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কোলাঘাটে শুভেন্দুর প্রশাসনিক বৈঠকে দেব-জুন! তৃণমূলের 'বিদ্রোহী'দের উপস্থিতি ঘিরে জল্পনা

কেশপুরের তৃণমূল বিধায়ক শিউলি সাহা বলেন , "বর্তমান সরকার বিরোধীদেরও যথাযথ মর্যাদা দিচ্ছে । গণতন্ত্রে এটাই কাম্য ।

suvendu adhikari
কোলাঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 9, 2026 at 4:40 PM IST

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কোলাঘাট, 9 জুন : তৃণমূলের সংসদীয় দলে ভাঙনের রেশ এখনও কাটেনি । লোকসভায় দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদদের বিদ্রোহ ঘিরে রাজনৈতিক জল্পনা যখন তুঙ্গে, ঠিক সেই সময়েই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠকে হাজির হলেন ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দেব (দীপক অধিকারী) এবং মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়া । মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটের বলাকা মঞ্চে আয়োজিত তিন জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে তাঁদের উপস্থিতি ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শুরু হয়েছে আলোচনা ।

সোমবারই লোকসভায় তৃণমূলের 28 জন সাংসদের মধ্যে 20 জনের 'বিদ্রোহী' গোষ্ঠী স্পিকার ওম বিড়লার কাছে চিঠি দিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-কে সমর্থনের কথা জানিয়ে পৃথক ব্লক হিসেবে স্বীকৃতি চেয়েছে । সেই 'বিদ্রোহী' শিবিরের সঙ্গে দেব এবং জুন মালিয়াও রয়েছেন বলে খবর । ফলে মঙ্গলবারের প্রশাসনিক বৈঠকে তাঁদের উপস্থিতি নিছক সরকারি কর্মসূচির অংশ নাকি তার পিছনে রয়েছে বৃহত্তর রাজনৈতিক বার্তা, তা নিয়েই জল্পনা শুরু হয়েছে ।

শুভেন্দুর বৈঠকে দেব-জুন (নিজস্ব ভিডিয়ো)

তবে রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যেও দুই সাংসদকে এদিন প্রশাসনিক মঞ্চে যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ দেখিয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিতে এসে তাঁরা কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য না করলেও তাঁদের উপস্থিতি যে তাৎপর্যপূর্ণ, তা মানছেন শাসক-বিরোধী উভয় শিবিরের নেতারাই ।

এদিনের বৈঠকে শুধু শাসকদলের প্রতিনিধিরাই নন, উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল-সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলের জনপ্রতিনিধিরাও । সেই ছবিই আলাদা করে নজর কেড়েছে । এরই মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য শোনা গিয়েছে কেশপুরের তৃণমূল বিধায়ক শিউলি সাহার কণ্ঠে ৷ তিনি বলেন , "আগে কেন বিরোধীদের প্রশাসনিক বৈঠকে ডাকা হত না, সেটা বলতে পারব না । তবে বর্তমান সরকার বিরোধীদেরও যথাযথ মর্যাদা দিচ্ছে । গণতন্ত্রে এটাই কাম্য । মানুষের কাজের স্বার্থেই আমরা এখানে এসেছি ।"

একই সুর শোনা গিয়েছে শাসক শিবির থেকেও । দাসপুরের বিজেপি বিধায়ক তপন দত্ত বলেন, "বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যে প্রকৃত গণতন্ত্রের পরিবেশ তৈরি হয়েছে । প্রশাসনিক বৈঠকে বিরোধীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে । উন্নয়নের প্রশ্নে রাজনৈতিক বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ হওয়া উচিত ।"

ময়নার বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দার বক্তব্য আরও তাৎপর্যপূর্ণ । তাঁর দাবি, "আগের সরকার প্রশাসনিক বৈঠকে বিরোধী সাংসদ বা বিধায়কদের ডাকত না । এখন রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক না কেন, জনপ্রতিনিধিদের একসঙ্গে ডেকে উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে । এটাই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ।"

অন্যদিকে তৃণমূলের একাধিক বিধায়কও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অবস্থায় দাবি করেছেন, অতীতে প্রশাসনিক বৈঠকে বিরোধীদের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না । শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর সেই রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটেছে বলেই তাঁদের মত ।

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পাশাপাশি সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া, রাস্তা ও সেতু নির্মাণ, সেচ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিকাঠামো, প্রশাসনিক সমন্বয় এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার কথা । বর্ষা মরসুম শুরু হওয়ার আগে বন্যা মোকাবিলা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাও এদিনের বৈঠকে অন্যতম আলোচ্য বিষয় ৷

বিশেষ করে কাঁসাই, শিলাবতী, রূপনারায়ণ এবং অন্যান্য নদী অববাহিকা এলাকায় প্রতি বছর বর্ষায় যে পরিস্থিতি তৈরি হয়, তা মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তিন জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে সরাসরি রিপোর্ট নেওয়ার কথাও রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে কোলাঘাটজুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা । বলাকা মঞ্চ ও তার আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা পুলিশি নিরাপত্তার বলয়ে মুড়ে ফেলা হয় । একাধিক স্তরে তল্লাশি, নজরদারি এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয় প্রশাসনের তরফে ।

তবে দিনের শেষে প্রশাসনিক আলোচনার থেকেও বেশি চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক বার্তা । লোকসভায় তৃণমূলের ভাঙনের আবহে দেব ও জুন মালিয়ার উপস্থিতি, বিরোধী বিধায়কদের অংশগ্রহণ এবং 'সর্বদলীয়' প্রশাসনিক বৈঠকের ছবি- সব মিলিয়ে কোলাঘাটের বলাকা মঞ্চ থেকে রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত মিলল কি না, সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে ।

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TMC MPS DEV
JUNE MALIA
ADMINISTRATIVE MEETING
কোলাঘাট
CHIEF MINISTER SUVENDU ADHIKARI

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