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কাটমানি ফেরানোর দাবিতে জনরোষ, ভরা বাজারে কান ধরে ওঠবস পঞ্চায়েত সদস্যের

স্থানীয়দের একাংশের মতে, এই ঘটনা শুধু একজন জন প্রতিনিধিকে ঘিরে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং দীর্ঘদিনের জমে থাকা অসন্তোষের প্রতিফলন ।

South 24 Parganas News
পঞ্চায়েত সদস্যের কান ধরার মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 19, 2026 at 1:56 PM IST

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সাগর, 19 জুলাই: কাটমানি ও তোলাবাজির অভিযোগ। কান ধরে ওঠবস করলেন তৃণমূল নেতা রবিন জানা ৷ অতীতে তিনি ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান ৷ এখনও সদস্য ৷ তাঁকে ঘিরে দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটল । ঘটনাটি দক্ষিণ 24 পরগনার ধবলাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৷

সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, জনরোষের মুখে পড়ে প্রকাশ্যে কান ধরে ওঠবস করে ক্ষমা চাইছেন পঞ্চায়েত সদস্য ৷ এই ঘটনা ঘিরে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তরজা । তবে এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷

পঞ্চায়েত সদস্যের কান ধরে উঠবস, দেখুন ভিডিয়ো (ইটিভি ভারত)

স্থানীয়দের দাবি, তৃণমূলের পঞ্চায়েতের প্রধান থাকাকালীন রবিন বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তাদের কাছ থেকে কাটমানি আদায় করতেন ৷ তোলাবাজি করতেন ৷ সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাতেন । তবে সেই সময় অনেকেই প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে সাহস পাননি । রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর এলাকায় সাধারণ মানুষ নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন বলেই দাবি স্থানীয়দের একাংশের ।

অভিযোগ, সম্প্রতি রবিন জানা এলাকায় গেলে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান । তাঁরা কাটমানির টাকা ফেরতের দাবি তোলেন এবং অতীতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্য প্রকাশ্যে জবাবদিহি দাবি করেন । পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । উপস্থিত মানুষের চাপের মুখে রবিন জানা প্রকাশ্যে কান ধরে ওঠবস করেন ৷ নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চান বলে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে । ঘটনাস্থলে উপস্থিত বহু মানুষ মোবাইল ফোনে সেই দৃশ্য রেকর্ড করেন এবং পরে তা সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ।

ভিডিওটি সামনে আসতেই এলাকাজুড়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে । কেউ এটিকে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করছেন, আবার কেউ বলছেন, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া উচিত নয় ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, বহু বছর ধরে তাঁরা বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেতে গিয়ে হয়রানির শিকার হয়েছেন । তাঁদের অভিযোগ, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হত । সেই সমস্ত অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও তুলেছেন তাঁরা ।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোরও । বিজেপি নেতা রাজু মণ্ডল বলেন, "ভোটের আগে তৃণমূলের আমলে কাটমানি থেকে শুরু করে একাধিক অভিযোগ ছিল । সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ভয়ে মুখ খুলতে পারেননি । এখন পরিস্থিতি বদলেছে । মানুষ নিজেরাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন । ধবলাটের এই ঘটনা তারই প্রতিফলন ।"

অন্যদিকে, এই ঘটনার বিষয়ে রবিন জানা বা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ এখন প্রশাসন বা তদন্তকারী সংস্থা এই অভিযোগগুলির বিষয়ে কী পদক্ষেপ করে, সেদিকেই নজর রয়েছে এলাকার মানুষের । একই সঙ্গে ভাইরাল ভিডিও ঘিরে ধবলাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে ।

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