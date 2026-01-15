ETV Bharat / state

'বাঙালির স্বাধীন আন্দোলন চলছে', SIR শুনানিতে নোটিশ পেয়ে মন্তব্য তৃণমূল সাংসদ সামিরুলের

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন ৷ দেবের পর তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামকে শুনানির নোটিশ দিয়ে তলব কমিশনের ৷

Rajya Sabha TMC MP
তৃণমূল সাংসদ সামিরুলকে SIR নোটিশ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 15, 2026 at 6:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বোলপুর, 15 জানুয়ারি: অভিনেতা তথা সাংসদ দেবের পর তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামকে এসআইআর (SIR) শুনানির নোটিশ দিল নির্বাচন কমিশন ৷ 19 জানুয়ারি তৃণমূল সাংসদকে হাজিরা দিতে হবে নিজের ভোট কেন্দ্রে ৷ নোটিশ পাওয়ার পর সামিরুল ইসলাম জানান, বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াই এটা, মানুষ ভোটে জবাব দেবে ৷

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (Special Intensive Revision ) কাজ ঘিরে রাজ্যে বিতর্ক ক্রমশ দানা বাঁধছে । এসআইআর প্রক্রিয়ায় একের পর এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে নোটিশ পাঠাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। টলিউড তারকা তথা ঘাটালের সাংসদ দেবের পর এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামের নাম।

তৃণমূল কংগ্রেসের 3 বারের সাংসদ অভিনেতা দেব তথা দীপক অধিকারী ৷ তাঁকে স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন -এর শুনানিতে ডেকেছিল নির্বাচন কমিশন। সেই মত কলকাতার বুধবার যাদবপুরে কাটজুনগরের স্কুলে গিয়ে হাজিরা দেন অভিনেতা-সাংসদ ৷

এবার তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামকে এসআইআর শুনানির নোটিশ দিল নির্বাচন কমিশন। নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, সাংসদের বর্তমান ভোটার তালিকা ও পূর্বের ভোটার তালিকা অনুযায়ী বাবা ও মায়ের নামে অমিল রয়েছে । অর্থাৎ, গণণা ফর্মে ভুল তথ্য প্রদান করা হয়েছে ৷ সাংসদ সামিরুল ইসলামের বাড়ি বীরভূম জেলার রামপুরহাটের দুনিগ্রামে ৷ বর্তমানে এই দুনিগ্রাম হল হাসন বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৷ 19 জানুয়ারি দুপুরে তাঁকে দুনিগ্রামের করিমপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে হাজিরা দিতে হবে ৷

সাংসদ সামিরুল ইসলাম বলেন, "এটা বাঙালির স্বাধীনতার লড়াই ৷ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হেনস্থা করার জন্যই এই নোটিশ । আমার বাবা-মা সকলেরই নাম 2002 সালের এসআইআর তালিকাভুক্ত। তাও নোটিশ দেওয়া হয়েছে । তবে মানুষ এই হেনস্থার জন্য আগামীর নির্বাচনে জবাব দেবে ।"

পেশায় অধ্যাপক সামিরুল ইসলাম ৷ কলকাতার দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজের অধ্যাপক । তিনি বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা ও রাজ্য সম্পাদক ছিলেন ৷ 2023 সালে 17 জুলাই তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন ৷ এরপরেই তাঁকে রাজ্যসভার সাংসদ করা হয় ৷ শুধু তাই নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তাঁকে পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডে সভাপতি করা হয় ৷ সদ্য বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করা সোনালি খাতুন ও তাঁর পরিজনের হয়ে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে মামলা লড়ে চলেছেন সামিরুল ইসলাম ৷ এবার তাঁকে এসআইআর -এর শুনানিতে বৈধ নথি নিয়ে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল।

ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে নির্বাচন কমিশন নিয়মিত ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজ করে থাকে । তবে এবারের এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন রাজ্যের একাধিক হেভিওয়েট নেতা ও বিশিষ্টজনের কাছে নোটিশ যাওয়া নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে । এসআইআর-এর নোটিশ থেকে বাদ যায়নি বাংলার তাবড়-তাবড় মানুষেরাও ৷ কবি জয় গোস্বামী থেকে শুরু করে নোটিশ দেওয়া হয়েছে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ তথা 'ভারতরত্ন' অমর্ত্য সেনকেও ৷

TAGGED:

SPECIAL INTENSIVE REVISION
RAJYA SABHA TMC MP
SIR IN WEST BENGAL
তৃণমূল সাংসদ সামিরুলকে SIR নোটিশ
TMC MP RECEIVES SIR SUMMONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.