কাটমানির চাপের জন্য বিজেপি কর্মীরা দায়ী ! নিজেকে শেষ করলেন তৃণমূল নেতা

কাটমানির চাপের জন্য বিজেপি কর্মীরা দায়ী ! নিজেকে শেষ করলেন তৃণমূল নেতা
বিজেপির সরকারের শুরুতেই তোলাবাজি, দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হচ্ছেন তৃণমূলের কাউন্সিলর থেকে বিধায়করা ৷ এই অভিযোগ সহ্য করতে না পেরে নিজেকে শেষ করলেন তৃণমূল নেতা ৷
Published : June 7, 2026 at 7:12 PM IST
কোচবিহার, 7 জুন: কাটমানি ফেরতের চাপ ! ফেসবুকে পোস্ট করে নিজের জীবন শেষ করলেন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী ৷ ঘটনায় চাঞ্চল্য কোচবিহারে ৷ কোচবিহারের গড়িয়াহাটি-1 গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যা লক্ষ্মী দেবনাথের স্বামী তথা তৃণমূল নেতা দিলীপ দেবনাথ ৷
গতকাল শনিবার রাতে ফেসবুকে পোস্ট করে কয়েকজনের নামে অভিযোগ করেন তিনি ৷ এরপরই রবিবার সকালে শীতলকুচির গোসারহাট বাজারে গিয়ে নিজের জীবন নিজেই শেষ করেন দিলীপ দেবনাথ ৷
বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর চারদিকে তৃণমূল নেতা, বিধায়ক, কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ ওঠে ৷ তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার করা হচ্ছে তৃণমূলের নেতা, বিধায়ক ও কাউন্সিলরদের ৷
এই পরিস্থিতিতে গত কয়েকদিন ধরে শীতলকুচির গোসাইয়ের হাটে এক আত্মীয়ের বাড়িতে পরিবার নিয়ে ছিলেন দিলীপ ৷ কাটমানি নিয়ে চাপের কারণে ভোটের পর থেকেই বাড়ি ছাড়া ছিলেন তিনি ৷ এরপর রবিবার সকালে গোসাইহাট বাজার থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয় ৷
মৃতের স্ত্রী তথা তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য লক্ষ্মী দেবনাথ বলেন, "তিনি কারও কাছ থেকে টাকা নেননি ৷ তাঁর নামে মিথ্যে অপপ্রচার করা হচ্ছে ৷ উনি বেশকিছুদিন ধরে মনমরা ছিলেন ৷ তারপর এদিন এই কারণে নিজেকে শেষ করেন ৷" মৃতের মেয়ে মধুমিতা দেবনাথ বলেন, "পালাবদলের পর থেকেই বাবার উপর চাপ দেওয়া হচ্ছিল ৷ অপপ্রচার করা হচ্ছিল ৷ এই মিথ্যা অপপ্রচার বাবা মেনে নিতে পারছিল না ৷ তাই এই ঘটনা ৷"
পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত করতে পাঠিয়েছে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে শনিবার রাতে ওই তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী দিলীপ দেবনাথ সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "নারায়ণ পাল, সত্যরঞ্জন দাস, মিঠুন দত্ত, বিভাষ দে, মুনমুন দত্ত- এরা আমার নামে মিথ্যা অপপ্রচার করে এমন করেছে, যে আমার মৃত্যু ছাড়া কোনও উপায় নেই ৷ আমার মৃত্যুর জন্য এরা দায়ী ৷"
জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, তাঁরা সকলেই এলাকায় বিজেপি কর্মী বলে পরিচিত ৷ যদিও ঘটনার পর থেকে তাঁরা বাড়িতে নেই ৷ তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সহ সভাপতি আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন, "মিথ্যে অপপ্রচার সহ্য করতে না-পেরে দিলীপ দেবনাথ নিজেকে শেষ করেছেন ।" বিজেপি নেতা বিরাজ বোস বলেন, "এই ঘটনার কথা জানা নেই ৷ খোঁজ নিয়ে দেখব ৷" পুলিশ জানিয়েছে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।