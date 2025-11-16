নৈবেদ্যে নাড়ুর মতো নেতৃত্বে বসে থাকলে চলবে না ! কংগ্রেস-রাহুলকে তোপ তৃণমূলের
বাংলার শাসক শিবির মনে করছে, শুধু বড় দল বলেই কংগ্রেস বিরোধীদের জোটের নেতৃত্ব দেবে এটা মেনে নেওয়া যায় না ৷ পাল্টা আক্রমণ হাত শিবিরের ৷
কলকাতা, 16 নভেম্বর: বিহারে বিরোধীদের পরাজয়ের পর কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধির নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল তৃণমূল ৷ বাংলার শাসক শিবিরের প্রশ্ন, বারবার ব্যর্থতার পরও কংগ্রেসকে কেন নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে রাখা হবে? দলের নেতা কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, নৈবেদ্যে নাড়ুর মতো নেতৃত্বে বসে থাকলে চলবে না !
বিহারে আরজেডি এবং আরও কয়েকটি দলের সঙ্গে মহাজোট গড়ে মোট 243টির মধ্যে 61 আসনে লড়াই করেছিল কংগ্রেস ৷ জিতেছে মাত্র 6টি আসনে ৷ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ মনে করছে হাত শিবির এতগুলো আসনে না লড়লে বিরোধীদের ফল অন্যরকম হতেই পারত ৷ তবে তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বে আরজেডি এবং বাকি দলগুলির ফলও একেবারেই ভালো হয়নি ৷ এখানেই তৃণমূলের বক্তব্য, গত 18 মাসে কংগ্রেস পরপর চারটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে হেরেছে ৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনেও ভালো ফল হয়নি। তবু কেন রাহুল গান্ধিকেই বিরোধী জোটের মুখ হিসেবে তুলে ধরতে হবে ?
তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, "যাঁরা বারবার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন তাঁরা কীভাবে বিকল্প জোটের নেতৃত্ব দেবেন? কংগ্রেস নিজেদের বড় দল বলছে ৷ কিন্তু 61টি আসনে লড়ে ছ’টি আসন জিতেছে—এতেই সব পরিষ্কার। শুধু নৈবেদ্যে নাড়ুর মতো নেতৃত্বে বসে থাকলে চলবে না ৷ বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখার সময় এসেছে।" কুণাল মনে করেন, বিরোধী জোটে নেতৃত্ব দাবি করতে গেলে শক্ত ভিত্তি নিয়ে আসতে হবে, কাগজে-কলমে বড় দল হলে হবে না।
তৃণমূলের এই সমালোচনার উত্তরে কংগ্রেস সরাসরি বিজেপি ও তৃণমূলকে একাসনে বসিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায় বলেন, "বিহারের নির্বাচন ছিল চুরি করা ভোটের ফল। বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস দু’জনেই এই ফল নিয়ে উৎফুল্লতা দেখাচ্ছে। তৃণমূল এখন বিজেপির ভাষায় কথা বলছে। রাহুল গান্ধি যেহেতু সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই করছেন, তাই তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো হচ্ছে।" তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস বিহারের ইন্ডিয়া জোটের প্রচারেও কোনও ভূমিকা নেয়নি ৷ অথচ এখন রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।
এই প্রথম নয় এর আগেও ইন্ডিয়া শিবিরে কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ৷ সমাজবাদী পার্টির প্রধান তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের সঙ্গে বৈঠক করে এ নিয়ে দলের বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এবার বিহার নির্বাচনে হাত শিবিরে ফলাফলকে হাতিয়ার করে আরও একবার আক্রমণ শানাল বাংলার শাসক শিবির ৷