তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে আবাস প্রকল্পে 10 হাজার টাকা কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ

তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে আবাস প্রকল্পে 10 হাজার টাকা কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ
এক উপভোক্তার সঙ্গে পঞ্চায়েত প্রধানের রীতিমতো দরকষাকষি চলে টাকা দেওয়া নিয়ে। শেষে আবাসের ঘরের জন্য 10 হাজার টাকা দিতে রাজি হন উপভোক্তা।
Published : November 24, 2025 at 5:29 PM IST
স্বরূপনগর, 24 নভেম্বর: আবাসের ঘর পেতে হলে প্রথমে দিতে হবে পাঁচ হাজার ! পরে দিতে হবে কিস্তির আরও পাঁচ হাজার টাকা। টাকা না-দিলে আবাসের ঘর পেতে কোনও সাহায্য করা হবে না। তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের এমনই কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগরে। কীর্তিমান পঞ্চায়েত প্রধানের নাম সাবিকুন নাহার। তিনি বালতি-নিত্যানন্দকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান।
বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে দলের মহিলা পঞ্চায়েত প্রধানের কাটমানির অডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই অস্বস্তিতে পড়েছে শাসক শিবির। বেকায়দায় পড়ে বিষয়টি দলের উচ্চ নেতৃত্বের নজরে আনা হয়েছে বলে দাবি করেছেন স্বরূপনগর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। যদিও তাতে চিঁড়ে ভিজছে না ৷ পাল্টা, শাসক দলের ওই পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে বিজেপি। কাটমানি চাওয়ার যে অডিয়োটি ফাঁস হয়েছে (যার সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত) তাতে শোনা যাচ্ছে, এক উপভোক্তার সঙ্গে ওই পঞ্চায়েত প্রধানের রীতিমতো দরকষাকষি চলছে টাকা দেওয়া নিয়ে। উপভোক্তা কখনও আবাসের ঘরের জন্য কাটমানির টাকা কমানোর কথা বলছেন তৃণমূলের ওই পঞ্চায়েত প্রধানকে। আবার কখনও তাঁর দুরবস্থা কথা তুলে ধরছেন শাসকদলের নেত্রীর সামনে।
তবে, নাছোড়বান্দা পঞ্চায়েত প্রধান। উপভোক্তার উদ্দেশে তিনি স্পষ্ট বলছেন, "এটা আমার একার বিষয় নয়। নেতৃত্বের ব্যাপার। সেখানে আমি কী কিছু বলতে পারি ?" অনেক দরকষাকষির পর শেষে কিছু না-হওয়ার আবাসের ঘরের জন্য মোট 10 হাজার টাকা দিতে রাজি হয়ে যান সেই উপভোক্তা। এই টাকার অর্ধেকটা তাঁকে প্রথমে দিতে হবে । পরে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ঢুকলে দিতে হবে আরও পাঁচ হাজার টাকা।
তবে যাঁর বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ, তৃণমূলের সেই পঞ্চায়েত প্রধান সাবিকুন নাহার ঘটনার পর থেকে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। উত্তর দেননি মেসেজেরও।
অডিয়োর আরও একটি অংশে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান সাবিকুন নাহারকে বলতে শোনা যাচ্ছে, "আগের বার অনেক উপভোক্তাই টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও পরে পাঁচ হাজার টাকা দেয়নি। তাই, এবার আর আমি তাঁদের কোনও দায়িত্ব নেব না। আবাসের দ্বিতীয় কিস্তির টাকার জন্যও কোনও দৌড়াদৌড়ি করব না। আমার সঙ্গে বেইমানি করেছে ওঁরা। কেউ কথা রাখেনি। এবার আসলে পরিষ্কার বলে দেব, তোমরা নিজেরাই বিডিও অফিসে গিয়ে এই বিষয়ে যোগাযোগ করে নাও। আমার কথা শুনলে আমি তার জন্য সবসময় রয়েছি। আমি চাই আবাসের ঘরের 1 লক্ষ 20 হাজার টাকার পুরোটাই তোমাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ঢুকে যাক । তবে কথা মতো আমাকে কিন্তু টাকা দিয়ে দিতে হবে ৷"
শাসক দলের পঞ্চায়েত প্রধানের এই কথোপকথন ঘিরে এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে স্বরূপনগরে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ওই পঞ্চায়েত প্রধান সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেয়ার নাম করে এভাবেই কাটমানি আদায় করেন সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও । আগেও তাঁর বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ উঠেছে। ভুড়িভুড়ি অভিযোগ থাকার পরেও সাবিকুন নাহারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাই ক্ষুদ্ধ বাসিন্দারা চাইছেন দুর্নীতিগ্রস্ত ওই পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক।
এদিকে, এই ঘটনাকে ঘিরে চাপানউতোর শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলেও। এ নিয়ে স্বরূপনগর দক্ষিণ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি রমেন সরদার বলেন, "যদি এরকম হয়ে থাকে তা ঠিক হয়নি। এসব করে অন্যায় করছেন পঞ্চায়েত প্রধান । বিষয়টি দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে । বিষয়টি তারাই দেখছেন ৷ এটুকু বলতে পারি ওর বিরুদ্ধে দল নিশ্চয় ব্যবস্থা নেবে।"
যদিও ভোটের আগে গরম ইস্যু পেয়ে তেড়েফুড়ে ময়দানে নেমে পড়েছে গেরুয়া শিবির। এই বিষয়ে স্বরূপনগরের বিজেপি নেতা বৃন্দাবন সরকার বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছিলাম আবাস যোজনায় কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা পাঠায় তার থেকে কাটমানি নেন তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা। আজকে সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে গেল ৷ এতদিন মানুষ সাহস করে কাটমানির অডিয়ো সামনে আনতে পারছিলেন না। এখন তাঁরাই সাহস সেই কাটমানির অডিয়ো ফাঁস করে দিচ্ছেন। গরিব মানুষের সামর্থ্য না-থাকলেও তৃণমূল নেতাদের চাপের মুখে আবাসের কাটমানির টাকা দিতে বাধ্য হচ্ছেন একশ্রেণির উপভোক্তারা। তৃণমূলের যে সমস্ত পঞ্চায়েত প্রধানরা কাটমানি নিচ্ছেন তাদের সতর্ক করে বলে দিতে চাই, 2026-র পর ভুক্তভোগী উপভোক্তারা প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন আপনাদের কাছ থেকে কাটমানির দ্বিগুণ টাকা আদায় করার জন্য।"