ হয়ে গিয়েছে ৷ "

মমতার নিজের হাতে তৈরি দলেও এখন নানা বিভাজন ৷ এমনই আবহে আবারও 21 জুলাইয়ের প্রস্তুতি শুরু করল মমতা শিবির ৷ শুধু প্রশাসনিক বা দলীয় বিষয় নয় 21 জুলাই আয়োজন ঘিরে আইনি সমস্যার মধ্যেও পড়েছে তৃণমূল ৷ সরকারি জায়গায় বা রাস্তা আটকে একুশে জুলাই পালন করা নিয়ে এবার মামলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে ৷

তৃণমূল প্রতি বছর ধর্মতলায় স্টেটসম্যান হাউসের সামনে বিশাল মঞ্চ বেঁধে 21 জুলাই পালন করে আসছে ৷ এর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়েছে ৷ সম্প্রতি মামলার শুনানিতে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ তৃণমূল নেতৃত্বকে নোটিশ দিতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷ দলের সর্বোচ্চ নেত হিসেবে মমতা এবং অভিষেকের কাছে গিয়েছে আদালতের নোটিশ ৷

TAGGED:

21 JULY SHAHID DIWAS
TMC 21 JULY RALLY
TMC WRITES TO KOLKATA POLICE
নগরপালকে চিঠি তৃণমূলের
TMC MARTYRS DAY RALLY

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