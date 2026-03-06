নির্বাচনের মুখে রাজ্যপাল বোসের ইস্তফা, আরএন রবির নিয়োগে অন্য সমীকরণ দেখছে তৃণমূল

নির্বাচনের মুখে রাজ্যপাল বোসের ইস্তফা, আরএন রবির নিয়োগে অন্য সমীকরণ দেখছে তৃণমূল
যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় সরাসরি আঘাতের অভিযোগে সরব হয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ ৷ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র দেখছেন মন্ত্রী শশী পাঁজা ৷
Published : March 6, 2026 at 2:05 PM IST
কলকাতা, 6 মার্চ: রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক মুখে আচমকা ইস্তফা দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তাঁর জায়গায় বাংলার নতুন রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রবি। কিন্তু নির্বাচনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে এই গুরুত্বপূর্ণ রদবদল নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এই প্রক্রিয়ায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কেন্দ্রের কোনও আলোচনা না হওয়ায়, এর নেপথ্যে গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বা অন্য কারণ দেখছে তৃণমূল। রাজ্যের দুই মন্ত্রী শশী পাঁজা, চন্দ্রীমা ভট্টাচার্য এবং রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ একযোগে এই পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করেছেন।
রাষ্ট্রপতি শাসনের জমি প্রস্তুত হচ্ছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেন মন্ত্রী শশী পাঁজা ৷ রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী শশী পাঁজা এই ইস্যুতে সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের জবাবদিহি চেয়েছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, "ঠিক কী কারণে নির্বাচন যখন দোরগোড়ায়, তখন রাজ্যপাল বোস হঠাৎ ইস্তফা দিলেন ? কেনই বা তাঁর জায়গায় আরএন রবিকে তড়িঘড়ি নিয়ে আসা হল ?"
তৃণমূলের অভিযোগ, কেন্দ্র বাংলার বিরুদ্ধে কোনও বৃহত্তর চক্রান্তের রূপরেখা তৈরি করছে। শশী পাঁজা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে জানান, রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের পরিবর্তনের মতো এত বড় একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা বা আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ করার সৌজন্য দেখায়নি কেন্দ্র। তিনি সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন, "এটা কি বাংলার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করার কোনও সুপরিকল্পিত চেষ্টা ? কেন্দ্র কি নির্বাচনের আগে এখানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির জমি প্রস্তুত করতে চাইছে ?" এই পদক্ষেপকে চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক ও সন্দেহজনক বলেও নিন্দা করেছেন তিনি।
অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় সরাসরি আঘাতের অভিযোগে সরব হয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ ৷ রাজ্যপালের আকস্মিক পদত্যাগ এবং নতুন রাজ্যপাল নিয়োগের প্রক্রিয়ায় ক্ষুব্ধ তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষও। তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়েও সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন।
সাগরিকা ঘোষের মতে, "নির্বাচনের ঠিক আগে এই ধরনের পদক্ষেপ অত্যন্ত উদ্বেগজনক ৷" তিনি অতীত উদাহরণ টেনে অভিযোগ করেন, "বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার রাজভবনকে কাজে লাগিয়ে পক্ষপাতদুষ্ট রাজনীতি করার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা রাজ্য সরকারের সঙ্গে বিন্দুমাত্র আলোচনা না করে নতুন রাজ্যপাল চাপিয়ে দেওয়ার এই ঘটনাকে দেশের 'কো-অপারেটিভ ফেডারেলিজম' বা সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর বড় আঘাত ৷" রাজ্যের নির্বাচিত সরকারকে অন্ধকারে রেখে এত বড় সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হল, তা নিয়েও প্রশ্নও তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ।
অন্যদিকে, সিভি আনন্দ বোসের পদত্যাগের নেপথ্যে সরাসরি বিজেপির রাজনৈতিক চাপ রয়েছে কি না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, "কেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আনন্দ বোস এমন হঠাৎ করে পদত্যাগ করলেন ? এটা কি বিজেপির কোনও চাপের কারণে ?" তিনি আরও জানান, নির্বাচনের সময় যত এগিয়ে আসছে, এই পদত্যাগের সময়কাল নিয়ে তত বেশি সন্দেহ দানা বাঁধছে ৷ রাজ্য সরকার বা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা না করে এই রদবদলকে বাংলার গণতন্ত্র ধ্বংসের একটি সুস্পষ্ট চেষ্টা বলে মন্তব্য করেছেন তিনি ৷ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের কথায়, "এটা বিজেপির একটি 'নোংরা রাজনৈতিক খেলা', যার কড়া নিন্দা করছে তৃণমূল কংগ্রেস।"
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে লোকভবন এবং নবান্নের সংঘাত কোনও নতুন ঘটনা নয় ৷ প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের সময়কাল থেকেই রাজ্য সরকার ও রাজ্যপালের মধ্যে একাধিক ইস্যুতে মতবিরোধ প্রকাশ্যে এসেছে। পরবর্তীতে আনন্দ বোস দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক মনে হলেও, গত কয়েক মাসে একাধিক বিল, উপাচার্য নিয়োগ এবং রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ বেড়েছে ৷ এবার নির্বাচনের ঠিক আগে সেই বোস আচমকা সরে যাওয়ায় এবং তামিলনাড়ুতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংঘাতে জড়ানো আরএন রবিকে বাংলায় পাঠানোয় পরিস্থিতি আরও ঘোরাল হলো বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷
তৃণমূলের আশঙ্কা, নির্বাচনের সময় রাজভবনকে ব্যবহার করে রাজ্যের প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করতে পারে কেন্দ্র। নতুন রাজ্যপাল দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজ্য-রাজ্যপাল সমীকরণ কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেদিকেই নজর ওয়াকিবহাল মহলের।