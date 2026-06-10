সুখেন্দুশেখরের পর এবার সুস্মিতা দেব ! রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা তৃণমূল সাংসদের
আরও চাপে তৃণমূল ৷ রাজ্যসভাতেও ধস তৃণমূলের ৷ এক সপ্তাহের মধ্যে এনিয়ে তৃণমূলের দু'জন রাজ্যসভার সাংসদ পদত্যাগ করলেন। সব আসনই যেতে পারে বিজেপির ঝুলিতে ?
Published : June 10, 2026 at 11:44 AM IST
কলকাতা, 10 জুন: বিধানসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক ভরাডুবির পর এবার রাজ্যসভাতেও বড়সড় ভাঙনের মুখে পড়তে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রবীণ তৃণমূল নেতা সুখেন্দুশেখর রায়ের ইস্তফার পর এবার তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ পদ ছাড়লেন উত্তর-পূর্ব ভারতের হেভিওয়েট নেত্রী সুস্মিতা দেব। একের পর এক বিশ্বস্ত সহযোগীর এভাবে দল ছাড়ার ঘটনা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের শিবিরের জন্য বড়সড় ধাক্কা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
দলীয় সূত্রের খবর, প্রয়াত প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সন্তোষ মোহন দেবের কন্যা সুস্মিতা দেব খুব শীঘ্রই তাঁর ইস্তফাপত্র জমা দেন। সুখেন্দুশেখর রায়ের মতোই ইস্তফা দেওয়ার পর সুস্মিতাও তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নিজের ক্ষোভ উগরে দিতে পারেন বলে জোর জল্পনা তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।
গত 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় বিপুল জয়ের পর সর্বভারতীয় স্তরে দল বিস্তারের পরিকল্পনা নিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তৎকালীন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের পরামর্শে অসমে কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি থেকে সুস্মিতা দেবকে তৃণমূলে নিয়ে আসেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত ত্রিপুরা ও অসমে ঘাসফুল শিবিরের সংগঠন মজবুত করার লক্ষ্যেই তাঁকে তড়িঘড়ি রাজ্যসভার টিকিট দিয়ে সংসদে পাঠানো হয়েছিল।
তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, বাংলার বাইরে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে তৃণমূলের সেই বিস্তার শেষ পর্যন্ত শূন্যই প্রমাণিত হয়েছে। উল্টে ভিনরাজ্যের নেত্রীকে বাংলার কোটায় রাজ্যসভায় পাঠানোয় সেই সময়ে দলের আদি ও নব্য বাঙালি নেতাদের একাংশের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল।
চলতি বছরে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে এবং সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের চরম ভরাডুবি ঘটেছে। এই নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর থেকেই ঘাসফুল শিবিরে কার্যত মড়ক লেগেছে। নির্বাচনে ভরাডুবির পরেই তৃণমূলের টিকিটে জয়ী বিধায়কদের একটি বড় অংশ ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ ছেড়েছেন। দলের অন্দরের এই ফাটল কেবল বিধানসভাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে দিল্লিতেও।
লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে নির্বাচিত সাংসদদের মধ্যে অন্তত 20 জন ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছেন। তাঁরা দিল্লির এনডিএ (NDA) সরকারের শরিক হওয়ার বিষয়ে ইচ্ছেপ্রকাশ করেছেন বলে রাজনৈতিক সূত্রে খবর।
পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভায় মোট 16টি আসন রয়েছে, যার মধ্যে এতদিন 13টি আসন ছিল রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদল তৃণমূলের দখলে। কিন্তু সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ এক লহমায় বদলে গিয়েছে ৷ প্রবীণ নেতা সুখেন্দুশেখর রায় ইতিমধ্যেই তৃণমূল ও রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এর পাশাপাশি রাজনৈতিক গুঞ্জন, দলের অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের মাঝে সুস্মিতা দেবও নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ৷ তাই বাংলা থেকে তৃণমূলের আরও একটি রাজ্যসভার আসন কমে গেল ৷
নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, এই আসনগুলিতে আগামিদিনে উপনির্বাচন করাতে হবে। আর এখানেই বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় পরিবর্তন। পশ্চিমবঙ্গের সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বিপুল আসন সংখ্যা পেয়ে সরকার গঠনের পর ওয়াতকিবহাল মহলের মতো, এই ইস্তফা দেওয়া আসনগুলিতে অনায়াসে জয়লাভ করবে গেরুয়া শিবির। ফলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা, তৃণমূলের হাত থেকে খসে যাওয়া এই আসনগুলি এবার সরাসরি বিজেপির ঝুলিতে যেতে চলেছে। এর ফলে একদিকে যেমন উচ্চকক্ষে তৃণমূলের শক্তি ও সদস্য সংখ্যা তলানিতে ঠেকবে, ঠিক তেমনই বাংলা থেকে রাজ্যসভায় নিজেদের প্রতিনিধি সংখ্যা বাড়িয়ে উচ্চকক্ষে আরও শক্তিশালী হতে সক্ষম হবে পদ্মশিবির।