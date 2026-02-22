যোগী-রাজ্য থেকে 135 পুরোহিত এনে দশলাখি ‘মহাযজ্ঞের’ আয়োজন কোচবিহারের তৃণমূল নেতার

যোগী-রাজ্য থেকে 135 পুরোহিত এনে দশলাখি ‘মহাযজ্ঞের’ আয়োজন কোচবিহারের তৃণমূল নেতার
কোচবিহার, 22 ফেব্রুয়ারি: আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের বাদ্যি এখনও বাজেনি, তবে জেলায় জেলায় রাজনৈতিক প্রস্তুতি তুঙ্গে ! এমন আবহে আগামী 9 মার্চ কোচবিহার শহরের স্টেশন চৌপথি এলাকায় প্রায় 10 লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিরাট মহাযজ্ঞের আয়োজন করতে চলেছেন জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ।
শাসকদলের জেলার নেতার এহেন আয়োজন ঘিরে শহরের জনমানসে কৌতূহল, ধর্মীয় আবহে রাজনৈতিক বার্তা ? যদিও তৃণমূলের দাবি, এর সঙ্গে সরাসরি রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই৷ এটি সম্পূর্ণভাবে কোচবিহারবাসীর মঙ্গল ও জেলার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে । বিষয়টি অবশ্য কটাক্ষের সুরে বলছেন, "ঠ্যালার নাম বাবাজি! ভোটের আগে ‘হিন্দু ভোট’ টানতেই এই কৌশল নিয়েছে তৃণমূল !"
তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, যজ্ঞে অংশ নেবেন প্রায় 135 জন পুরোহিত । স্থানীয় পুরোহিতদের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের বেনারস ও কাশী-সহ বিভিন্ন এলাকা থেকেও পুরোহিতরা উপস্থিত থাকবেন । সোয়া লক্ষ মাটির শিবলিঙ্গ নির্মাণ করে বিশেষ পুজো ও যজ্ঞের আয়োজন করা হবে । 9 মার্চ সকাল সাতটা থেকে শুরু হবে অনুষ্ঠান ।
দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, “কোচবিহারের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও উন্নয়নের কামনায় এই মহাযজ্ঞের আয়োজন। এখানে কোনও রাজনীতি নেই, সকলের জন্যই এই উদ্যোগ।” তবে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, ভোটের ঠিক আগে এত বড় আয়োজনের তাৎপর্য কী?
কোচবিহার জেলা বিজেপির সম্পাদক বিরাজ বোসের কটাক্ষ, “তৃণমূল ভোটের রাজনীতি করছে। মানুষ তাদের থেকে সরে গিয়েছে বুঝতে পেরেই এই ধরনের তুষ্টিকরণের পথ বেছে নিয়েছে । তবে ছাব্বিশের ভোটে ওদের পরাজয় নিশ্চিত ৷ এবারে আর কোনও যজ্ঞ করে লাভ হবে না, তৃণমূল ক্ষমতা থেকে যাচ্ছেই ৷" তাঁর দাবি, 2021 সালের বিধানসভা ও 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে শহরাঞ্চলে তৃণমূল পিছিয়ে পড়েছিল। শহরের হিন্দু ভোটের বড় অংশ বিজেপির দিকে ঝুঁকেছিল, তাই ভোটের মুখে হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক ফিরে পেতে মরিয়া তৃণমূল এই কৌশলী পদক্ষেপ নিয়েছে বলে মত গেরুয়া শিবিরের ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র আগামী নির্বাচনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । পুরসভা তৃণমূলের দখলে থাকলেও শহরাঞ্চলে ভোটের অঙ্কে অনিশ্চয়তা রয়ে গিয়েছে । ফলে ভোটের আগে ধর্মীয় আবহ তৈরি করে জনসংযোগ বাড়ানোর কৌশল নিয়েছে শাসকদল ।
উল্লেখ্য, এর আগেও লোকসভা নির্বাচনের আগেও এরকম যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি। এবার বিধানসভা ভোটের আগে ফের সেই পথেই হাঁটছেন তিনি। স্বভাবতই, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মোড়কে রাজনৈতিক বার্তা কি না, তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে কোচবিহার জুড়ে । এখন দেখার, ভোটের মুখে 9 মার্চের মহাযজ্ঞে কতটা জনসমাগম হয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ।
