সমবায় ব্যাংকে 10 কোটির প্রতারণা ! অভিযুক্ত তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে-ভাইপো

সমবায় ব্যাংকে 10 কোটির প্রতারণা ! অভিযুক্ত তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে-ভাইপো
গ্রাহকদের টাকা প্রতারণার কথা মেনে নিচ্ছেন তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী ৷ তবে ছেলেকে আড়াল করে দোষ চাপিয়েছেন ভাইপোর ঘাড়ে ৷
Published : January 21, 2026 at 8:58 PM IST
মালদা, 21 জানুয়ারি: মা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ৷ বাবা এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা ৷ স্ত্রী’র নামে কার্যত তিনিই পঞ্চায়েত চালান ৷ পঞ্চায়েত এলাকায় রয়েছে সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি ৷ মাইক্রো ফিনান্সের বলে সেই সমিতির ব্যাংকিং ব্যবস্থাও রয়েছে ৷ সেই ব্যাংকের ম্যানেজার পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে ৷ ক্যাশিয়ার তাঁর ভাইপো ৷ এলাকার 15-20 হাজার ক্ষুদ্র কৃষিজীবী সেখানেই নিজেদের ঘাম-রক্ত ঝরানো অর্থ তিলে তিলে সঞ্চয় করেন ৷ সাত মাস আগে হঠাৎ একদিন সমিতির বোর্ড উধাও হয়ে যায় ৷ তারপর থেকেই ব্যাংকের শাটারে তালা ৷ ম্যানেজার-ক্যাশিয়ারের হদিশ নেই ৷
অভিযোগ, কৃষিজীবীদের জমানো প্রায় 10 কোটি টাকা হাপিশ করে পালিয়েছেন ওই দু'জন ৷ আমানতকারীরা তাঁদের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ গোটা বিষয়টি লিখিতভাবে জানিয়েছেন জেলাশাসককেও ৷ যদিও প্রশাসন এখনও পর্যন্ত পলাতক দু'জনের সন্ধান পায়নি ৷ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন ম্যানেজারের বাবা তথা পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী ৷ তবে এই ঘটনার দায় পুরোপুরি চাপিয়ে দিয়েছেন ভাইপোর কাঁধে ৷ বিষয়টি স্বীকার করেছেন স্থানীয় তৃণমূল বিধায়কও ৷
ঘটনাটি মালদা জেলার রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহানগর গ্রামের ৷ ওই গ্রামে রয়েছে সাহানগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের মিনি ব্যাংক ৷ এক লহমায় নিজেদের জীবনের সঞ্চয় হারিয়ে এখন আকুল পাথারে পড়েছেন আমানতকারীরা ৷ প্রতিদিনই তাঁরা ব্যাংকের ম্যানেজার অমিতকুমার মণ্ডল কিংবা ক্যাশিয়ার প্রণবকুমার মণ্ডলের বাড়ির সামনে ভিড় জমাচ্ছেন ৷ সব হারিয়ে কেউ কেউ ভেঙে পড়ছেন কান্নায় ৷
সাহানগর গ্রামের মীনা মণ্ডল বলছেন, "আমি এই ব্যাংকে সাড়ে 10 লাখ টাকা জমা করেছি ৷ মাত্র 35 হাজার টাকা ফেরত পেয়েছি ৷ বাকি টাকা পাওয়া যায়নি ৷ বাড়ি গেলে বলছে, টাকা দেবে ৷ জোগাড় করছে ৷ অমিত বলছে, সে কিছু জানে না ৷ সব ওর বাবা জানে ৷ এরা তৃণমূলের লোক ৷ ব্যাংকের মালিক ৷ প্রণব ক্যাশিয়ার ৷ ওরা সবসময় প্রণবের দোষ দিচ্ছে ৷ টাকার জন্য সাত মাস ধরে ঘুরছি ৷ ব্যাংকও বন্ধ ৷ ব্যাংকের সামনে পুলিশ থাকছে ৷ পুলিশের দাপটে ব্যাংকে ঢোকাই যায় না ৷ ক্যাশিয়ার পঞ্চায়েত প্রধানের ভাইপো হয় ৷ ও বাড়িতে নেই ৷ দিল্লি পালিয়ে গিয়েছে ৷ পুলিশ বলছে, টাকা পাওয়া যাবে ৷ কিন্তু কবে পাব সেটা বলছে না ৷ বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়ের কাছে গিয়েছিলাম ৷ তিনিও আমাদের কথা শুনতে চাননি ৷ শুধু এর কাছে, ওর কাছে যেতে বলছেন ৷"
ওই গ্রামেরই মমতা মণ্ডল বলেন, "এখানে এক লাখ 10 হাজার টাকা জমা করেছিলাম ৷ এখন টাকা পাচ্ছি না ৷ প্রধানের স্বামী অনিল মণ্ডল আর ছেলে অমিত এই ব্যাংক চালায় ৷ ওদের বলা হলেও টাকা ফেরত দিচ্ছে না ৷ ব্যাংকে এলে পুলিশ ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে ৷ 7-8 মাস ধরে ব্যাংক বন্ধ ৷ আমি আমার জমা করা টাকা ফেরত চাইছি ৷ টাকা পেলে চলে যাব ৷ কিন্তু টাকা কবে পাব জানি না ৷"
