বিহার থেকে বিজেপি কর্মীদের জন্য এল 55টি বাইক ! প্রতিবাদ তৃণমূলের
এত সংখ্যক বাইক রাজ্যে আনা হল কেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল ৷ বিজেপির দাবি, দলীয় কর্মীদের সুবিধার্থেই আনা হয়েছে বাইক ৷
Published : December 21, 2025 at 11:09 AM IST
বর্ধমান, 21 ডিসেম্বর: বিহার থেকে একাধিক বাইক আনা হল বিজেপির জেলা সদর দফতরে। এক বিজেপি নেতার তত্তাবধানে ট্রেন থেকে নামানোও হল বাইকগুলি। এই খবর জানার পর বর্ধমান রেল স্টেশনের ইস্টার্ন রেলওয়ে পার্সেল অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করে তৃণমূল কংগ্রেস।
তৃণমূলের অভিযোগ, বিহার থেকে নম্বর প্লেট যুক্ত 55টি বাইক বিজেপি অফিসের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে অশান্তি পাকানোর জন্যই এত আগে থেকে বাইক নিয়ে আসা হয়েছে ৷ পরে এই সমস্ত বাইক চলে যাবে অপরাধীদের । যদিও বিজেপির দাবি, বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিভিন্ন রাজ্যে তাদের দলের কর্মীদের কাজের সুবিধার জন্য এইসব বাইক পাঠানো হয়। তৃণমূল যে সমস্ত অভিযোগ করছে তার কোনও ভিত্তি নেই ৷
জানা গিয়েছে, শনিবার বিহারের রাজেন্দ্রনগর থেকে 55টি ওই রাজ্যের নম্বর প্লেটের বাইক বর্ধমান রেল স্টেশনের রেলওয়ে পার্সেল অফিসের সামনে আনা হয়। বাইকগুলি বর্ধমান জেলা বিজেপি পার্টি অফিসের ঠিকানায় পাঠানো হয়। সুনীল গুপ্তা নামে এক ব্যক্তির কাছে পাঠানো হয়েছে বাইকগুলি ৷ এ নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ করে তৃণমূল। বাংলার শাসক শিবিরের দাবি, কী উদ্দেশে এইসব বাইক এখানে আনা হল তা জানতে হবে। কারণ, এইভাবে বাইক আনার একটাই উদ্দেশ্য থাকতে পারে ৷ প্রথমে বাইক আনা, পরে ক্রিমিনালদের রাজ্যে প্রবেশ করানো। ফলে পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে উঠবে।
বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক খোকন দাস এদিন বর্ধমান স্টেশনে RPF অফিসে গিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানান, বিহার থেকে এতগুলি বাইক কীভাবে ও কেন আনা হচ্ছে- সেই সব তথ্য না-জানা পর্যন্ত এইসব বাইকগুলিকে স্টেশন থেকে বের করতে দেওয়া হবে না। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তাই ভোটের আগে এই সব বাইকের মাধ্যমে ক্রিমিনালদের এই রাজ্যে এনে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। এইসব বাইক রাজ্যে নিয়ে এসে অপরাধমূলক কাজকর্মের পর তারা আবার চলে যাবে।
বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক দেবজ্যোতি সিংহ রায় বলেন, "এসব অবান্তর অভিযোগ। বাইকগুলি বিহারে ছিল আজ আনা হয়েছে ৷ অল ইন্ডিয়া রেজিষ্ট্রেশন করা আছে। কয়েকদিন আগে বিহারে ভোট হয়েছিল। সেখানে আমাদের পার্টির যাঁরা হোল টাইমার তাঁদের দেওয়ার জন্য বাইকগুলি গিয়েছিল। এখন যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে ভোট তাই বাইকগুলি এখানে আনা হয়েছে। যেহেতু এটা রাঢ়বঙ্গ জোনের পার্টি অফিস তাই এখানে রাখা হয়েছে। এখান থেকে বিভিন্ন জেলায় জেলায় বাইকগুলি পাঠানো হবে নির্বাচনের কাজের জন্য। এটা শুধু এই মরশুমে নয়, 2021 সালের নির্বাচনেও এই বাইকগুলি আনা হয়েছিল।
দেবজ্যোতি আরও বলেন, "আসলে তৃণমূল বুঝতে পেরে গিয়েছে 2026 সালে তাদের ভরাডুবি হবে । তাই তারা ভয় পাচ্ছে ৷ ভুল কথা প্রচার করছে। বাইক আনার বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের কাছে কাগজপত্র দেওয়া আছে, তারাই দেখুক। থানায় গিয়ে প্রতিটি বাইকের রেজিষ্ট্রেশন-সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র দেখানো হয়েছে। "