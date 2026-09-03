বিমানবন্দরে হামলার অভিযোগ, নিরাপত্তা চেয়ে শাহের দ্বারস্থ সৌগত রায়

বিমানবন্দরে হামলার অভিযোগ, নিরাপত্তা চেয়ে শাহের দ্বারস্থ সৌগত রায়
বিমানবন্দর উপদেষ্টা কমিটির একটি বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলেন সাংসদ সৌগত রায় ৷ তাঁর অভিযোগ, সেখানে প্রায় 50 জন তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে হেনস্থা করে ৷
Published : September 3, 2026 at 7:53 PM IST
কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: নিজের লোকসভা কেন্দ্রেই তিনি নিরাপদ নন ৷ স্থানীয় দুই বিজেপি বিধায়কের মদতে তাঁর উপর হামলা চালানো হয়েছে ৷ এই অভিযোগ তুলে নিজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখলেন প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় ৷ 3 সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি ৷ চিঠিতে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, নিজের সংসদীয় দায়িত্ব যাতে নির্বিঘ্নে পালন করতে পারেন, তার জন্যই এই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রয়োজন ৷
ঘটনার সূত্রপাত গত 18 অগস্ট ৷ ওই দিন বিমানবন্দর উপদেষ্টা কমিটির একটি বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলেন ওই কমিটির চেয়ারম্যান তথা সাংসদ সৌগত রায় ৷ তাঁর অভিযোগ, সেখানে পৌঁছতেই প্রায় 50 জনের একটি উচ্ছৃঙ্খল দল তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে ৷ তাঁকে লক্ষ্য করে গালিগালাজ করা হয় এবং শারীরিক নিগ্রহের চেষ্টাও হয় বলেও অভিযোগ ৷ বিক্ষোভকারীদের দাবি ছিল, অবিলম্বে বিমানবন্দর উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে সৌগত রায়কে ৷ কোনওক্রমে সেই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেয়ে বৈঠকে যোগ দেন তিনি ৷
সাংসদের নিশানায় রয়েছেন স্থানীয় দুই বিজেপি বিধায়ক অরিজিৎ বক্সী এবং সৌরভ শিকদার। চিঠিতে এই দুই বিধায়কের বিরুদ্ধে সরাসরি উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সৌগত রায়ের কথায়, "বৈঠকের সময় ওই দুই বিধায়ক উচ্ছৃঙ্খল দলটিকে সমর্থন করেছিলেন ৷ এমনকী তারা এও জানান, তাঁরা আমাকে কথা বলতে দেবেন না।" সৌগত আরও জানান, বৈঠক শেষে বেরনোর সময় ফের ওই একই দল তাঁর উপর হামলার চেষ্টা করে। তবে স্থানীয় পুলিশ এবং সিআইএসএফ আধিকারিকদের সময়োচিত হস্তক্ষেপে তিনি শারীরিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পান।
এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই এনএসসিবিআই (NSCBI) থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেছেন সাংসদ ৷ বিষয়টি লোকসভার স্পিকারের নজরেও এনেছেন তিনি ৷ ঘটনাটি স্বাধিকার রক্ষা কমিটির (কমিটি অফ প্রিভিলেজ) কাছে পাঠানোর আবেদন জানিয়েছেন তিনি। অমিত শাহকে লেখা চিঠিতে সৌগত রায় জানান, তাঁর নিজের কেন্দ্রে এটি তাঁর উপর দ্বিতীয় হামলার ঘটনা।
সব শেষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তাঁর আবেদন, "আমি অনুরোধ করছি, আমার সংসদীয় দায়িত্ব যাতে নিরাপদে পালন করতে পারি এবং নিজের কেন্দ্রে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারি, তার জন্য আমাকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদান করা হোক।" তিনি আশাবাদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই বিষয়টিতে অবিলম্বে যথাযথ গুরুত্ব দেবেন।