পুকুরে ঝাঁপ দিয়েও রেহাই নেই ! টেনে তুলে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যকে মারধর কালনায়
TMC Leader Beaten in Kalna: ভোটের রেজাল্ট বেরনোর পর থেকে তাঁকে আর গ্রামে দেখা যায়নি ৷ এদিন দেখতে পেয়েই গ্রামবাসীদের একাংশ বিক্ষোভ দেখান ৷ তারপরই...
Published : November 24, 2026 at 1:32 PM IST
কালনা, 24 নভেম্বর: পায়ে বাঁধা দড়ি ধরে টানছেন কয়েকজন । পুকুরের জল থেকে টেনে-হিঁচড়ে তোলা হচ্ছে এক ব্যক্তিকে । কোনওক্রমে জল থেকে ডাঙায় উঠতেই তাঁকে বেঁধে ফেলা হল বিদ্যুতের খুঁটিতে । তারপর মারধর । এমনই দৃশ্য ধরা পড়েছে একটি ভিডিয়োতে ৷ আক্রান্ত ব্যক্তি কালনা-1 ব্লকের কাকুড়িয়া পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য সুমিত ঘোষ ।
ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই এলাকা ছাড়া ছিলেন সুমিত । দীর্ঘদিন পর তাঁকে গ্রামে দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ । এরপরই তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয় । অভিযোগ, পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে প্রাণ বাঁচাতে পুকুরে ঝাঁপ দেন ওই পঞ্চায়েত সদস্য । তাতেও রেহাই মেলেনি । পায়ে দড়ি বেঁধে জল থেকে টেনে তোলা হয় তাঁকে । এরপর বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে চলে মারধর । খবর পেয়ে কালনা থানার বুলবুলিতলা ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে ।
কেন আচমকা এভাবে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রামবাসীদের একাংশ ?
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুমিত ঘোষের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই একাধিক আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠছিল । অভিযোগ, তৃণমূলের আমলে গ্রামের বহু মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়েও তা ফেরত দেননি তিনি । পাশাপাশি কাঁকুড়িয়া পঞ্চায়েতের মিনি সেচ প্রকল্পের টাকা নয়ছয় করার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ।
স্থানীয়দের একাংশের দাবি, পঞ্চায়েতের সদস্য হলেও এলাকায় তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল । তাঁর কথাতেই পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজকর্ম পরিচালিত হত । প্রভাবের কারণে এতদিন কেউ প্রকাশ্যে মুখ খোলার সাহস পাননি ।
রাজ্যে পালাবদলের পর বেশ কিছুদিন গা ঢাকা দিয়েছিলেন সুমিত । সম্প্রতি গ্রামে ফিরতেই তাঁর কাছে পুরনো পাওনা টাকা এবং মিনি সেচ প্রকল্পের খরচের হিসাব চান স্থানীয়দের একাংশ । অভিযোগ, সেই হিসাব দেওয়া বা টাকা ফেরত দেওয়ার পরিবর্তে তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন তিনি । তাতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । এরপরই তাঁকে ঘিরে ধরে মারধর ও বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে রাখার ঘটনা ঘটে ।
ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে এলাকায় । বিজেপির স্থানীয় নেতাদের দাবি, দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ থেকেই গ্রামবাসীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছেন । এর সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই । বরং বিজেপির কর্মীরাই তাঁকে উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন । যদিও ঘটনার পিছনে ঠিক কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
অন্যদিকে, এলাকাবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে কালনা থানার পুলিশ সুমিত ঘোষকে আটক করেছে । তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক অনিয়মের অভিযোগগুলির সত্যতা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
এই বিষয়ে বিজেপির মণ্ডল সভাপতি অনুপ হালদারের দাবি, তৃণমূলের আমলে সুমিত ঘোষের বিরুদ্ধে বহু মানুষের কাছ থেকে টাকা নেওয়া এবং মিনি সেচ প্রকল্পের অর্থে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল । সেই কারণে তাঁর প্রতি ক্ষোভ জমেছিল স্থানীয়দের একাংশের ।
অনুপের দাবি, ঘটনার দিন কয়েকজন গ্রামবাসী পুরনো পাওনা টাকা এবং সেচ প্রকল্পের খরচের হিসাব চাইতে গেলে তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন সুমিত । তবে তাঁকে মারধর করা হয়েছিল কি না, তা তাঁর জানা নেই । তাঁর মতে, গ্রামবাসীদের কাছ থেকে নেওয়া টাকা ফিরিয়ে দেওয়াই এখন তাঁদের দাবি ।