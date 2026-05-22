‘আগে নির্দিষ্ট করে বলুক কোন অংশ বেআইনি’, বাড়ি ভাঙার নোটিশ নিয়ে পুরসভাকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

পুরসভাকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে সাংসদ বলেন, "আগে বলতে বলুন নির্দিষ্ট করে কোন অংশটা বেআইনি। স্পেসিফিক বলতে বলুন, তারপর এসব জিজ্ঞেস করবেন।"

তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 22, 2026 at 10:38 PM IST

কলকাতা, 22 মে: বাড়ি ভাঙার নোটিশ নিয়ে এবার কলকাতা পুরনিগমের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার কালীঘাটের বাড়িতে কলকাতা পুরনিগমের তৃণমূল কাউন্সিলরদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই বৈঠক শেষে বেরিয়ে আসার সময় তাঁর বাড়ি ভাঙার পুর-নির্দেশিকা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ক্ষোভ উগরে দেন অভিষেক। পুরসভাকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, "আগে বলতে বলুন নির্দিষ্ট করে কোন অংশটা বেআইনি। স্পেসিফিক বলতে বলুন, তারপর এসব জিজ্ঞেস করবেন।"

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই কলকাতা পুরনিগম শহরের বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে কড়া পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। এই আবহে গত কয়েক দিন ধরে চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই প্রধান ‘ডেরা’। কলকাতা পুরসভার পাঠানো জোড়া নোটিশকে কেন্দ্র করে আপাতত এই দুই সম্পত্তি নিয়েই রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে।

এর মধ্যে একটি হল 188 এ হরিশ মুখার্জি রোডের প্রাসাদোপম বহুতল 'শান্তিনিকেতন', যেখানে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে থাকেন অভিষেক। অন্যটি হল 121 নম্বর কালীঘাট রোডের বাড়ি। এই বাড়িটি নথি অভিষেকের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে হলেও, সেটিকে ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস’ সংস্থার সম্পত্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ।

188 এ হরিশ মুখার্জি রোডে অবস্থিত অভিষেকের প্রাসাদোপম বহুতল 'শান্তিনিকেতন' (ইটিভি ভারত)

পুরসভা সূত্রে খবর, বর্তমানে বালিগঞ্জ ও তিলজলা-সহ অভিষেকের মোট 17টি সম্পত্তি পুর কর্তৃপক্ষের নজরে রয়েছে। তবে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ভবানীপুর বিধানসভা এলাকার 73 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ওই দুটি বাড়ির দেওয়ালেই নোটিস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরসভার দাবি, এই দুই ঠিকানার নির্মাণে মূল নকশার বাইরে গিয়ে প্ল্যান-বহির্ভূত বেশ কিছু অংশ তৈরি করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ বেআইনি।

পুরসভার নোটিশে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী সাত দিনের মধ্যে ওই বেআইনি অংশ নিজেদের উদ্যোগে ভেঙে ফেলতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরও ভাঙা না হলে পুরসভাই বুলডোজার নামিয়ে সেই অবৈধ নির্মাণ গুঁড়িয়ে দেবে বলে চরম হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। পুরসভার এই চরম হুঁশিয়ারির জবাবেই আজ পাল্টা রণং দেহি মেজাজে অবতীর্ণ হয়ে সুনির্দিষ্ট প্রমাণের দাবি তুললেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ।

এর আগে গত মঙ্গলবার বিকেলে দলের বিধায়কদের নিয়ে একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠকেও ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন তিনি। সেদিন সাফ জানিয়েছিলেন, ওরা (রাজ্যের বিজেপি সরকার) যা খুশি করুক, তাঁর বাড়ি ভেঙে দিক বা নোটিস পাঠাক, তিনি কোনও অবস্থাতেই মাথা নত করবেন না। একই সঙ্গে বর্তমান অভিষেক বলেন, এমন মানসিকতার মুখ্যমন্ত্রী বাংলা আগে কখনও দেখেনি। সব মিলিয়ে পুরসভার নোটিশ ঘিরে শাসক-বিরোধী তরজায় রাজ্য রাজনীতিতে উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে।

