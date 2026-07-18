জলপাইগুড়িতে সরকারি জমিতে তৃণমূলের পার্টি অফিস ! প্রশাসনের নোটিশ, নিশানায় পুর-চেয়ারম্যান

জলপাইগুড়িতে সরকারি জমিতে তৃণমূলের পার্টি অফিস ! প্রশাসনের নোটিশ, নিশানায় পুর-চেয়ারম্যান
অভিযোগ, 2014 সালে জলপাইগুড়ি জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায় শহরের 8 নম্বর ওয়ার্ডে স্টেশনরোডে বিচারকদের আবাসনের পাশের নর্দমার উপর দলীয় কার্যালয় গড়ে তোলেন ।
Published : July 18, 2026 at 11:32 AM IST
জলপাইগুড়ি, 18 জুলাই: শহরে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান চালাচ্ছে পুরসভা । আর সেই অভিযানের আবহেই বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এলেন খোদ জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা সৈকত চট্টোপাধ্যায় । তাঁর বিরুদ্ধে উঠল সরকারি জমি দখল করে দলীয় কার্যালয় নির্মাণের অভিযোগ ৷ স্টেশন রোডে অবস্থিত এই অফিসে নোটিশ ঝুলিয়ে দিল সদর মহকুমাশাসকের দফতর । ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে জেলাজুড়ে ।
সূত্রের খবর, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের রিপোর্ট খতিয়ে দেখে প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট দলীয় কার্যালয়টি সরকারি জমির উপর বেআইনিভাবে নির্মিত । সেই কারণেই নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিকে আগামী 3 অগস্টের মধ্যে মহকুমাশাসকের দফতরে হাজির হয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । নোটিশে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সন্তোষজনক জবাব না মিললে আইন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
অভিযোগ, 2014 সালে জলপাইগুড়ি জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি থাকাকালীন সৈকত চট্টোপাধ্যায় শহরের 8 নম্বর ওয়ার্ডে স্টেশন রোডে বিচারকদের আবাসনের পাশে এই জায়গায় দলীয় কার্যালয় গড়ে তোলেন । দীর্ঘদিন সেখান থেকেই যুব তৃণমূলের সাংগঠনিক কাজ পরিচালিত হত । পরে তাঁর যুব সভাপতির মেয়াদ শেষ হলে ওই কার্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কার্যালয় করা হয়।
এই বিষয়টি সামনে এনে সম্প্রতি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি নব্যেন্দু মৌলিক । তাঁর দাবি, সরকারি জমি দখল করে তৈরি ওই কার্যালয় থেকেই দীর্ঘদিন ধরে নানা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে । শুধু নোটিশ জারি করলেই হবে না, প্রশাসনের উচিত আইন মেনে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা । নব্যেন্দুর অভিযোগ, "সরকারি জমি দখল করে পার্টি অফিস তৈরি করা হয়েছে । অভিযোগ করার পর প্রশাসন মাপজোক করে নোটিশ দিয়েছে । এখন অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদ করাই প্রশাসনের দায়িত্ব ।"
তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় । তাঁর দাবি, তাঁর নামে কোনও নোটিশ জারি হয়নি এবং তিনি এখনও কোনও নোটিশ হাতে পাননি । তাঁর কথায়, "আগে নোটিশ হাতে পাই, তারপর আইনি পথে যা করার করব । আইন সবার জন্য সমান । ওই অফিস আমার নামে নয় । রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই আমাকে জড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে ।"
ঘটনাটিকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল । কারণ, সম্প্রতি জলপাইগুড়ি পুরসভার বিভিন্ন অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে । সেই পরিস্থিতিতে পুরসভার চেয়ারম্যানের ওয়ার্ডে অবস্থিত তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় নিয়েই সরকারি জমি দখলের অভিযোগ এবং প্রশাসনের নোটিশ তৃণমূলকে অস্বস্তিতে ফেলেছে ।
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