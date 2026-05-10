কঠিন দিনে শোভনদেবকে বিরোধ দলনেতা বাছলেন মমতা, বড় দায়িত্বে ফিরহাদ-নয়না-অসীমা

প্রতিকূল রাজনৈতিক পরস্থিতিতে বিধানসভার ভিতরে সরকারকে চাপে রাখতে নিজের পুরনো সঙ্গীদের উপরই আস্থা রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 10, 2026 at 7:07 AM IST

কলকাতা, 10 মে: অতীতে বিধানসভায় পরিষদীয় মন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন। এবার পালাবদলের বাংলায় বিরোধী দলনেতার ভূমিকায় দেখা যাবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে ৷ তাঁর ডেপুটি দুই বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অসীমা পাত্র ৷ মুখ্য সচেতক ফিরহাদ হাকিম ৷ প্রতিকূল রাজনৈতিক পরস্থিতিতে বিধানসভার ভিতরে সরকারকে চাপে রাখতে নিজের পুরনো সঙ্গীদের উপরই আস্থা রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

ঘটনাচক্রে তৃণমূলের আমলে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন দক্ষিণ কলকতার বাসিন্দা ৷ আর বিরোধী দলনেতারা ছিলেন জেলার ৷ 2011 সালে বামেদের হারিয়ে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার সময় বিরোধী দলনেতা হন পশ্চিম মেদিনীপুরের বাসিন্দা সূর্যকান্ত মিশ্র ৷ 2016 সালে বাম-কংগ্রেস জোট করে নির্বাচনে লড়াই করে ৷ বিরোধী দলনেতা হন হুগলির আব্দুল মান্নান ৷ 2021 সালে নন্দীগ্রাম থেকে মমতাকে হারিয়ে বিরোধী দলনেতা হন শুভেন্দু অধিকারী ৷ এবারের পরিস্থিতি ঠিক উল্টো ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির বাসিন্দা ৷ শোভনদেবের বাড়ি দক্ষিণ কলকাতায় ৷

শনিবার রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে নতুন বিরোধী দলনেতা, উপ-দলনেতা এবং মুখ্য সচেতকের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। দলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, রাজ্য বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দলনেতার গুরুদায়িত্ব পালন করবেন বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ​দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিধানসভায় বিরোধী দলের উপ-দলনেতা (ডেপুটি লিডার অফ অপজিশন) নির্বাচিত হয়েছেন দুই বিধায়ক, অসীমা পাত্র এবং নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক বা চিফ হুইপের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলাবেন দলের আরেক প্রবীণ নেতা তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

15 বছর বাদে রাজ্য বিধানসভায় আবারও বিরোধী আসনে বসতে চলেছে তৃণমূল । এই মুহূর্তে বিধানসভায় বিরোধী দল হিসেবে তৃণমূলের সদস্য সংখ্যা 80। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভার অন্দরে দলের রণকৌশল নির্ধারণ এবং বিরোধীদের স্বর তুলে ধরতে এই নবনির্বাচিত পরিষদীয় কমিটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

​রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিচার করলে বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের এই নির্বাচন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহেলর একটা বড় অংশ। রাজ্য বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম নির্বাচিত বিধায়ক হওয়ার নজিরও রয়েছে শোভনদেবের ঝুলিতেই। নয়ের দশকের শেষ দিকে কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এসে মমতার তৃণমূল প্রতিষ্ঠার সময়ই দলে যোগ দেন শোভনদেব ৷ এর আগে রাজ্য বিধানসভায় শাসকদল তৃণমূলের মুখ্য সচেতক এবং রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবেও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব সামলেছেন। পরিষদীয় রাজনীতিতে তাঁর এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার উপরই দল আস্থা রাখল বলে মনে করা হচ্ছে।

​সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে নবনিযুক্ত এই নেতৃত্বকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। বাংলার মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে এবং অধিকার রক্ষায় তাঁরা সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতার সঙ্গে সফলভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করবেন বলে দলের তরফে বিজ্ঞপ্তিতে আশাপ্রকাশ করা হয়েছে।

