নাবালিকাকে শারীরিক নিগ্রহ-প্রাণনাশের হুমকি ! গ্রেফতার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য
নির্যাতিতা নাবালিকা তার মা’কে জানালেও গুরুত্ব না-দেওয়ার অভিযোগ ৷ ভিনরাজ্যে কর্মরত বাবা বাড়ি ফিরলে থানায় অভিযোগ দায়ের ৷
Published : July 21, 2026 at 9:04 PM IST
মালবাজার (জলপাইগুড়ি), 21 জুলাই: মালবাজার থানা এলাকায় নাবালিকার শারীরিক নিগ্রহ ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ ৷ ঘটনায় ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের এক সদস্যকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা নাবালিকার বাবা বেশ কয়েক বছর ধরেই কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে থাকেন ৷ তাঁদের বাড়ি মেটিলি থানা এলাকায় ৷ তিন বছর আগে নাবালিকার মা সন্তানদের নিয়ে ওদলাবাড়ি এলাকায় বাপের বাড়িতে চলে আসেন ৷ সেখানেই ঘটনাটি ঘটেছে ৷
অভিযোগ ওদলাবাড়িতে আসার পর থেকেই এই পরিবারের সঙ্গে সখ্যতা বৃদ্ধি করেন অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য ৷ এরপর গত বছর অক্টোবর মাসে পুজোর সময় থেকে মায়ের অনুপস্থিতে নাবালিকার উপর শারীরিক নির্যাতন শুরু করেন অভিযুক্ত ব্যক্তি ৷ সেই সঙ্গে ক্রমাগত প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় নির্যাতিতা নাবালিকাকে ৷ নির্যাতন এবং হুমকির মুখে ক্রমশ ভেঙে পড়তে থাকে সে ৷ পরবর্তীতে নির্যাতিতা নাবালিকা তার মা’কে গোটা বিষয়টি জানায় ৷ কিন্তু, তার মা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি বলে অভিযোগ উঠেছে ৷
এরপর তিন মাস আগে কাজের জন্য ভিনরাজ্যে থাকা নির্যাতিতা নাবালিকার বাবা বাড়ি ফেরেন ৷ তারপরেও সে চুপ ছিল ৷ তবে, সম্প্রতি নাবালিকা সাহস করে পুরো ঘটনা তার বাবাকে জানায় ৷ নিজের মেয়ের সঙ্গে ঘটে চলা নির্যাতন ও অপরাধের কথা শুনে তিনি মালবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে, পুলিশ পকসো আইনের 8/12 ধারায় মামলা রুজু করেছে ৷
এরপর মঙ্গলবার দুপুরে ওদলাবাড়ি থেকেই অভিযুক্ত তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যকে গ্রেফতার করা হয় ৷ তবে, এই ঘটনায় আরও একটি অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্যাতিতা নাবালিকার মায়ের সঙ্গে অভিযুক্তের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল ৷ পুলিশ বুধবার অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করবে বলে জানা গিয়েছে ৷
এই ঘটনা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওদলবাড়ি এলাকায় ৷ ঘটনার খবর পেয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মালবাজার প্রখণ্ডের সভাপতি দীপ তিওয়ারি থানায় যান ৷ তিনি বলেছেন, "প্রতিনিয়ত মা-বোনদের ওপর এই ধরনের অত্যাচার চলছে ৷ আমরা চাই প্রশাসন ঘটনার তদন্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করুক ৷" এই নিয়ে মালবাজার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুদীপ্ত সরকার বলেছেন, "ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ যদিও অভিযুক্ত সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৷ আমরা পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছি ৷"