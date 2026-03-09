বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় জয়ী বাবুল-রাজীব-কোয়েল-মেনকা, পেলেন রাজ্যসভার শংসাপত্র

বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় জয়ী বাবুল-রাজীব-কোয়েল-মেনকা, পেলেন রাজ্যসভার শংসাপত্র
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের সার্টিফিকেট হাতে পেলেন চার তৃণমূল প্রার্থী— বাবুল সুপ্রিয়, রাজ্যের প্রাক্তন ডিজি রাজীব কুমার, টলিউড অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক এবং আইনজীবী মানেকা গুরুস্বামী।
Published : March 9, 2026 at 10:52 PM IST
কলকাতা, 9 মার্চ: সোমবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে চারজন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার প্রার্থী এবং একজন বিজেপি প্রার্থী ভার্চুয়ালি বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত হয়েছেন এবং নির্বাচন কমিশন থেকে তাদের জয়ের শংসাপত্র পেয়েছেন। রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন সোমবার (9 মার্চ) হওয়ায়, 294 সদস্যের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ছিল ৷ বঙ্গের শাসকদল পাঁচটি রাজ্যসভা আসনের মধ্যে চারটিতে জয়লাভ করেছে।
সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিজেপি একটি আসন জিতেছে ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত চারজন রাজ্যসভার সদস্য হলেন, বাবুল সুপ্রিয়, যিনি রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রাক্তন মন্ত্রী ছিলেন, প্রাক্তন ডিজিপি রাজীব কুমার, সিনিয়র অ্যাডভোকেট মেনকা গুরুস্বামী এবং অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক।
Our Rajya Sabha elects, Smt. @yourkoel, Smt. @MenakaGuruswamy Shri Rajeev Kumar, and Shri @SuPriyoBabul, received their winning certificates today.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) March 9, 2026
We are confident that, following the ideals of Smt. @MamataOfficial and the guidance of Shri @abhishekaitc, they will strongly… pic.twitter.com/LJcQZh6xy5
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এদিন জয়ের সার্টিফিকেট হাতে পেলেন চার তৃণমূল প্রার্থী— বাবুল সুপ্রিয়, রাজ্যের প্রাক্তন ডিজি রাজীব কুমার, টলিউড অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক এবং সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মানেকা গুরুস্বামী। তবে মানেকা গুরুস্বামী দিল্লিতে থাকায় তাঁর হয়ে শংসাপত্র গ্রহণ করেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। আগামী 16 মার্চ যে পাঁচটি আসন খালি হওয়ার কথা ছিল, তাতে ভোটগ্রহণের আগেই বিনা লড়াইয়ে জয় নিশ্চিত করেছে শাসকদল ৷ একটিতে জয়ী হয়েছে বঙ্গের বিরোধী পক্ষ বিজেপিও।
গত 27 ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভার প্রার্থী নামে বিরাট চমক দেয় রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল তার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়ে জানায়, কে কে রাজ্যসভার নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন দলের হয়ে। গত বৃহস্পতিবার, রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেন রাজ্যের প্রাক্তন ডিজি রাজীব কুমার, রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রাক্তন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, মেনকা গুরুস্বামী এবং অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। বৃহস্পতিবার স্বামীকে সঙ্গে নিয়েই প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিতে গিয়েছিলেন কোয়েল৷
দিন কয়েক আগে সংসদের উচ্চকক্ষের সাংসদ নির্বাচনের সূচি জানা যায়। তাতে জানানো হয়, রাজ্যসভার 37টি আসনে 26 ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের জন্য ভোটের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল 5 মার্চ। মনোনয়নপত্র যাচাই করা হয় 6 মার্চ। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল আজ অর্থাৎ 9 মার্চ। একটি আসনের জন্য এক জন করে মনোনয়ন জমা দেওয়ার ফলে সেক্ষেত্রে নির্বাচনের দরকার হয়নি। সেই হিসেবেই বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় জয়ী হন বাংলার পাঁচজন রাজ্যসভার প্রার্থী।