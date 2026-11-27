ভোটার যাচাইয়ের নামে পুলিশি হয়রানি ! কমিশনকে চিঠি লিখলেন সামিরুল
WB Police Visiting Homes of Voters Deleted in SIR: ভোটারদের বাড়ি গিয়ে নথি চাইছে পুলিশ ৷ চিঠি লিখলেন তৃণমূল সাংসদ ৷ সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : November 27, 2026 at 2:19 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরে বাদ পড়া ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে নথিপত্র চাওয়ার অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে ৷ যাঁদের আবেদন এখনও আপিলেট ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন, তাঁদের কাছেই এমন নথি চাওয়া হচ্ছে বলে দাবি ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে আতঙ্ক ছড়ানোয় শুক্রবার দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম ৷
চিঠিতে সাংসদ জানিয়েছেন, রাজ্যের একাধিক জেলায় পুলিশ কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নথি চাইছেন ৷ আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, জন্ম ও স্কুলের শংসাপত্র, অভিভাবকদের শিক্ষাগত নথি, জমির কাগজ এবং 2002 সালের ভোটার তালিকার ক্রমিক নম্বর চাওয়া হচ্ছে । এমনকী কয়েকজন আবেদনকারীকে নথিপত্র নিয়ে থানায় বা বিশেষ ক্যাম্পে হাজির হওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে । অথচ যে ফর্মে এই তথ্য চাওয়া হচ্ছে, তাতে কোনও সরকারি সিলমোহর বা লেটারহেড নেই । গ্রামবাসীরা এর কারণ জানতে চাইলে বা সরকারি নির্দেশিকা দেখতে চাইলে পুলিশ কোনও সদুত্তর দিচ্ছে না । বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-রাও জানিয়েছেন, এই বিষয়ে তাঁদের কিছুই জানানো হয়নি ।
Today I wrote a letter to CEC Gyanesh Kumar to complain about a very serious issue. In several West Bengal districts, police are visiting the homes of voters deleted in the SIR, whose appeals are still pending before the Appellate Tribunals. They are asking for Aadhaar, voter ID, birth certificates, land papers and the 2002 voter list serial number, using a form with no seal or letterhead. When villagers ask why, or ask to see an official order, there is no answer. Commission sources and district administration say they gave no such direction. The Supreme Court's order of 23 November asks for more tribunals and priority for inclusion appeals. It does not authorise police verification of pending appeals. Who ordered this? @ECISVEEP must answer and stop it immediately. #WestBengal #SIR #ElectionCommission #VotersRights— Samirul Islam (@SamirulAITC) November 27, 2026
উদাহরণ দিয়ে সামিরুল উত্তর 24 পরগনার ভাবাগাছি গ্রামের প্রসঙ্গ তুলেছেন ৷ সেখানে গ্রামবাসীরা পুলিশের কাছে এই প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা চাইলে সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে আনিসুর আলি খান নামে এক নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে গ্রেফতার করে শিবদাসপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি ছাড়া পান ৷ ওই দিনই মহম্মদপুর-ভাবাগাছিতে প্রায় 360 জন ভোটারের নথি যাচাইয়ের কাজ চলাকালীন মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআরের একটি দল সরকারি নির্দেশ দেখতে চাইলে পুলিশ কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই এলাকা ছাড়ে ৷
এই গোটা প্রক্রিয়ার দায় কেউ নিতে চাইছে না বলেই অভিযোগ সাংসদের ৷ কমিশন সূত্র এবং জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসকেরা জানিয়েছেন, তাঁরা এমন কোনও নির্দেশ দেননি। পুলিশ আধিকারিকেরাও এ বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন । এ প্রসঙ্গে সামিরুল বলেন, "কে এই নির্দেশ দিল ? নির্বাচন কমিশনকে উত্তর দিতে হবে এবং এখনই এটা বন্ধ করতে হবে ।" তাঁর কথায়, "কমিশন বা জেলা নির্বাচনী দফতর কেউই যদি এই নির্দেশ না দিয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন উঠবেই যে কে এটা করাল ?"
চিঠিতে 23 নভেম্বরের সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ । শীর্ষ আদালত ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বাড়ানো, নতুন জায়গা খোঁজা এবং নাম অন্তর্ভুক্তির আপিলগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেছে ৷ পাশাপাশি আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে এক সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা পুরনিগমের এলাকার আপিলগুলি চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়েছে । কিন্তু বিচারাধীন আপিলের ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশকে দিয়ে নতুন করে কোনও যাচাইয়ের অনুমতি সেখানে দেওয়া হয়নি ৷ বরং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তৈরি ট্রাইব্যুনালগুলির কাজে পুলিশের এই সমান্তরাল তদন্ত হস্তক্ষেপ করছে বলেই মনে করছেন তিনি ৷
পরিসংখ্যান তুলে ধরে সামিরুল জানিয়েছেন, যাচাইয়ের আওতায় থাকা 60 লক্ষ 6 হাজার 675 জন ভোটারের মধ্যে 27 লক্ষ 28 হাজার 500 জনকে অযোগ্য এবং 32 লক্ষ 77 হাজার 360 জনকে যোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে ৷ 19টি ট্রাইব্যুনালে মোট 38 লক্ষ 31 হাজার আপিল জমা পড়েছে, যার মধ্যে 22 লক্ষ 21 হাজার আবেদনই নাম বাদ যাওয়া ভোটারদের ৷ এর অধিকাংশই দরিদ্র পরিবারের মানুষ । পুলিশের কথা না শুনলে ভোটাধিকার হারাতে পারেন, এই ভয়েই তাঁরা আতঙ্কিত । এর উপর কিছু স্থানীয় রাজনৈতিক নেতার নামে সোশাল মিডিয়ায় পোস্টার ছড়িয়ে থানায় নথি জমা দেওয়ার কথা বলায় বিভ্রান্তি আরও বেড়েছে ।
পরিস্থিতি সামাল দিতে কমিশনের কাছে চার দফা দাবি জানিয়েছেন সামিরুল । প্রথমত, আগামী 24 ঘণ্টার মধ্যে কমিশনকে প্রকাশ্যে জানাতে হবে যে তারা বা তাদের কোনও আধিকারিক এই নির্দেশ দিয়েছেন কি না । দ্বিতীয়ত, অবিলম্বে এই প্রক্রিয়া বন্ধ করতে এবং সমস্ত ফর্ম ও নোটিশ প্রত্যাহার করতে মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি ও জেলাশাসকদের নির্দেশ দিতে হবে । তৃতীয়ত, এই ঘটনার দায় নির্ধারণের জন্য তদন্তের পাশাপাশি পঞ্চায়েত সদস্য আনিসুর আলি খানের গ্রেফতারির বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে । চতুর্থত, আবেদনকারীদের আশ্বস্ত করতে এবং বিভ্রান্তি দূর করতে বিএলও ও ইআরও-দের নির্দেশ দিতে হবে। কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা ইতিমধ্যেই প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে, তাই নীরবতা ভাঙা জরুরি বলেই মনে করছেন সাংসদ ।