গ্রামের রাজকুমার মণ্ডল অসুস্থ ৷ চিকিৎসার জন্য ব্যাংকে টাকা তুলতে এসেছিলেন ৷ তাঁর কথায়, "এই ব্যাংকে এক লাখ টাকা জমা রেখেছি ৷ টাকার জন্য কালীপুজোর সময় থেকে ঘুরছি ৷ এক টাকাও ফেরত পাইনি ৷ টাকার জন্য মহানন্দটোলা পুলিশ ফাঁড়ি, রতুয়া থানা, এমনকি বিডিওর কাছেও গিয়েছি ৷ কিন্তু কোথাও থেকেই টাকা ফেরতের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি ৷ ওদের বাড়িতে অন্তত 50 বার গিয়েছি ৷ সম্প্রতি আমার অপারেশন হয়েছে ৷ চিকিৎসার জন্য 10 হাজার টাকা আমার অ্যাকাউন্ট থেকে তুলতে চেয়েছিলাম ৷ সেটাও ওরা দেয়নি ৷ শুধু সময় নিয়ে ঘোরাচ্ছে ৷ প্রধানের কাছে গিয়েছি ৷ কিন্তু তিনি অভিযোগই জমা নেননি ৷ ব্যাংকের ম্যানেজার হিসাবে অনিল মণ্ডলই কাজ করেন ৷ অনিলবাবু প্রধানের স্বামী ৷ আমি টাকা ফেরত চাই ৷ আবার চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে ৷ এখানে 10-12 হাজার অ্যাকাউন্ট রয়েছে ৷ সব মিলিয়ে 12-13 কোটি টাকা তছরুপ হয়েছে ৷"
ব্যাংকের ম্যানেজার অমিতকুমার মণ্ডলকে পাওয়া যায়নি ৷ কথা বলতে রাজি নন পঞ্চায়েত প্রধান ৷ তাঁর স্বামী অনিল মণ্ডল বলেন, "আমি এই ব্যাংকের প্রাক্তন ম্যানেজার ৷ এখন অমিতকুমার মণ্ডল ম্যানেজার ৷ ব্যাংকের ক্যাশিয়ার প্রণবকুমার মণ্ডল ব্যাংকে থাকা প্রায় তিন কোটি টাকা তছরুপ করেছে ৷ পরিবারের একাধিক সদস্যের নামে সে ঋণ করেছে ৷ প্রণব আমার ভাইপো ৷ সে এখন পলাতক ৷ গত 6 জুন সে এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছে ৷ আমি ব্যক্তিগত ঋণ উদ্ধার করে আমানতকারীদের টাকা দিচ্ছি ৷ ওকে গ্রেফতারের জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছি ৷ ক্যাশিয়ার নিজের ইচ্ছোমতো কাউকে ঋণ দিতে পারে না ৷ সে ম্যানেজারের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে এসব কাজ করেছে ৷ প্রায় 6-7 হাজার গ্রাহকের টাকা এখানে গচ্ছিত রয়েছে ৷ প্রায় 7-8 কোটি টাকা নিয়ে ভাইপো পালিয়েছে ৷ আমরা গ্রাহকদের টাকা মেটানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি ৷"
বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিষয়টি অস্বস্তিতে ফেলেছে রাজ্যের শাসকদলকে ৷ রতুয়া কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "সাহানগর গ্রামটি মহানন্দটোলা পঞ্চায়েতের মধ্যে ৷ কিন্তু গ্রামটি রয়েছে বিলাইমারি পঞ্চায়েত এলাকায় ৷ এখানে আমি দু’টি ব্যাংক করেছি ৷ বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংক ও ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার শাখা রয়েছে এখানে ৷ কোনও এক অদৃশ্য কারণে এই দুটি ব্যাংকে গ্রামবাসীরা টাকা রাখেন না ৷ শুনেছি, এই দুটি ব্যাংকে যেন কেউ টাকা না রাখে তার জন্য ওই সমবায় ব্যাংকের লোকজন বেশি সুদের লোভ দিয়েছিল ৷ এখন টাকার অভাবে কারও মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কারও চিকিৎসা হচ্ছে না ৷ তারা আমার কাছে আসছে ৷ ওই ব্যাংকে প্রায় পাঁচ হাজার আমানতকারী রয়েছে ৷ আমি প্রশাসনকে বলব, এটার যেন ব্যবস্থা করা হয় ৷ শুনেছি, ওর ভাইপো নাকি চার কোটি টাকা নিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছে ৷ ওকে ধরা গেলে কাজ হতো ৷ আমানতকারীরা সব আমারই ভোটার ৷ কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই ৷"
ভোটের মুখে এমন অস্ত্র হাতছাড়া করতে রাজি নয় বিজেপি ৷ দলের উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সিংহানিয়া বলেন, "মহানন্দটোলা-বিলাইমারি এলাকার গরিব মানুষ ওই ব্যাংকে টাকা রাখেন ৷ ব্যাংকের চেয়ারম্যান রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় ৷ সেই ব্যাংকের ম্যানেজার অমিতকুমার মণ্ডল তৃণমূল প্রধানের ছেলে ৷ ভাইপো প্রণবকুমার মণ্ডল ক্যাশিয়ার৷ দু'জন মিলে 10-15 কোটি টাকা নিয়ে পলাতক ৷ এখন গরিব মানুষ টাকার জন্য প্রতিদিন ব্যাংকে যাচ্ছেন ৷ তাঁদের কেউ মেয়ের বিয়ে দেবেন, কেউ বা বাড়ি বানাবেন ৷ কিন্তু ব্যাংকে তালা ৷ তৃণমূল যে চোর আর লুটেরা, সেটা ফের প্রমাণিত হল ৷"
জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল ফোন না-ধরায় এই নিয়ে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ মালদার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বিষয়টি আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি ৷ কোনও মানুষ যাতে প্রতারিত না হন তার জন্য অবশ্যই পদক্ষেপ করা হবে ৷"