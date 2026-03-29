তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে ধুন্ধুমার নওদা, 'লাল কার্ড দেখিয়ে বের করে দেব' হুঁশিয়ারি অভিষেকের

তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে ধুন্ধুমার নওদা, 'লাল কার্ড দেখিয়ে বের করে দেব' হুঁশিয়ারি অভিষেকের
নির্বাচনী সভায় পৌঁছনোর আগেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের নওদা ৷ পরিস্থিতি সামলাতে মঞ্চ থেকে কর্মীদের সতর্ক করেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ৷
Published : March 29, 2026 at 8:22 PM IST
নওদা, 29 মার্চ: সভার আগে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদের নওদা বিধানসভা ৷ এরপর নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে তৃণমূলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠের বাইরে বের করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এর সঙ্গে 'অধীরবাবু, হুমায়ুনবাবু, মোদিবাবু'কে সর্ষেফুল দেখানোর চ্যালেঞ্জ দিলেন গোষ্ঠী নির্বিশেষে তৃণমূলের সব কর্মী-সমর্থকদের ৷
রবিবার নওদার সভায় অভিষেকের পৌঁছনোর আগে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলায় তুলকালাম কাণ্ড বাধে ৷ একে অপরের বিরুদ্ধে স্লোগানে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় ৷ শুধু বাক্য বাণই নয়, চলে চেয়ার ছোড়াছুড়িও, ভাঙচুর ৷ নওদা বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী শাহিনা মমতাজ খানের অনুগামীদের সঙ্গে ব্লক তৃণমূল সভাপতি সফিউজ্জামান শেখের (হাবিব) অনুগামীদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে চরম উত্তেজনা ছড়ায় ৷ পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে শীর্ষ নেতারা পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যান ৷
সভায় এসে মাঠে নামেন স্বয়ং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি মঞ্চে ব্লক সভাপতির সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন ৷ তখনও মঞ্চের নীচে পরস্পর বিরোধী স্লোগান থামেনি ৷ এই অবস্থায় মাইক হাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "প্রার্থী পছন্দ না-হলে ভাবুন এই কেন্দ্রে আমি প্রার্থী ৷ তাতেও যদি কেউ দলে থেকে বিরোধিতা করে দল তাঁকে ক্ষমা করবে না ৷ যাঁরা যে দলের জার্সি পরে আছেন, সেই দলের হয়ে খেলুন ৷ অন্য দলের হয়ে খেললে একমাস পর লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠের বাইরে বের করে দেবে দল ৷"
এই মঞ্চ থেকে বিরোধী কংগ্রেস, হুমায়ুনের দল এবং বিজেপিকে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, "4 তারিখ ভোটবাক্স খুললে অধীরবাবু, হুমায়ুনবাবু আর মোদিবাবু- পদ্মফুলের নেতা আর এজেন্টরা যেন সব চোখে সর্ষেফুল দেখে, এটা সুনিশ্চিত করতে হবে ৷"
তৃণমূল প্রার্থী শাহিনার সঙ্গে কার্যত আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক ব্লক সভাপতি হাবিবের ৷ ব্লকে সংগঠনের দায়িত্ব দু'জনে পালন করলেও তাঁদের মধ্যে মুখ দেখাদেখি নেই দীর্ঘদিন ৷ উন্নয়নের কোনও কাজে দু'জনকে একসঙ্গে যেমন দেখা যায়নি, তেমনই গত দু'বছর এই দু'জনকে একমঞ্চেও দেখা যায়নি ৷
ব্লক সভাপতি হাবিবের মামা আবু তাহের খান মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ৷ নওদা বিধানসভা মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে ৷ আবু তাহের খান চেষ্টা করেও বিধায়ক ও ব্লক সভাপতিকে এক ছাতার তলায় আনতে পারেননি ৷
2021 সালে নওদা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 73 হাজার 892 ভোটে জয়ী হয়েছিলেন শাহিনা মমতাজ খান ৷ তিনি 1 লক্ষ 17 হাজার 684 সংখ্যক ভোট পেয়েছিলেন, মোট ভোটের 58.16 শতাংশ ৷ 43 হাজার 531টি ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন অনুপম মণ্ডল ৷ তাঁর প্রাপ্ত ভোট ছিল 21.51 শতাংশ ৷ এবারও বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক শাহিনা মমতাজ খানকেই টিকিট দিয়েছে শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ তারপর থেকে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে ৷
ব্লক সভাপতি সফিউজ্জামানের দাবি, প্রার্থী শাহিনা মমতাজ খান এখনও তাঁকে ফোন পর্যন্ত করেননি ৷ প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ ছিল ব্লক সভাপতির এবং তাঁর অনুগামীদের মধ্যে ৷
এদিন নওদার আমতলায় হেলিকপ্টারে করে নির্বাচনী প্রচার সভায় অভিষেক পৌঁছন ৷ তাঁর আসার আগেই শুরু হয়ে যায় উত্তেজনা। চলে স্লোগান প্লাটা, স্লোগান ৷ এরপর সভাস্থলের চেয়ার ছোঁড়াছুড়ি শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে। চলে চেয়ার ভাঙচুর। মঞ্চ থেকে দুই পক্ষকে থামানোর চেষ্টা চলে। থামার পরিবর্তে সভাস্থলে আরও উত্তেজনা ছড়ায় ৷ এর মধ্যেই মঞ্চে হাজির হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর সামনেই দুই গোষ্ঠীর আক্রোশ প্রকাশ্যে আসে ৷
এরপর মাঠে নামেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷ ব্লক সভাপিতিকে ডেকে আলাদা করে কথা বলেন তিনি ৷ অভিষেক ঘোষণার সুরে বলেন, "হাবিব দশটি পঞ্চায়েতের কাজ দেখবে ৷ দল কোনও দলবিরোধী কার্যকলাপ মেনে নেবে না ৷ প্রার্থী কারও পছন্দ না-ই হতে পারে ৷ তাদের বলব ধরব নিন নওদায় আমি প্রার্থী ৷ এরপরেও কেউ দল বিরোধী কাজ করলে দল তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে ৷"
সভা শেষে সব আক্ষেপ দূরে ঠেলে তৃণমূল কংগ্রেসের নওদা ব্লক সভাপতি সফিউজ্জামান শেখ বলেন, "মনোমালিন্যের কোনও ব্যপার নয় ৷ দাদা আমার উপর দায়িত্ব দিয়েছেন ৷ সেভাবেই কাজ করব ৷ প্রার্থীকে জেতাব ৷ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ব না ৷" গণ্ডগোলের কথা অস্বীকার করেছেন তৃণমূল প্রার্থী শাহিনা মমতাজও ৷ তিনি জানান, কিছুই হয়নি ৷