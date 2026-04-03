চা শ্রমিকদের দৈনিক হাজিরা 300 টাকার প্রতিশ্রুতি তৃণমূলের
মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে শক্তি প্রদর্শন, আর তার মধ্যেই বড় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তৃণমূলের ৷ চা বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক হাজিরা বাড়ানোর ঘোষণা তৃণমূলের ৷
Published : April 3, 2026 at 4:00 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 3 এপ্রিল: মনোনয়ন দিতে এসে চা শ্রমিকদের দৈনিক হাজিরা 300 টাকার প্রতিশ্রুতি তৃণমূল কংগ্রেসের ৷ প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্স কন্যা থেকে তৃণমূল এমনই ভোটের বার্তা দিল চা শ্রমিকদের উদ্দেশে ৷
মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে শক্তি প্রদর্শন, আর তার মধ্যেই বড় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তৃণমূলের ৷ চা বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক হাজিরা 250 থেকে বাড়িয়ে 300 টাকা করার ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার ডুয়ার্স কন্যায় মনোনয়ন জমা দিতে এসে রাজ্যসভার সাংসদ তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি প্রকাশ চিক বারাইক স্পষ্ট ভাষায় বলেন, “সরকার গঠনের এক মাসের মধ্যেই চা শ্রমিকদের মজুরি 300 টাকা করা হবে।” তিনি এও মনে করিয়ে দিয়েছেন, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, “আমাদের নেতা যা বলেন, তা করেই দেখান।”
এদিন আলিপুরদুয়ার শহর কার্যত তৃণমূলের শক্তির প্রদর্শনের মঞ্চে পরিণত হয় ৷ বড় দুর্গা বাড়ি থেকে হাজারো কর্মী-সমর্থককে নিয়ে ঢাক-ঢোল, পতাকা আর স্লোগানে উত্তাল এক বিশাল মিছিল ডুয়ার্স কন্যার উদ্দেশে এগিয়ে যায়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রকাশ চিক বারাইক-সহ জেলার শীর্ষ তৃণমূল নেতৃত্ব, যা স্পষ্ট বার্তা দেয়—নির্বাচনের আগে সংগঠন একজোট। এদিন পাঁচ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেন কুমারগ্রাম থেকে রাজীব তিরকী, আলিপুরদুয়ার থেকে সুমন কাঞ্জিলাল, কালচিনি থেকে বীরেন্দ্র বারা ওঁরাও, ফালাকাটা থেকে সুভাষ চন্দ্র রায়, মাদারিহাট থেকে জয়প্রকাশ টোপ্পো।
আলিপুরদুয়ারের প্রার্থী সুমন কাঞ্জিলাল আত্মবিশ্বাসী সুরে বলেন, “এটা দিদির লড়াই, বাংলার মানুষের লড়াই। চতুর্থবারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয় নিশ্চিত—মানুষ ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন ।" জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বারাইকের কথায়ও একই আত্মবিশ্বাস, “চার তারিখই প্রমাণ হয়ে যাবে ৷ উন্নয়নের ভিত্তিতেই আমরা ভোট চাইছি, আর মানুষের সমর্থন আমাদের দিকেই।” দলীয় সূত্রে দাবি, ঐক্যবদ্ধ সংগঠন, উন্নয়নের ইস্যু এবং চা শ্রমিকদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভোটব্যাঙ্কে সরাসরি বার্তা—এই তিনকে সামনে রেখেই জয়ের রণকৌশল সাজিয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমুল কংগ্রেস।