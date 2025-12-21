বিজেপির বিক্ষোভে আটকে পড়়লেন সৌগত, অটোয় চেপে গন্তব্যে পৌঁছলেন সাংসদ

বিজেপির বিক্ষোভে আটকে পড়়লেন সৌগত, অটোয় চেপে গন্তব্যে পৌঁছলেন সাংসদ
বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষার পর পায়ে হেঁটে এবং অটোয় চেপে পানিহাটি উৎসবের উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন সাংসদ
Published : December 21, 2025 at 7:11 AM IST
পানিহাটি, 21 ডিসেম্বর: বাংলাদেশে হিন্দু যুবককে পিটিয়ে হত্যার প্রতিবাদে পানিহাটিতে পথে নেমে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি কর্মীরা। রাস্তায় উপর টায়ার জ্বালিয়ে চলল অবরোধও। তার জেরে আটকে পড়লেন দমদমের তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। বেশ খানিকক্ষণ গাড়িতে অপেক্ষা করার পরও অবরোধ না-ওঠায় বিরক্ত হয়ে শেষে পায়ে হেঁটে এবং অটোয় চেপে নিজের গন্তব্যে পৌঁছলেন শাসক দলের এই প্রবীণ সাংসদ।
ঘটনাটি ঘটে শনিবার সন্ধ্যায়। সে সময় সোদপুর রোড ধরে পানিহাটি উৎসবের উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন সৌগত। পথে বিজেপির অবরোধ-বিক্ষোভে আটকে পড়া নিয়ে বিরক্তিও প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর মতে, 'মানুষের অসুবিধে করে রাস্তা আটকে এভাবে অবরোধ করা উচিত হয়নি ওদের। ইচ্ছা করলে তৃণমূল কর্মীরা পাঁচ মিনিটে এই অবরোধ তুলে দিতে পারতেন। কিন্তু সেটা ভালো হত না।' পাল্টা তৃণমূল সাংসদকে জবাব দিয়েছেন বিজেপি নেতা জয় সাহা। তাঁর দাবি, 'তৃণমূল মিছিল-মিটিং করলেও অনেক মানুষের ভোগান্তি হয়। সৌগত এলাকার সাংসদ। গাড়ি থেকে নেমে তিনি না-হয় দু'পা হেঁটেছেন, তাতে কী অসুবিধা হয়েছে?"
গণআন্দোলনের নেতা শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর নতুন করে অশান্ত বাংলাদেশ। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাস নামে এক যুবককে পিটিয়ে নৃশংসভাবে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে উন্মত্ত জনতার বিরুদ্ধে। এ নিয়ে শুক্রবার দিনভর উত্তাল হয়ে ছিল বাংলাদেশের রাজনীতি। প্রতিবেশী দেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির আঁচ এসে পড়েছে এপার বাংলাতেও। হিন্দু যুবকের নারকীয় হত্যার পাশাপাশি বাংলাদেশের অস্থিরতা নিয়ে বাড়ছে ক্ষোভ-বিক্ষোভ। সেভাবেই শনিবার সন্ধ্যায় পানিহাটিতে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে পথে নেমে সোচ্চার হন বিজেপির নেতা-কর্মীরা।
প্রথমে পানিহাটি থেকে মিছিল করে এসে আন্দোলনকারীরা জড়ো হন সোদপুর ট্রাফিক মোড়ের কাছে। তারপর রাস্তা অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। যার জেরে ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। ওই রাস্তা দিয়ে প্রশাসনিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন দমদমের তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। অবরোধের জেরে আটকে পড়ে তাঁর গাড়িও। পরে গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে সোজা অটোয় উঠে সেই প্রশাসনিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে যান সৌগত রায়। কিছুক্ষণ পর অবশ্য পুলিশ-ও বিজেপির অবরোধ তুলে দেয় বলে জানা যায়।
এ নিয়ে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন,"আমি গাড়ি নিয়ে সেখান থেকে জোর করে আসতে চাইনি। তাই নেমে পায়ে হেঁটে অটোয় করে পানিহাটি উৎসবে যোগ দিলাম। বিজেপি সর্বসাকুল্যে 50 জন ছেলে নিয়ে রাস্তা আটকাচ্ছিল। ওঁরা যেটা করেছে সেটা অন্যায় করেছে। আমাদের কর্মীরা গেলে সংঘর্ষ হতে পারত,সেটা ভালো হত না।" বাংলাদেশে অশান্তির প্রসঙ্গে তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ বলেন, "বাংলাদেশে যদি এভাবে হিন্দুরা মার খায়,তার প্রভাব ভারত তথা এ রাজ্যে পড়বে। বাংলাদেশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও কিছু করেনি ৷ এটা খুবই দুঃখজনক। তাদের এই বিষয়ে কিছু করা উচিত ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার কিছু করছে না বলেই হয়তো পথে নেমেছে বিজেপি।"
বিজেপি নেতা জয় সাহা বলেন, "বাংলাদেশে নারকীয় এই হত্যা-কাণ্ড ঘটলেও এখনও এদেশের হিন্দুরা ঘুমিয়ে রয়েছেন। আমরা চাই, ওপার বাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের সুরক্ষিত রাখতে ভারত সরকার হস্তক্ষেপ করুক। কারণ,একমাত্র তারাই পারবে হিন্দুদের রক্ষা করতে। আর কেউ এ নিয়ে বিশেষ চিন্তা করছে না। অন্যরা শুধু ভোট রাজনীতির কথা ভাবছে। "