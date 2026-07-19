কাটমানি ফেরানোর দাবিতে জনরোষ, ভরা বাজারে কান ধরে ওঠবস পঞ্চায়েত সদস্যের

কাটমানি ফেরানোর দাবিতে জনরোষ, ভরা বাজারে কান ধরে ওঠবস পঞ্চায়েত সদস্যের
স্থানীয়দের একাংশের মতে, এই ঘটনা শুধু একজন জন প্রতিনিধিকে ঘিরে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং দীর্ঘদিনের জমে থাকা অসন্তোষের প্রতিফলন ।
Published : July 19, 2026 at 1:56 PM IST
সাগর, 19 জুলাই: কাটমানি ও তোলাবাজির অভিযোগ। কান ধরে ওঠবস করলেন তৃণমূল নেতা রবিন জানা ৷ অতীতে তিনি ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান ৷ এখনও সদস্য ৷ তাঁকে ঘিরে দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটল । ঘটনাটি দক্ষিণ 24 পরগনার ধবলাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৷
সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, জনরোষের মুখে পড়ে প্রকাশ্যে কান ধরে ওঠবস করে ক্ষমা চাইছেন পঞ্চায়েত সদস্য ৷ এই ঘটনা ঘিরে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তরজা । তবে এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷
স্থানীয়দের দাবি, তৃণমূলের পঞ্চায়েতের প্রধান থাকাকালীন রবিন বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তাদের কাছ থেকে কাটমানি আদায় করতেন ৷ তোলাবাজি করতেন ৷ সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাতেন । তবে সেই সময় অনেকেই প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে সাহস পাননি । রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর এলাকায় সাধারণ মানুষ নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন বলেই দাবি স্থানীয়দের একাংশের ।
অভিযোগ, সম্প্রতি রবিন জানা এলাকায় গেলে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান । তাঁরা কাটমানির টাকা ফেরতের দাবি তোলেন এবং অতীতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্য প্রকাশ্যে জবাবদিহি দাবি করেন । পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । উপস্থিত মানুষের চাপের মুখে রবিন জানা প্রকাশ্যে কান ধরে ওঠবস করেন ৷ নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চান বলে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে । ঘটনাস্থলে উপস্থিত বহু মানুষ মোবাইল ফোনে সেই দৃশ্য রেকর্ড করেন এবং পরে তা সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ।
ভিডিওটি সামনে আসতেই এলাকাজুড়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে । কেউ এটিকে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করছেন, আবার কেউ বলছেন, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া উচিত নয় ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, বহু বছর ধরে তাঁরা বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেতে গিয়ে হয়রানির শিকার হয়েছেন । তাঁদের অভিযোগ, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হত । সেই সমস্ত অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও তুলেছেন তাঁরা ।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোরও । বিজেপি নেতা রাজু মণ্ডল বলেন, "ভোটের আগে তৃণমূলের আমলে কাটমানি থেকে শুরু করে একাধিক অভিযোগ ছিল । সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ভয়ে মুখ খুলতে পারেননি । এখন পরিস্থিতি বদলেছে । মানুষ নিজেরাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন । ধবলাটের এই ঘটনা তারই প্রতিফলন ।"
অন্যদিকে, এই ঘটনার বিষয়ে রবিন জানা বা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ এখন প্রশাসন বা তদন্তকারী সংস্থা এই অভিযোগগুলির বিষয়ে কী পদক্ষেপ করে, সেদিকেই নজর রয়েছে এলাকার মানুষের । একই সঙ্গে ভাইরাল ভিডিও ঘিরে ধবলাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে ।