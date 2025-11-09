মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে শ্লীলতাহানি-প্রাণনাশের হুমকি, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে শ্লীলতাহানি-প্রাণনাশের হুমকি, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা
মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে 'শ্লীলতাহানি'র মামলা তুলে নিতে প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ। তৃণমূল নেত্রীর হাত ধরে টানাটানি, অভিযোগ উঠল দলেরই পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে।
Published : November 9, 2025 at 3:39 PM IST
সন্দেশখালি, 9 নভেম্বর: ফের শিরোনামে সন্দেশখালি ৷ এবার তৃণমূলের শিক্ষক নেতার বিরুদ্ধে হওয়া শ্লীলতাহানির মামলা তুলে নিতে চাপ দেওয়ার অভিযোগ ৷ দাবি, মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে দলেরই মহিলা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যকে তিনি প্রাণনাশের 'হুমকি' দিয়েছেন। রবিবার সন্দেশখালি থানায় শ্লীলতাহানি, মারধর ও হুমকির অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্যাতিতা।
যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন খুলনা পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য বিষ্ণুপদ প্রামাণিক। এর নেপথ্যে চক্রান্ত দেখছেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে বসিরহাট জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান বলেন, "ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাউকে রেয়াত করা হবে না।" বছর খানেক আগে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। সেই তখন থেকে মামলা তুলে নিতে নির্যাতিতাকে প্রায়শই চাপ দেন শাসক শিবিরের অভিযুক্ত শিক্ষক নেতা ৷ প্রাণ বাঁচাতে শেষমেশ সন্তানদের নিয়ে টাকিতে বাপের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন।
সেখান থেকেই শনিবার বিকেলের দিকে সন্দেশখালির খুলনা গ্রামের শ্বশুরবাড়িতে ফিরছিলেন নির্যাতিতা ৷ অভিযোগ, বাস থেকে নামার পরেই তাঁর পথ আটকে দাঁড়ান শাসকদলের ওই শিক্ষক নেতা। এরপর, প্রকাশ্যেই ওই তৃণমূল নেত্রীর মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য 'হুমকি' দেন ! কোনওক্রমে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচেন নির্যাতিতা মহিলা। তারপর তিনি পুরো ঘটনাটি তাঁর আইনজীবীকে জানান।
রবিবার আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়েই পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে সন্দেশখালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি ৷ নির্যাতিতা বলেন, "গত বছরের 20 এপ্রিল দলেরই ওই শিক্ষক নেতা ও পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে সন্দেশখালি থানায় একটি মামলা করেছিলাম। সেটি ছিল অশ্লীল ভিডিয়ো করে অশালীন আচরণ ও ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলা । সেই মামলা তুলে নেওয়ার জন্য আমার উপর লাগাতার চাপ সৃষ্টি করছিলেন অভিযুক্ত নেতা। প্রাণনাশের হুমকিও দিচ্ছিলেন। হুমকি দিয়েছেন, মামলা তুলে না-নিলে আমার পরিবারকে সে মেরে ফেলবে করে দেবে।"
তিনি আরও বলেন, "সেই হুমকির ভয়ে আমি আমার সন্তানদের নিয়ে টাকিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হই। সেখান থেকেই শনিবার বিকেলে আমি আমার স্বামীর কর্মস্থল সন্দেশখালিতে ফিরছিলাম। তখনই আমার পথ আটকে রিভলবার মাথায় ঠেকিয়ে আমার পরিবারকে খুন করার হুমকি দেন দলেরই ওই পঞ্চায়েত সদস্য। সেই সঙ্গে আমার হাত ধরে টানাটানিও করেন। আমি ওঁর বিরুদ্ধে সন্দেশখালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। এই ধরনের নোংরা মানসিকতার লোকেদের কঠোর শাস্তি হোক, সেটাই চাই।"
নির্যাতিতা মহিলার আইনজীবী কালীদাস মণ্ডল বলেন, "ওই মহিলা ফোন করে তাঁর সঙ্গে হওয়া ঘটনাটি জানান আমাকে। আজকে ওই শিক্ষক নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। যিনি অভিযোগ করেছেন তিনি তৃণমূলের একজন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। আর যার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তিনিও শাসক দলেরই পঞ্চায়েত সদস্য। "
এদিকে, যার বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ উঠেছে সেই শিক্ষক নেতা তথা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য বিষ্ণুপদ প্রামাণিক বলেন, "এরকম কোনও ঘটনার কথা জানি না। আমার বিরুদ্ধে থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়েছে কি না,সেটাও আমার জানা নেই। তবে, এটুকু বলব এক বছর আগেও আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল সেটাও ছিল মিথ্যে ও ভিত্তিহীন। দলকে অবশ্যই জানাব বিষয়টি।"